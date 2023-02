Nieuws (en hoe), cijfers (en hoe) en koersen (en hoe) verdringen zich voorbeurs

De AEX-indicatie is +0,7% en ga er goed voort zitten.

Het regent cijfers op Damrak, er is groot nieuws van Shell, en Alphabet (-7,7%) gaat af als een gieter.

Europese futures openen allemaal rond 0,7% hoger

De Amerikaanse doet +0,4% na een slecht rondje Wall Street gisteren

In Azië ligt China heel goed en de rest miezert maar wat. Tecent en Baidu staan +3,5% en -3,5% in Hongkong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +5,2% op 19,6

De dollar zakt 0,2% naar 1,0736

Goud stijgt 0,2%, olie ligt vlak en crypto zakt een procent

De rentes gaan alweer tekeer op opening. Zou goed moeten zijn voor aandelen, maar dat is beslist geen zekerheidje.



De cijfers van Unilever rollen nu net om 08:00 uur door en verslaan de consensus. Komt u nog voorbeurs terug voor eerste duiding. Geldt voor alle fondsen die met cijfers komen vandaag, ik kan alleen maar eerste blik werpen. Het zijn er gewoon te veel en deze morning call schrijft zich niet zelf. Nog niet dan :-)



De cijfers van Aegon zijn knap ingewikkeld. Het versnelt uitvoering van de strategie, neemt een groter boekverlies op ASR dan verwacht en kampt met moeilijke marktomstandigheden. Het is duidelijk dat het concern niet voor kortetermijnsucces gaat. De buy back is ongeveer 2% van de marktkapitalisatie.



De rapportage van ArcelorMittal is in lijn met de verwachtingen, het concern presteert steady voor zo'n supercyclical.



Unibail voldoet op het eerste gezicht met de cijfers, maar het heft de Amsterdamse notering op.



Flow Traders presteert veel beter dan verwacht, winst per aandeel is ruim verslagen en het diversifieert. Verder zijn er ook nog cijfers van Wereldhave (hier) en Fagron (hier).



Is er ook nog Shell-nieuws en u ziet dat het volgens Reuters meer dan serieus is:



Dan het grote nieuws van gisteren op Wall Street: Alphabets Google zette zichzelf gisteren voor schut - er gingen dingen fout - met een klungelige, in de haast opgezette (één dag na Microsoft) presentatie van Bard, het artificial intelligence (AI)-programma. Het aandeel kegelde omlaag en sloot uiteindelijk -7,7%.

Bard is een spraakprogramma dat onder meer advies geeft. Google liet gisteren als voorbeeld horen dat u misschien een elektrische auto kunt overwegen, als u een nieuwe wagen wilt kopen. Want minder uitstoot. Goh zeg, nou nou, poeh poeh. Dat is geen schim van het wow-gevoel dat ChatGPT geeft.

Google’s new, highly touted AI chatbot Bard shared inaccurate information in a promotional video and a company event failed to dazzle, feeding worries the tech giant is losing ground to rival Microsoft https://t.co/jS3QGXLUWw pic.twitter.com/44028hc9UN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2023



Duidelijk is dat Alphabet echt in shock is en misschien wel in paniek over waar de concurrentie mee komt, specifiek natuurlijk het tandem Microsoft-OpenAI (ChatGPT). Verder is het speculeren: heeft Alpabet zitten snurken, loopt het achter, wedt het op verkeerde AI-paarden? Dat denkt The Verge, niet de minste.

Mon Dieu! @verge Editor-in-Chief @reckless says we may look back on these last few weeks as "the end of Google" as Alphabet shares plunge on the company's AI chatbot rollout in Paris. pic.twitter.com/jk5YY892Kq — TechCheck (@CNBCTechCheck) February 8, 2023



Misschien dat Jim Cramer eens wat zinnigs zegt? Inderdaad, Google is nog heer en meester in zoeken en strijkt de knaken op. Dat moet Microsoft nog bewijzen en dan kan er altijd een derde partij verschijnen, of een new kid on the block. Het speelveld ligt open, maar verlies nooit de omzetstromen uit het oog.

Investing Club: Despite Alphabet's AI event flop — remember, Google dominates search for now. That's what matters https://t.co/P6HBzBRdyE — CNBC (@CNBC) February 8, 2023

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Wereldhave - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers vierde kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Credit Agricole - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Credit Suisse - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Siemens - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:00 AstraZeneca - Cijfers vierde kwartaal (VK)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Inflatie - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Januari vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

U.S. stocks ended lower, paring most of the previous session's strong gains, with tech-focused shares leading the way lower https://t.co/JaXSigqDWD pic.twitter.com/WxkVEZ5gfJ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2023



NEW: Credit Suisse clients pull a record $120 billion in the fourth quarter, as a fifth-straight quarterly loss caps the Swiss lender's worst year since the financial crisis https://t.co/lwTnGU6iUy pic.twitter.com/ga2qadO8JP — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2023



BREAKING: Walt Disney Company to restructure into 3 divisions, seek $5.5B in cost cuts, and reduce workforce by about 7,000 jobs https://t.co/MSnyj3LlCW — CNBC Now (@CNBCnow) February 8, 2023



Manhattan rents hit an all-time high in January https://t.co/MEqRiB6fiw — CNBC (@CNBC) February 9, 2023



Lithium is the "white gold" of electric vehicles — but the U.S. has a lithium supply problem. Watch the full video to learn how the U.S. fell far behind: https://t.co/OugS9F6Wba pic.twitter.com/hNhXrTxuMz — CNBC (@CNBC) February 9, 2023



SBF heads back to court, and SEC to crack down on firms giving bad crypto advice: CNBC Crypto World https://t.co/erJY6K3HAs — CNBC (@CNBC) February 8, 2023



Veel plezier en succes vandaag.