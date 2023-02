Oppervlakkig gezien is er niks voorbeurs, maar let op dollar en inflatie

De AEX indicatie is +0,2% en er is vrijwel niets te doen voorbeurs: geen nieuws, geen cijfers en er is amper beweging. Geniet er van, want de rest van de week puilt de agenda uit.

Europese futures staan op en rond nul, het stelt niks voor

De Amerikaanse staan op -0,2%

In Azië staat China er aardig op met bescheiden plussen en elders zijn er kleine minnen. Ook hier niks bijzonders

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,9% op 20,5

De dollar ligt vlak op alweer 1,0677

Goud doet -0,1%, olie staat dan nog -1,0% en crypto blijft ook dicht bij huis

De rentes doen zelfs een keer normaal:



Opvallendste beweger vanochtend is nog EUR/USD, ofwel de dollar trekt weer wat verder aan. De markt die een strenger regime van de Fed vreest, een correctie ruikt, of want anders: zeg het maar.



Het is vandaag stilte voor de storm, want er komt wat aan op het Damrak:

DINSDAG 14 FEBRUARI 2023

07:00 OCI - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaal



WOENSDAG 15 FEBRUARI 2023

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers vierde kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Heineken - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Vopak - Cijfers vierde kwartaal



DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023

07:00 Arcadis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 BAM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 DSM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 NN Group - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Aedifica - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Ordina - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Relx - Cijfers vierde kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers vierde kwartaal

00:00 OCI - Bava



VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023

07:15 Air France-KLM - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Brunel - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers vierde kwartaal

Gisteren in de vooruitblik al ruim aandacht voor een aantal van deze fondsen - u kunt ongeveer raden wie - met onder meer Heineken dat lang niet zo goedkoop (of minder duur) is geweest als nu. Vrijdag zeiden we het ook nog in onze podcast, met die chips-hausse, tech- en AI-hype worden defensieve aandelen even vergeten.



Een keer een terugval of dip is misschien ook niet eens zo raar, de AEX stijgt vandaag precies vier maanden op rij en heeft al rond +20% op het bord met alleen in december even bokkende koersen. Technisch is er in ieder geval nog geen vuiltje aan de lucht.



Nog één ding om deze morning call nog een beetje van spanning te voorzien. Morgen om 14:30 is Uur U van deze week:



En de inflatieverwachtingen van de markt lopen weer op. Opgelet dus.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

07:53 AEX start handelsweek vermoedelijk neutraal

07:44 Collins Foods koopt acht Nederlandse KFC restaurants

07:16 Minder faillissementen in januari

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

12 feb Enorme drukke cijferweek in verschiet

12 feb 'Meta bereidt nieuwe ontslagronde voor'

12 feb Valuta: inflatiestrijd nog niet gestreden

De AFM meldt geen nieuwe shorts en daarom maar eens de hele waslijst:



De agenda is niet zo heel erg dik:

06:30 Faillissementen - Januari (NL)

En dan nog even dit

U verwacht het niet:

Nederlands gasverbruik naar laagste niveau in 50 jaar door prijs https://t.co/soUQPATjJb — DFT (@dft) February 13, 2023

Opmerkelijk voor wellicht een lichte recessie:

In januari 2023 zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 35 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2022. Het aantal faillissementen bleef laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. Meer op: https://t.co/e1E7tYqo5x pic.twitter.com/PCNKIOpUHL — CBS (@statistiekcbs) February 13, 2023

Vergeet dit ook niet bij westerse bedrijven:

The fast and furious rally in China’s ChatGPT shares looks set to fade as tech firms caution they’re nowhere close to turning a profit in this field https://t.co/812DaozTKA — Bloomberg Markets (@markets) February 13, 2023

Onduideljk nog hoeveel banen:

Meta delays setting team budgets as it plans fresh round of job cuts https://t.co/FZSGOPig03 — Financial Times (@FT) February 11, 2023

Wie heeft er straks nog en baan met al die robots en AI?

A shortage of workers in the U.S. has proven at least one thing: It’s good to be a robot. North American companies last year, faced with a tight labor market, brought on a record number of robots in 2022 https://t.co/epMULuXKdX pic.twitter.com/W1HEasejCK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 11, 2023

Intussen bij de concurrentie:

Google employees slam CEO Sundar Pichai for ‘rushed, botched’ announcement of GPT competitor Bard https://t.co/F1SEDLKhVu — CNBC (@CNBC) February 10, 2023

Niemand die nog op defensieve aandelen let:

The ChatGPT AI hype cycle is peaking, but even tech skeptics don't see a bust coming https://t.co/EVSIgqdke3 — CNBC (@CNBC) February 11, 2023

Echt niet normaal:

Since Andy Jassy took over, Amazon has lost $1tn of market value. Is he just unlucky with timing, or do the issues at the ecommerce giant run deeper? https://t.co/2d6ictCqeo pic.twitter.com/5Z7HQvlxNy — Financial Times (@FinancialTimes) February 13, 2023

Oh ja, die hadden we ook nog:

IMF says El Salvador's bitcoin risks have not materialized but 'should be addressed' https://t.co/1WoBzSFma2 pic.twitter.com/O1T7l3bRUu — Reuters Business (@ReutersBiz) February 11, 2023

Hier ook al geen crypto meer:

Super Bowl: Advertisers are having a battle of their own as they try to reach more than 100 million people tuning in https://t.co/UR2vT5p0JQ — Bloomberg Markets (@markets) February 13, 2023

-3,3%:

Gautam Adani’s conglomerate has halved its revenue growth target and plans to hold off fresh capital expenditure https://t.co/KPvpjMBNwH — Bloomberg Markets (@markets) February 12, 2023

Concurrentie voor onder andere Shell en Vitol:

"It remains an open question how committed they will be" https://t.co/ER0uO3iZU5 — Bloomberg Markets (@markets) February 11, 2023

Oh ja:

BREAKING: The Kansas City Chiefs win their third Super Bowl, beating the Philadelphia Eagles 38-35 https://t.co/z1sex0RhAq pic.twitter.com/JQydTEpmtn — Bloomberg Markets (@markets) February 13, 2023

En nog een minder leuk issue, want dat wordt het intussen:

Unidentified aerial phenomena are keeping the world on edge since entering the international mainstream https://t.co/IYFgHqeXKl — Bloomberg Markets (@markets) February 12, 2023

Veel plezier en succes vandaag.