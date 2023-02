Bescheiden herstel voorbeurs en de AI-race komt op gang

Meer stabilisatie dan herstel, de AEX-indicatie is 0,3%.

Europese futures open net met een plus of een min, het stelt weinig voor

De Amerikaanse staan 0,1% à 0,2% hoger

In Azië zijn er ook bescheiden plussen en minnen. De bekende namen scoren ook amper, op eentje na. Zo meer, want er is zeker nieuws.



Alibaba -0,8%

Baidu +14,9%

Tencent +1,3%

TSMC -0,6%

Samsung +0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +6,0% op 19,4 en dat is veel voor een bescheiden daling op Wall Street

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,07. Dat was vorige week woensdag nog 1,10

Goud stijgt 0,2%, olie stijgt 1,1% op Saoedische prijsverhogingen(?) en crypto noteert vlak, ondanks Binance in de bocht (ook zo meer)

De rentes hebben vandaag één klontje in de ochtendkoffie:



Op ForFamers na zijn er geen cijfers en er is geen nieuws op het Damrak, maar wel in China. Eens zien of er misschien ook een concurrerende Bert Bot komt, of is dit een te gemakkelijk intikkertje?

Baidu leaps to 11-month high as it reveals plan to launch ChatGPT-style 'Ernie Bot' https://t.co/Vgymbj7CUA — CNBC International (@CNBCi) February 7, 2023

Dit is de nog niet zo lang bestaande Hongkong-notering van Baidu. En die wil wel vandaag.



Of is Alphabet zo gevat? Oh nee, BardBot. We wachten af. Vooral of er misschien Nerderlands bedrijf met BerendBot komt.

WATCH: Google owner Alphabet said it will launch a chatbot service and more artificial intelligence for its search engine as well as developers, an answer to Microsoft in their rivalry to lead a new wave of computing https://t.co/1m2olTY1mq pic.twitter.com/70mQZOe9JI — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2023



Intussen was er een gisteren een opvallende revival op het Damrak van de defensieve dollar-fondsen, maar het is veel te vroeg om van een trendbreuk te spreken. Gezonde correctie stond er gisteren boven onze slotcall en dat is misschien de beste omschrijving.



Hier is EUR/USD, het komt niet vaak voor dat er in een paar dagen 3 cent verdwijnt, ofwel het is zeker opletten. De rally van de greenback is vandaag in ieder geval even gestuit.



Dan ook nog maar even de (onze tienjaars) rente. Die beweegt in een breed zijwaarts kanaal van bijna een vol procent: 2,03% aan de onderkant en 2.92% aan de bovenkant.



Dan deze nog - als er iemand hier om moet lachen is het Warren Buffett. Hij is de enige die consequent sinds 1942 - toen hij begon met beleggen - nog nooit één koers heeft voorspeld en heeft zitten timen. Hij koopt altijd bedrijven omdat hij op dat moment de prijs goed vindt en niet omdat hij een mening over (toekomstige) koersen heeft.

We weten het allemaal, we kennen zijn wijsheden, maar niemand die het ook echt consequent doet. Want we hebben geen geduld en altijd een mening. Want waarom staan bijvoorbeeld TSMC en Apple nou weer niet in dit rijtje?! :-)

These stocks owned by Warren Buffett are poised for big gains, according to Wall Street analysts. https://t.co/1nMzUvn0wd pic.twitter.com/uYCWYsaPUB — CNBC (@CNBC) February 6, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 Ams Osram blijft binnen eigen omzetdoelstellingen

08:05 Duitse industrie produceert beduidend minder

08:01 Vlakke start AEX voorzien

07:58 Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel IMCD

07:51 Reuters: Boeing schrapt duizenden kantoorbanen

07:38 BNP optimistischer gestemd

07:28 ForFarmers ziet af van Britse joint venture

07:25 Euronav roept aandeelhouders op 23 maart bijeen

07:08 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:04 Australië verhoogt rente voor vierde keer met 25 basispunten

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06 feb Activision Blizzard boekt hogere omzet

06 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

06 feb Wall Street lager gesloten

06 feb Olieprijs hoger gesloten

06 feb Wall Street koerst af op lager slot

06 feb Europese beurzen lager gesloten

De agenda:

08:00 BP - Cijfers vierde kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Industriële productie - December (Dld)

14:30 Handelsbalans - December (VS)

21:00 Consumentenkrediet - December (VS)

En dan nog even dit

Bij -1% hoort niet het woord plungen:

The Dow closed down fractionally on Monday, while the S&P dropped six-tenths of a percent and the Nasdaq plunged a full percent https://t.co/cQdE6Che8b pic.twitter.com/UqPbGR9tWL — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2023



Toe maar en de koers van crypto is weer niet stuk te krijgen:

Crypto exchange Binance will suspend U.S. dollar transfers https://t.co/RmyYrx084c — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) February 6, 2023



Citaat:

The Fed's cumulative loss from its quantitative easing now stands at almost $26 billion.

The Swiss National Bank made a loss of 132 billion Swiss francs ($143 billion) last year

The European Central Bank (ECB) now pays 2.5% interest on 4 trillion euros that commercial banks got for free during the crisis years.

Post-QE bond losses rising reality for central banks - BIS https://t.co/liyg9EdsEC pic.twitter.com/auFuyUtMFT — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2023



Zoals verwacht, vink:

JUST IN: The Reserve Bank of Australia raises interest rates to a 10-year high of 3.35%, in a bid prevent inflation from spiraling out of control https://t.co/55aHlX4bed pic.twitter.com/nDR7r6rGET — Bloomberg Markets (@markets) February 7, 2023



Energie is schaken:

Here's how oil prices are moving after Saudi Arabia unexpectedly raised its crude prices to Asia https://t.co/RYkXS4ievT — Bloomberg Markets (@markets) February 7, 2023



Duh, Vanguard en BlackRock dus. Want trackers.

Some of Wall Street's biggest names are exposed to the Adani Enterprises plunge https://t.co/TjXP9GTZqG — CNBC (@CNBC) February 4, 2023



+15% vandaag:

WATCH: India's main opposition party stages protests in New Delhi to draw attention to what they describe as the close ties between Gautam Adani and PM Narendra Modi after Hindenburg’s allegations of major accounting fraud at the tycoon's firms https://t.co/iI5fJvGEfW pic.twitter.com/JcPOsJEQDf — Bloomberg Politics (@bpolitics) February 7, 2023



Zelfde verhaal als Fed?

Predicting a so-called soft landing for the U.S. economy, Treasury Secretary Janet Yellen said she saw a path forward in which the country avoids a recession, even as inflation comes down significantly https://t.co/d2Ft53OIvk pic.twitter.com/875Q8QviWA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2023



Uiteindelijk gaat het altijd om de knaken.

The ESG industry in the US faced a reckoning in 2022.



This year, sustainable exchange-traded funds aren't faring any better https://t.co/eMZ6l11xMp — Bloomberg Markets (@markets) February 6, 2023



Veel plezier en succes vandaag.