Slotcall: Gezonde correctie

Citaat: De AEX zakt 1,5% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de DAX (-0,8%) en CAC (-1,4%



Je vergeet de andere beurzen, die het nog veel minder slecht deden.

Gewoon eerlijk zijn over A'dam blijft moeilijk...



Citaat: PostNL (-2,4%) duikt weer onder de €2.

Duikt? Bij zo'n lage omzet? :-)



Het was vandaag maandag, en dan is het vaak schudden in A'dam, dan probeert men vaak wat "recht te zetten".