VS inflatie: 6,4% (6.2%verwacht) en de koersen... reageren heel raar

VS inflatie valt iets hoger uit dan verwacht, maar als u denkt dat aandelen en dollar zakken en rentes stijgen... Op de eerste tik nog wel, maar vervolgens - hoe verrassend - draaien ze! En een paar minuten later draaien ze weer. Heel verwarrend, het is nog even te vroeg voor definitief oordeel. Wordt vervolgd.

US Jan Consumer Prices +0.5%; Consensus +0.4%



US Jan CPI Ex-Food & Energy +0.4%; Consensus +0.3%



US Jan Consumer Prices Increase 6.4% From Year Earlier; Core CPI Up 5.6% Over Year



US Jan CPI Energy Prices +2.0%; Food Prices +0.5% — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 14, 2023

Kijk mee, is het cijfer per saldo... een non-event? Dit is namelijk de AEX daggrasfiek: