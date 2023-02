Hopen en bidden voor VS inflatie

De AEX-indicatie is +0,1% en wie weet is het heel rustig tot 14:30 uur. Daarna is veel mogelijk: VS inflatie.

Europese en Amerikaanse future drentelen allemaal net boven of onder nul

In Azië is niet veel te zien, China, Japan, Korea en Taiwan staan een paar tienden hoger en Hongkong levert iets in

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -0,9% op 20,3

De dollar zakt 0,1% naar 1,0738

Goud stijgt 0,4%, olie doet er 0,1% bij en crypto stijgt meer dan een procent

Oh, op de rentemarkt is het op dit vroege uur wel alweer hold my beer:



Wat is EUR/USD toch allemaal aan het doen deze maand? We staan alweer een halve cent hoger dan gisteren. Op wat eigenlijk? Niks. En vandaag is er op papier ook weer veel mogelijk.



Randstad heeft prima cijfers, verslaat de verwachtingen, maar: client activity moderated in the fourth quarter and this trend has continued into 2023. Nou ja, niet slecht voor een recessie, toch? Zie de laatste alinea, er komt wel - ka ching! - €921 miljoen richting de aandeelhouders via dividend én aandeleninkoop.

Het bedrijf geeft helaas geen outlook af.



De cijfers van OCI lijken wel zo ongeveer in lijn te zijn. H2 2022 was natuurlijk slecht, maar het concern voorziet betere tijden. Het dividend van €3,50 is bevestigd.



Oeps, Ebusco is er ook nog met een trading update, die zag ik niet aankomen. ABM Financial News gelukkig wel.



U weet het, hét macrocijfer van de week komt eraan, alle wekkers op 14:30 uur. Het kán bij een geringe afwijking al van Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt gaan op de markten in goed Amerikaans.



De beurs reageert in principe op het onderste cijfer uit het rijtje:



Gisteren gaf ik deze ook al voorbeurs, maar vandaag nog een keer, omdat er toch weer een knikje naar beneden is. De markverwachtingen voor de inflatie dus, de beroemde swappies.



Net zoals ik altijd de dag ná oranje tompoucen koopt als Nederland weer eens ergens uit een voetbaltoernooi is gevlogen, koop ik morgen wel tulpen voor mijn vrouw. Alleen nog even voor vanavond een goede smoes verzinnen:

A year of record food inflation is set make Valentine's Day look different. Date night expenses from flowers, cinema tickets to taxis and childcare have risen. Chocolates are more expensive, as companies like Nestle, Lindt and Mondelez raise their prices https://t.co/MCvBhye32Q pic.twitter.com/zJCGHoZ7KB — Reuters Business (@ReutersBiz) February 14, 2023

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 Baupost groter in Just Eat Takeaway

08:13 Britse werkloosheid omhoog

08:03 AEX start vermoedelijk afwachtend in aanloop naar inflatiecijfers VS

08:01 Randstad overtreft verwachting in vierde kwartaal

07:54 Ebusco waarschuwt voor vertraging in levering bussen uit China

07:40 Thyssenkrupp ziet winst teruglopen

07:21 Productiedaling Japanse industrie valt lager uit

07:20 Vlakke omzet OCI

07:13 Kleine groei voor Japanse economie

07:09 Sif investeert €328 miljoen in nieuwe Rotterdamse fabriek

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting voorzichtig

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

13 feb Tech in trek op groen Wall Street

13 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

13 feb Olieprijs weer boven 80 dollar

13 feb Wall Street koerst hoger

13 feb Europese beurzen sluiten hoger

De AFM meldt deze shorts en Marshall Wace vergroot zijn shortpositie in Alfen naar 1,33% van 1,29% voor de cijfers:



De agenda met straks ons BBP, maar dat is Q4 2022! Over twee weken is er alweer de inkoopmanagersindex over februari en dat is heel wat interessanter voor de beurs.

07:00 OCI - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Siemens Healthineers - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Coca-Cola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Restaurant Brands International - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:50 Economische groei - Vierde kwartaal (Jap)

06:30 Industriële productie - December (Jap)

08:00 Werkloosheid - December (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - December (NL)

09:30 Economische groei - Vierde kwartaal (NL)

09:30 Internationale handel - December (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Januari (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Januari (VS)

En dan nog even dit

Het was erg gezellig gisteren:



De BoJ heeft een nieuwe gouverneur:

From Breakingviews - Bank of Japan’s new governor starts on back foot https://t.co/v0k5zQ9Tks — Reuters Business (@ReutersBiz) February 14, 2023



Geen fratsen in USD/JPY:



Toe maar:

WATCH: France is leaning on retailers to help consumers cope with soaring food prices. Paris wants stores such as Carrefour, Casino and Auchan to sell a basket of about 50 everyday items at purchasing price from next month https://t.co/bkIOjQVXFn pic.twitter.com/T2k2D1czUL — Reuters Business (@ReutersBiz) February 14, 2023



Zucht:

From @Breakingviews: The U.S. and the EU are on the brink of a trade war over clean technology subsidies. @rebeccawire argues sustainably produced ‘green’ hydrogen holds promise for a face-saving deal https://t.co/XeQmkIbQJx pic.twitter.com/moB4qwzOsm — Reuters Business (@ReutersBiz) February 14, 2023



Eens zien of Milieudefensie ook Pakistan voor de rechter daagt:

MAJOR SHIFT: Pakistan is abandoning its LNG expansion plans because the fuel is too expensive, and instead will use more coal

??????



??"LNG is no longer part of the long-term plan," Energy Minister told Reuters

?? Pakistan to QUADRUPLE coal power capacityhttps://t.co/xu5tPCQMnW — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) February 14, 2023



Deze past hier wel bij:

Chevron is considering extending boss Mike Wirth's contract beyond mandatory retirement age. Such a move would suggest Chevron doesn’t plan to pivot beyond fossil fuels anytime soon. But it may not have to: https://t.co/l0Sju5Cho6 @rob_cyran pic.twitter.com/77YF3FPoVz — Reuters Breakingviews (@Breakingviews) February 13, 2023



Deze ook:

Wind turbines and solar panels are now generating almost enough electricity to power every home in China https://t.co/AknwEIxCPu — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2023



Crypto zonder economische functie, de meest zinloze energieverbruiker:

The US regulatory ructions cascading through crypto are trickling down to the world of decentralized finance https://t.co/Al4rXLFU5g — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2023



Deze nog:

Former Bed Bath & Beyond employees say they have received their delayed severance pay as the troubled retailer catches up on overdue payments after securing an against-the-odds equity deal https://t.co/mrM8Un8Vic — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2023



Wat een verhaal...

Turkey is seeking more information on trades made by an unknown investor or investors, referred to locally as “the Dude,” during a selloff the day after devastating earthquakes last week https://t.co/YMGctn7fqT — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.