Het barst van de fantasie voorbeurs

De AEX indicatie is op 0,7% en zo is topje 763,86 van vorige week weer binnen handbereik.

Het barst op de beurs ineens van artificial intelligence (AI) fantasie - Microsoft gaat het weer met zoekmachine Bing proberen - Fed-voorzitter Jerome Powell is minder duivisch dan vorige week en we hebben jaarcijfers op het Damrak van Adyen (ai...), AkzoNobel (zucht) en ABN Amro (yes!). Maestro, de koersen:

Europese futures openen rond 0,7% hoger

De Amerikaanse staan er vlak tot +0,2% hoger bij

In Azië gebeurt niet zoveel, in China staan de markten wat lager en Korea en Taiwan springen er uit met ruim 1% plussen. En u weet wat daar stat genoteerd

Een paar scores in Azië:

Alibaba +0,4%

Baidu -2,7%

Tencent +0,4%

TSMC +3,3%

Samsung +1,9%

Adani +12,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,0% op 18,7

De dollar puft even uit op 1,0726

Goud, olie en crypto bewegen allemaal op en rond nul

De rentes in Europa moeten nog even het Fed-havikje van gisteravond inpijzen, de Amerikaanse daalt weer wat.

Adyen mist met haar cijfers de verwachtingen en zeg maar hoe dat uitpakt op opening bij dit fonds, dat méér dan priced for perfection is. Voor de lange termijn doelstellingen en ambities van het bedrijf maakt het geen verschil, maar daar houd een openingskoers niet altijd rekening mee.

ABN Amro levert hele mooie cijfers af, die op alle punten (veel) beter zijn dan verwacht. En de aandeelhouders worden beloond en daarbij staat onze overheid vooraan als grootaandeelhouder. Eerlijk zeggen wie hier stiekem om gniffelt, want eens zien of er dit keer ook protesten klinken in Het Haagsche :-)



AkzoNobel worstelt met inflatie, getuige de inflatie. Het concern levert moeizame en moeilijke cijfers af, het is lastig om in de gauwigheid dit goed te duiden. Het dividend blijft gelijk aan jaar eerder.

Het event op Wall Street gisteren was Microsoft (+4,3%), dat ChatGPT integreert met haar zoekmachine Bing. Ja, die bestaat nog en het concern hoopt het hiermee nog een keer te proberen tegen Alphabet's (+4,8%) Google, dat weer met Bard komt. In de link een interview met de CEO en citaat CNBC.

Microsoft invited reporters for an event that centered around new AI-powered updates to the company’s Bing search engine and Edge browser. Bing, which is a distant second to Google in search, will now allow users to chat in a way that provides more detailed answers to queries.



The updates to Bing and Edge will launch Tuesday on desktop in a limited preview, meaning users will get a finite number of queries to search during the initial period. Nadella said search is a very profitable business so these developments reflect a big opportunity for Microsoft.

Microsoft CEO Nadella calls AI-powered search biggest thing for company since cloud 15 years ago https://t.co/x0qhPn03SX — CNBC (@CNBC) February 7, 2023

Baidu sloot +12,8% op Wall Street, maar staat dus nu weer -2,7% in Hong Kong. Het geeft wellicht als geen andere de fantasie, risico en kansen aan, nu de geest echt uit de fles is op de beurzen wat AI betreft. Ga nu niet stressen dat u geen positie hebt, bang bent de boot e missen en daardoor domme dingen gaat doen.

De echte winnaars van deze concurrentiestrijd weten we pas over zoveel jaar en die raden is gokken en geen beleggen. Wie zien vanzelf wat werkt en wat niet en vooral wie de kasstromen gaan incasseren. We krijgen allemaal nog kansen zat, dat is het mooie aan de beurs. Nadeeltje is dat er ook altijd weer risico's zijn :-)

Tot slot was er gisteravond nog Fed-voorzitter Jerome Powell, die naar aanleiding van het whopping Payroll Report vrijdag (zag hij die echt niet aankomen?!) zijn woorden van het rentebesluit twee dagen eerder iets aanscherpte. De koersen reageerden even volatiel, maar dat was het ook. Citaat Bloomberg:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Update: Winstdaling ABN AMRO valt mee

08:15 Opsplitsing Automotive bij Kendrion gepaard met afschrijving

08:08 Hogere opening AEX in vizier

07:56 Adyen schiet iets tekort

07:31 Resultaat onder druk bij AkzoNobel

07:16 Winstdaling ABN Amro valt mee, bank gaat eigen aandelen inkopen

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

07 feb Wall Street sluit met winst

07 feb Zoom ontslaat 15 procent personeel

07 feb Olieprijs stijgt

07 feb Wall Street jojoot na uitspraken Powell

07 feb Powell: ga uit van aanzienlijke daling inflatie in 2023

07 feb Europese beurzen sluiten verdeeld

07 feb Slotcall: Shell redt de beursdag

De AFM meldt deze shorts en lieve help, wat een waslijst. Afname bij Besi, maar per saldo weinig verschil bij Just Eat Takeaway, Philips en Signify.



Check:



En dan nog even dit

Nou, zo lusten we wel van pap van choppy, toch? Mooie scores gisteren. De SOX (chippers deed zelfs +3,1%):

WATCH: U.S. stocks end higher after a choppy trading session https://t.co/VtjMYnNrMw pic.twitter.com/A0FuQW3foX — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2023

Bij deze:

WATCH: U.S. Fed Chair Powell admitted he was surprised by the strength of the labor market after the release of January's blockbuster jobs report and said it showed why the battle against inflation will take more time https://t.co/36ZUXjDKh7 pic.twitter.com/niAvPqNMGm — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2023

Bij deze II:

Five key economic points in Biden's 2023 State of the Union address to Congress https://t.co/QlEak3gUSQ — CNBC (@CNBC) February 8, 2023

Nog meer:

WATCH: Microsoft is revamping its Bing search engine and Edge web browser with ChatGPT-like technology in one of its biggest efforts yet to lead a new wave of technology and reshape how people gather information https://t.co/KJKlN6rUFC pic.twitter.com/w4CkFA1Mun — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2023

Straks maar even kijken:

A quick test of Microsoft's new search with artificial intelligence technology from ChatGPT maker OpenAI shows it's fast with everyday advice, but backs away from controversial topics https://t.co/RE9GrHd4MS — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2023

Appletje voor de dorst:

Apple has texpanded an internal test of its upcoming “buy now, pay later” service to the company’s thousands of retail employees, a sign the long-awaited feature is nearing a public release https://t.co/C7zCs5NIx6 — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2023

-48,6%:

WATCH: Shares of Bed Bath & Beyond fall as the retailer scrambles to avoid bankruptcy https://t.co/NTbFnbklrB pic.twitter.com/g1NBbkTkV1 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2023

Veel plezier en succes vandaag.