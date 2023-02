Slotcall: Vlinders in de buik en gered door de bel

Een plusje voor de moeite, dat kan er nog net af voor de AEX (+0,04%) vandaag.

Het begin was rustig, met tijd genoeg om de bedrijfscijfers van vandaag (zie verderop) te verwerken. Maar na het Amerikaanse inflatiecijfer van half drie kreeg de beurs op deze Valentijnsdag even vlinders in de buik.

Dat cijfer viel een tikje tegen, in de zin dat de inflatie niet zo snel daalt als de markt (en de Fed) zouden willen. Maar de beurs wist er in eerste instantie niet echt raad mee, getuige de nerveuze hoger-lager-hoger-lager-nee toch hoger - nee toch lager-grafiek van de AEX vandaag.

Wall Street is inmiddels duidelijk in de min gedraaid, de AEX lijkt vandaag - letterlijk - gered door de bel. Uiteindelijk is het oordeel toch negatief: inflatie blijkt hardnekkig te verslaan en dat heeft gevolgen voor het rentebeleid van de Fed.

Arend Jan Kamp duidde in het IEX Liveblog de grillige beurs en de gevolgen voor de renteverwachtingen.

Zeer wispelturige beurs en #AEX (nu weer net in de plus) vanmiddag op VS inflatiecijfer. Mn poging tot duiding (want beursbewegingen kennen geen absolute waarheden) en dit plaatje doet mss al belletje rinkelen https://t.co/Erp65ts2WR pic.twitter.com/ghCFdewdXs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 14, 2023

Kennelijk vond de ECB het ook nog even nodig om onuitgenodigd in het havikse koor mee te zingen vandaag. Valentijnshumor met een serieus randje:

Roses are red

Violets are blue

We will stay the course

And return inflation to 2#ValentinesDay ???? pic.twitter.com/seWC9tfDFg — European Central Bank (@ecb) February 14, 2023

Kwartaalcijfers

De bedrijfscijfers van vandaag werden wisselend ontvangen. Randstad kwam met een puik setje resultaten en aandeelhouders profiteren daarvan mee, dankzij een aantrekkelijk rendement en een aandeleninkoopprogramma. Het aandeel noteert toch lager. Iets te maken met de vooruitzichten? Daarover boog Martin Crum zich vandaag.

Sif daarentegen kreeg beleggers op de banken door de aangekondigde expansieplannen. Zodra de bouwvergunning binnen is, zal op de Rotterdamse Maasvlakte ’s werelds grootste fabriek voor monopiles verrijzen. Sif heeft hiermee veel onzekerheid weggenomen (analyse hier). Het aandeel sluit 10% hoger en is daarmee de dagwinnaar.

OCI stelde juist teleur, met een koersdaling van 5% tot gevolg. De kunstmest- en methanolfabrikant heeft over het vierde kwartaal minder goed gepresteerd dan verwacht en het is afwachten of het ergste achter de rug is.

Grondstoffen

Het voelde aan als lente vandaag en zo voelt het ook op de gasmarkt: de toonaangevende Dutch TTF Gasfuture laat, in de woorden van Royce Tostrams een "snoeiharde neerwaartse trend" zien. Steunniveau na steunniveau sneuvelt en dat opent volgens de technisch analist verdere ruimte naar beneden.

Op de oliemarkt liggen de kaarten iets anders. Volgens fondsmanager Pierre Andurand, die met zijn Commodities Discretionary Enhanced Fund geld als water heeft verdiend op de energiemarkt, kan de olieprijs dit jaar kan oplopen tot maar liefst $140 per vat. Waarom hij dat denkt leest u hier.

De brede markt

De dag was minder saai dan de uitslagen laten zien. Maar dit is het scorebord bij het slot.

Rente

De standen van vijf uur: overal in Europa een paar basispuntjes hoger.

Dat ging overigens niet zo geleidelijk als het lijkt, ziehier de Amerikaanse 10-jaarsrente.

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van vandaag

Sif (zie hierboven) is met afstand de stijger van de dag)

Ebusco leverde 2,7% in na een bericht met een tweeledige boodschap: het orderboek zit op recorddniveau, maar de elektrische bussenbouwer kampt ook met vertraging in de levering.

Ook OCI (-5,6%) en Randstad (-0,9%) leveren in op cijfers

ArcelorMittal (+2,7%) en Aperam (+3,7%) voeren respectievelijk de AEX- en de AMX-index aan

ABN Amro en ING doen gedurende de dag een stapje terug en eindigen licht in de min

Air France-KLM stijgt bijna de hele dag gestaag door: +2,1%

Agenda

U hoeft zich morgen niet te vervelen, met een fraai setje bedrijven voorbeurs, stevige Amerikaanse macro's én Christine Lagarde in de buurt van een microfoon.

08:00 Ahold Q4-cijfers

08:00 Alfen Q4-cijfers

08:00 CM.com Q4-cijfers

08:00 Heineken Q4-cijfers

08:00 Vopak Q4-cijfers

08:00 VK inflatie CPI jan (consensus+10,2% YoY)

14:30 VS detailhandelsverkopen jan (consensus +1,6% MoM)

15:00 ECB-President Christine Lagarde spreekt

15:15 VS industriële productie jan (consensus +0,5% MoM)

16:00 VS handelsvoorraden dec (consensus +0,3% MoM)

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Bitcoin gaat lekker na het inflatiecijfer van vanmiddag. Was bedeutet das, Salah-Eddine?

#Bitcoin bekommt nach den Inflationsdaten aus den USA ein leichtes positives Momentum - Kommt jetzt der Durchbruch? - Erfahre mehr in meinem kurzen Video: https://t.co/wQRu7SIGsb pic.twitter.com/hIURCgS45b — Salaheddine Bouhmidi, M.Sc. (@SalahBouhmidi) February 14, 2023

Franklin Templeton durft de emerging markets-kaart weer te spelen.

We believe the tide is turning for emerging markets in 2023. Find out more from Franklin Templeton’s Head of Global Index Performance Management Dina Ting about the benefits of single-country and regional ETFs: https://t.co/CLP09ESYzT — FTI Emerging Markets (@FTI_emerging) February 14, 2023

Het gaat weer beginnen in Amerika...