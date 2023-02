Outperformance en bodemvorming is cruciaal

Er zijn meerdere sectoren die de beurzen op sleeptouw nemen. In de afgelopen week noemde ik hier de chippers, medio januari besprak ik hier de bankensector.

Maar ook andere sectoren outperformen de rest van de markt, zoals verzekeraars, bouw, tech en retail.

De grootste fout die beleggers maken is dat ze te veel focussen op dat de zoektocht naar dat ene ‘goudgerande’ aandeel. De belangrijkste vraag is echter dat je je eerst de juiste sector selecteert, waarin je je rendement moet zoeken en daarna pas het individuele aandeel.

Zelfs het slechtst presterende aandeel in de sterkste sector doet het doorgaans beter dan het best presterende aandeel in de zwakste sector. Voor consistentie in de beleggingsresulaten is outperformance en bodemvorming cruciaal.

Daarom bekijk ik in deze blog de best-performende sectoren, banken, verzekeraars, bouw, tech en retail.

De Sector Banks is boven de voormalige weerstand gebroken. Hierdoor is het technische plaatje verbeterd en is er ruimte vrijgekomen tot aan weerstand 131,98 (top van 27 april 2018). De steun ligt op 76,31 (bodem van 30 september 2022).

De opwaartse B.O.B.-indicator signaleert dat Sector Banks beter presteert dan de rest van de markt.

De Sector Insurance heeft de oude weerstand rond 285 gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje. Opwaarts heeft Sector Insurance ruimte tot weerstand 387,48 (berekend koersdoel). De steun ligt op 251,32 (bodem van 15 juli 2022).

De B.O.B.-indicator krult omhoog en signaleert dat Sector Insurance beter presteert dan de rest van de markt.

De Sector Retail komt er technisch bezien beter bij te liggen, nu de voormalige weerstand rond 5,25 is gebroken. Aan de bovenkant is er ruimte richting weerstand 756,65 (top van 19 november 2021). De steun ligt op 397,03 (bodem van 30 september 2022).

De opwaartse krul in de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Sector Retail beter begint te presteren dan de markt. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van Sector Retail met dat van het marktgemiddelde.

De Sector Technology is technisch verbeterd, nadat koerstoppen rond 800 gebroken zijn. Eerder al had Sector Technology rond 711,08 (van 30 december 2022) een hogere koersbodem weten te vormen. Naar boven komt er ruimte vrij richting 995,53 (top van 31 december 2021). Bij een eventuele doorbraak onder steun 711,08 treedt een verzwakking op.

De opwaarts krullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Sector Technology langzaam aan een inhaalslag, ten opzichte van de rest van de markt bezig is.

De Sector Construction & Materials heeft de voormalige weerstand rond 480 gebroken. Deze uitbraak genereerde een technische verbetering en maakt opwaarts potentieel vrij richting weerstand 654,15 (berekend koersdoel). Steun ligt op 454,17 (bodem van 23 december 2022).

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vlakt wat af, dat suggereert dat Sector Construction & Materials minder slecht presteert in vergelijking met de rest van de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Sector Construction & Materials met dat van het marktgemiddelde.