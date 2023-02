Slotcall: Verrassende winnaar in stijgende AEX

Bericht delen via:

De beursagenda was vandaag praktisch leeg, maar dat mag de pret niet drukken. De AEX sluit liefst 1,4% in het groen. Een duidelijk trigger kunnen we echter niet vinden. Alle aandacht gaat immers uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer dat morgenmiddag om 14:30 uur Nederlandse tijd uitkomt.

Het is de verwachting dat de consumenteninflatie in januari met 6,2% is gestegen op jaarbasis. Mocht het cijfer lager uitvallen dan verwacht dan kan de beurs verder omhoog. En vice versa natuurlijk.

Mocht de inflatie lager uitvallen dan verwacht dan is de Fed in de toekomst minder geneigd om de rente te verhogen. Hoe lager de rente hoe meer beleggers bereid zijn om voor een aandeel te betalen en dus hoe hoger de beurskoers.

Het brede beeld vandaag is dat de meeste aandelen de weg omhoog vinden, maar dat de individuele uitslagen niet overdreven groot zijn. De grote verrassing is Unilever dat 3,2% stijgt. Het zwaargewicht heeft een weging van 16,1% en stuwt de AEX zelfstandig 0,5% omhoog.

Alfen

Komende woensdag presenteert Alfen (+2,7%) zijn vierdekwartaalcijfers en die staan garant voor spektakel. Het is meer regel dan uitzondering dat de koers van de energiespecialist op de resultaten met double digits beweegt.

Beursjaar 2022 wist de energiespecialist nog als één van de weinigen een klein plusje te boeken, maar in year-to-date is de beurskoers niet vooruit te branden. Bij de beleggersdesk van IEX zullen we woensdag voornamelijk letten op de ontwikkeling van de winstmarges. Wij verwachten dat deze steviger onder druk komen te staan dan eerder verwacht.

De consensus ligt op een Ebitda van €17 miljoen bij een omzet van €105 miljoen wat een marge impliceert van 16,2%. Ter vergelijking: In het derde kwartaal was er nog sprake van een marge van bijna 20%. Wat dit betekent voor het koersdoel leest u in de onderstaande analyse.

Preview Alfen: koersspektakel bijna gegarandeerd IEX Premium https://t.co/GltzgMlsYb via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 13, 2023

Vopak

Ook tankopslagconcern Vopak (+0,5%) komt aanstaande woensdag met zijn jaarcijfers naar buiten. Vuurwerk wordt er echter niet verwacht na de outlookverhoging bij de derdekwartaalcijfers. Het aandeel is sinds de verhoogde outlook flink hersteld, al ziet analist Martin Crum dit deels in het licht van een correctie op een veel te diep weggezakte koers, die zelfs even onder de €20 stond.

De gunstige valutakoersen kwamen Vopak ten goede, maar het concern heeft nog het nodige werk te verrichten om de resultaten blijvend op een hoger niveau te tillen. Wij kijken woensdag in ieder geval naar de bezettingsgraad, daarnaast is het de vraag of Vopak de hogere inflatie kan doorberekenen naar zijn afnemers.

We zijn vooral benieuwd welke financiële doelen het concern gaat stellen en hoe de afgerond €0,5 miljard aflopende schuld wordt geherfinancierd. Hoe dit wordt verwerkt in ons koersdoel leest u de uitgebreide analyse hieronder:

Het rendement bij Vopak moet omhoog en de schuldgraad omlaag IEX Premium https://t.co/Uo53KnEtKe via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 13, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Azerion staat traditiegetrouw bovenaan het lijstje bleeders. Dit jaar is er al meer dan 40% aan beurswaarde verdampt.

Rentes

De rentes blijven per saldo dicht bij huis. De Nederlandse tienjaarsrente blijft stabiel op 2,66%.

Brede markt

De AEX klimt 1,4% en daarmee presteren we aanmerkelijk beter dan de DAX (+0,7%) en CAC (+1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,0% tot 20,7 punten.

Wall Street noteert circa 0,8% in het groen. De uitschieter vandaag is de Nasdaq met een plus van 1,2%.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,072 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) en zilver (-0,5%) maken een pas op de plaats

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,3%) geven wat terrein prijs, maar veel stelt het allemaal niet voor.

Bitcoin (-1,3%) zakt wat weg, maar noteert nog altijd ruim boven de $20.000

Het Damrak

Unilever (+3,2%) gaat als een speer vandaag. Het blijft overigens wel een achterblijver, zo is de koersstijging van vandaag ook gelijk de winst van 2023.

(+3,2%) gaat als een speer vandaag. Het blijft overigens wel een achterblijver, zo is de koersstijging van vandaag ook gelijk de winst van 2023. Adyen (+2,0%) doet een poging om het koersverlies van afgelopen week goed te maken. Er is echter nog een lange weg te gaan.



(+2,0%) doet een poging om het koersverlies van afgelopen week goed te maken. Er is echter nog een lange weg te gaan. Tencent stijgt 1,6% op de beurs en dan kan grootaandeelhouder Prosus (+2,4%) natuurlijk niet achterblijven.

(+2,4%) natuurlijk niet achterblijven. De chippers liggen goed, al moeten we de winsten voor ASML (+1,5%), ASMI (+1,3%) en Besi (+2,4%) ook weer niet overdrijven. Laatstgenoemde profiteert van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat van €75 naar €85 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,5%), (+1,3%) en (+2,4%) ook weer niet overdrijven. Laatstgenoemde profiteert van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat van €75 naar €85 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Het lijkt het jaar van Basic-Fit (+2,2%) te worden. De sportschoolketen is met een plus van 34% YTD het best presterende aandeel binnen de AMX. De stijging van vandaag kunnen we echter niet verklaren. Ook het handelsvolume van 89.000 stukjes stelt niets voor.

(+2,2%) te worden. De sportschoolketen is met een plus van 34% YTD het best presterende aandeel binnen de AMX. De stijging van vandaag kunnen we echter niet verklaren. Ook het handelsvolume van 89.000 stukjes stelt niets voor. Flow Traders (-3,2%) heeft de koerswinst van afgelopen donderdag nu al volledig uit handen gegeven. Opvallend, want de vierdekwartaalcijfers van de market maker waren aanmerkelijk beter dan verwacht.

(-3,2%) heeft de koerswinst van afgelopen donderdag nu al volledig uit handen gegeven. Opvallend, want de vierdekwartaalcijfers van de market maker waren aanmerkelijk beter dan verwacht. De fantasie in Just Eat Takeaway (-0,7%) loopt er de laatste dagen een beetje uit.

(-0,7%) loopt er de laatste dagen een beetje uit. Bij Azerion (-7,2%) wordt het van kwaad tot erger. Het handelsvolume van 1,1 miljoen stukjes ligt fors boven het handelsgemiddelde. Wederom het bewijs dat de grootaandeelhouders aan het verkopen zijn geslagen.

(-7,2%) wordt het van kwaad tot erger. Het handelsvolume van 1,1 miljoen stukjes ligt fors boven het handelsgemiddelde. Wederom het bewijs dat de grootaandeelhouders aan het verkopen zijn geslagen. De koers van CM.com (-4,8%) doet ook pijn aan onze ogen. De gehele jaarwinst is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Branchegenoot Twilio maakte vandaag bekend dat het 17% van zijn personeel de laan uit stuurt.

(-4,8%) doet ook pijn aan onze ogen. De gehele jaarwinst is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Branchegenoot Twilio maakte vandaag bekend dat het 17% van zijn personeel de laan uit stuurt. Ordina (-1,3%) ligt er vandaag ook mager bij. Komende donderdag presenteert de ICT-dienstverlener de jaarcijfers.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: Van €1.650 naar €1.600 en kopen - Credit Suisse

Adyen: Handhaven op kopen en €1.750 - Deutsche Bank

Adyen: Van €2.200 naar €2.000 en kopen - Morgan Stanley

Akzo Nobel: Van €76 naar €85 en kopen - Credit Suisse

Akzo Nobel: Handhaven op houden en €71 - Deutsche Bank

Akzo Nobel: Van €80 naar €85,00 en kopen - Goldman Sachs

ArcelorMittal: Van €25,50 naar €26 en houden - JPMorgan Research

ArcelorMittal: Koersdoel blijft €26 en verkopen - UBS

ASML: Van €700 naar €770,00 en kopen - Morgan Stanley

BESI: Koersdoel van €75 naar €85 en kopen- ING

ING: Van €17 naar €17,60 en kopen - Goldman Sachs

Agenda: dinsdag 14 februari

00:50 Japan BBP-cijfers vierde kwartaal

08:00 OCI vierdekwartaalcijfers

08:00 Randstad vierdekwartaalcijfers

08:00 Thyssenkrupp vierdekwartaalcijfers

13:00 Coca Cola vierdekwartaalcijfers

13:00 Kraft Heinz vierdekwartaalcijfers

14:30 VS inflatie consumentenprijsindex januari +0,4% verwacht MoM

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra.