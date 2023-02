Nederlandse indices blijven goedgemutst

Het cijferseizoen is in volle gang en de Nederlandse beurs houdt zichzelf goed staande in al het cijfergeweld. Het lijkt erop dat minder positieve cijfers al door de markt zijn verwerkt, en dat alles dat wel meevalt, de beurs een extra impuls geeft.

Afgelopen week heeft de AEX-index wel even een pas op de plaats moeten maken, maar dat kwam voornamelijk door de vrees dat de inflatie wellicht nog wel even zal aanhouden en de rente daarom nog langer op een hoger niveau zal blijven. Deze week volgt weer het inflatiecijfer uit de VS en zal blijken of deze vrees terecht was.

Stroom kwartaalcijfers

Ook komt er in Nederland weer een stroom aan bedrijfscijfers voorbij. Onder andere Randstad, Ahold Delhaize en Heineken brengen beleggers op de hoogte van hun resultaten van het vierde kwartaal van vorig jaar.

De technische plaatjes van de AEX-index, de AMX-index en de ASCX-index liggen er ondanks de recente adempauze nog goed bij. We zien dan ook nog geen redenen om al voorzichtiger te worden.

AEX index: gematigd stijgende trend

De hoofdindex in Amsterdam beweegt al enige tijd in een stijgende trend, waarbij hogere toppen en bodems wijzen op een aanhoudende vraag. Begin februari leek deze opgaande trend nog een nieuwe impuls te krijgen, maar al snel moest de index wat terrein prijsgeven.

De trend heeft hierdoor een wat gematigder stijgend karakter gekregen, maar blijft wel opwaarts gericht. Zolang de AEX-index boven de belangrijke steun rond 736 punten noteert, handhaven we onze positieve visie. Het eerste richtpunt hanteren we op 772 punten.

AMX-index ligt er het sterkst bij

De Midkap-index ligt er van de drie Nederlandse indices technisch het beste bij. Er is sprake van een mooie opgaande trend, waarbij toppen en bodems ruim boven elkaar worden gevormd. Dit wijst op een koopkrachtige vraag naar midkap-aandelen.

De stijgende fase kan worden voortgezet richting de weerstand van de top van april vorig jaar rond 1.054 punten. Uiteindelijk ligt het langetermijn richtpunt voor de AMX index op de oude toppen van eind 2021 en begin 2022 rond 1.115 punten.

AScX-index wacht op nieuwe impulsen

De Nederlandse small-caps index blijft de laatste weken duidelijk achter bij de prestaties van haar grotere broers. De AScX-index maakt al sinds medio januari een pas op de plaats en lijkt te wachten op nieuwe impulsen. Ondanks de langere consolidatiefase is het technisch plaatje nog niet verzwakt.

De index lijkt krachten te verzamelen om de stijgende fase een nieuwe impuls te geven richting de top van augustus vorig jaar rond 1.345 punten.

Indien deze weerstand wordt gebroken, komen de oude hoogtepunten van begin vorig jaar weer in het vizier. Deze wachten rond 1.460 punten.

Vooralsnog is de schade bij de Nederlandse indices beperkt ondanks de recente aarzeling. De indices lijken krachten te verzamelen om op korte termijn de stijgende fase te hervatten. Zolang de steunniveaus intact zijn, handhaven we daarom onze positieve visie.