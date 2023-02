Het is draaien en keren voorbeurs en er zijn green shoots

De AEX-indicatie is -0,5%, nadat Wall Street gisteren vooral na ons slot van een mooie winst een stevig verlies maakte. Gewoon, omdat het kan. Maak het niet moeilijker dan het is.

Europese futures openen allemaal rond -0,5%

De Amerikaanse bokken nog steeds en doen -0,2%

In Azië kleurt bijna alles rood, met de Hang Seng als uitschieter: -1,9%

Alibaba -2,8%

Baidu -7,2%

Tencent -2,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +5,5% op 20,7

De dollar stijgt -0,1, naar 1,073

Goud ligt vlak, olie zakt 0,2% en crypto stijgt een paar tienden

De Europese en Amerikaanse rentes bewegen tegen elkaar in.

Eerst dit, het belang is nu 56,3%, moet naar minder dan de helft, ofwel is er verkoopdruk.



Wacht, Citigroup mag de boel slijgen aan haar klanten.



Via een persbericht horen we ergens in de komende tijd tegen welke prijs dat is gebeurd. Intussen nemen wij allen in de leunstoel plaats, om met de wijsheid achteraf te kijken of onze minfin Sigrid Kaag een beetje kan timen, nietwaar?



Het is me het weekje wel weer hoor, dit is is technologie-index Nasdaq 100. Die begon leuk, maar zakte helemaal weg. Semiconductorindex SOX opende nog harder omhoog, viel ook terug, maar sloot toch nog +1,0%. Nabeurs ging Lyft nog even -30,4% op een ingetrokken outlook.



Alphabet was gisteren weer de gebeten artificial-intelligence-hond (AI) op de Big Board, er is flink wat aandeelhouderswaarde verdampt. Het fonds mag misschien met 1-0 achter staan in de AI concurrentieslag, maar ze heeft grote engineering-slagkracht en een kasstroom.



Hoe staat de AEX er onderliggend voor na een week met veel cijfers en een stijgende dollar? Er is eigenlijk niet veel veranderd, of het moet zijn dat de omzetverwachting ondanks die dollar blijft dalen. De koers is en blijft echter het meest volatiele onderdeel van alle radars die draaien achter de schermen van de index.



Aperam is het enige hoofdfonds op ht Damrak met cijfers die min of meer in de prik en volgens verwachting zijn, maar nu komt het: het bedrijf callt voorzichtig de bodem van de cyclus!



Bij de cijfers zit nog een bonuspersbericht en wat is dit, biometallurgie?



Lopende fase 1/2 onderzoek, dus het is een nog een heel eind tót, maar gelukkig had Galapagos, na het debacle gisteren, nabeurs Wall Street ook nog goed nieuws. Zie hieronder het persbericht. NX Filtration heeft ook cijfers, net als beursbedrijf Euronext zelf (hier). De cijfers van Adidas wilt u niet weten, klik hier niet.

Verder is Unilever aangeschoten wild in de media op de socials. Het bedrijf haalt wellicht opgelucht adem dat ze naar het VK is vertrokken.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 Productie Britse industrie licht omhoog

08:15 Britse export omlaag

08:10 Britse economie groeit niet

08:09 Nederlandse staat wil belang in ABN AMRO terugbrengen

08:05 Lagere start AEX op komst na terugval op Wall Street

07:57 Berenberg verhoogt koersdoel Fagron

07:20 Winstdaling Aperam valt iets mee

07:19 NX Filtration haalt omzetdoel

07:05 Europese beurzen openen lager

07:02 Chinese producentenprijzen verder omlaag

07:01 Productie Nederlandse industrie licht omhoog

07:00 Chinese inflatie loopt op

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

09 feb Galapagos presenteert bemoedigende resultaten CAR-T kandidaat

09 feb Hogere resultaten PayPal

09 feb Lyft hard onderuit na tegenvallende cijfers

09 feb Wall Street sluit lager

09 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

09 feb Update: lagere resultaten Euronext

09 feb Olieprijs daalt licht

09 feb Wall Street zakt weg

09 feb Adidas rekent op miljoenenverlies

09 feb Europese beurzen sluiten hoger

09 feb Lagere resultaten Euronext

09 feb Slotcall: Swingende financials, haperende AI en de gifbeker van Galapagos

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 Aperam - Cijfers vierde kwartaal

00:00 NX Infiltration - Cijfers vierde kwartaal



03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (Chi)

06:30 Industriële productie - December (NL)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal (VK)

08:00 Handelsbalans - December (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari vlpg. (VS)

En dan nog even dit

De Fed was toch woensdag? De networks roepen vaak maar wat om de koersen te duiden, in dit geval die draai gisteren:

Stocks fell Thursday, giving up early advances as concerns over the Federal Reserve future moves on monetary policy offset excitement around the latest batch of corporate earnings.

- The Dow fell 248 points

- The S&P 500 lost .88%

- The Nasdaq shed 1% https://t.co/sAsckehWpO pic.twitter.com/PtslvNiNx0 — CNBC (@CNBC) February 9, 2023

Fossiel blijft de gemoederen bezig houden:

Investors call on five European banks to end new oil and gas finance https://t.co/I7CWiNwnEW pic.twitter.com/xITc361eFd — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2023

Na een geweldige rally haperden het fonds en u -14,1%:

Coinbase shares fall as SEC takes crypto staking action against Kraken https://t.co/T7evskizJN — CNBC (@CNBC) February 9, 2023

De volgende in een lange rij:

Yahoo said it plans to lay off more than 20% of its total workforce as part of a major restructuring of its ad tech division https://t.co/J0EQGwoFA3 pic.twitter.com/dZZqeXJHy4 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2023

Hé!

WATCH: Shares of PepsiCo rose after the beverage giant said it will put the brakes on raising the prices of its products following multiple rounds of price hikes last year that helped it post fourth-quarter profit and revenue that beat analysts' estimates https://t.co/yKOjMaarRy pic.twitter.com/NeusAnO1r8 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2023

Ongeluk komt nooit alleen. Ja, in Korea zijn de popsterren beursgenoteerd. Stelt u zich voor dat in de Nederland bijvoorbeeld de hele FC Hazes beursgenoteerd zou zijn. Hadden we misschien wel een gecremeerde kroket krach gehad.

K-pop stocks soar after agency behind BTS announced it would become its rival’s top shareholder https://t.co/ryfPBulSgH — CNBC (@CNBC) February 10, 2023

Veel plezier en succes vandaag.