Slotcall: Gezonde correctie

Afgelopen vrijdag werd het uitmuntende banencijfer nog met gejuich ontvangen, maar vandaag is van dat optimisme weinig meer over. De rentes speren omhoog en de aandelenkoersen maken een duikvlucht. Hoewel, zo dramatisch is deze daling van 1,5% voor de AEX nou ook weer niet.

Year to date resteert er namelijk nog een rendement van 9% voor de hoofdindex. Spaarders doen er een eeuwigheid over om een dergelijk rendement te behalen. Anderzijds was beursjaar 2022 natuurlijk een drama, maar daar hebben we het maar niet over.

Sectorrotatie

Het is vandaag risk-off op de markten en dat betekent dat groeiaandelen het moeten ontgelden. Wie aandelen Adyen (-4,8%), Besi (-3,5%) en Just Eat Takeaway (-2,5%) in portefeuille heeft, heeft dus een stevige underperformance te pakken.

Het tegenovergestelde geldt voor de defensieve beleggers. Defensief beleggen was de laatste weken even uit de mode, maar vandaag worden aandelen als Ahold (+1,0%), KPN (+0,5%) en Unilever (+0,2%) opgepikt.

Een typisch voorbeeld van sectorrotatie. We blijven echter benadrukken dat het gaat om dagkoersen en dat het sentiment morgen weer heel anders kan zijn. Trek dus geen overhaaste conclusies.

SBM Offshore

Ook SBM Offshore (-2,4%) krijgt het vandaag aardig voor de kiezen. Het concern wordt opnieuw achtervolgd door een corruptieschandaal uit het verleden en is onderwerp van onderzoek van de autoriteiten in Monaco. Een spook uit het verleden duikt hiermee opnieuw op. Immers, SBM Offshore is in diverse landen al veroordeeld voor corruptie, met stevige boetes tot gevolg.

Helaas blijkt nu dat dit boek nog niet definitief gesloten kan worden. Dit nieuws moesten wij uit externe bronnen verkrijgen, waaronder berichtgeving in de Financial Times en een rapport van een commissie van de Raad van Europa. Het concern zelf heeft beleggers hierover (nog) niet geïnformeerd.

De IEX-Beleggersdesk heeft contact gezocht met Investor Relations, maar SBM Offshore weigert tot onze verbazing de telefoon op te nemen. Voor analist Martin Crum reden om zijn conclusies te trekken. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Autoriteiten Monaco zijn onderzoek naar SBM Offshore gestart IEX Premium https://t.co/hX5aWVC2yT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 6, 2023

Bristol-Myers

Bristol-Myers (+0,4%) geldt als een echt waarde-aandeel. De opbrengsten van de farmaceut staan de komende jaren naar verwachting onder druk, maar daar staat ook een bijzonder lage waardering tegenover. In een beurs die explosief stijgt, blijft een dergelijk aandeel dan veelal achter.

De Amerikaanse farmaceut is daarop geen uitzondering. Het aandeel noteert year-to-date circa 3% in de plus terwijl de S&P 500 al ruim 8% in puntenaantal is opgelopen. De rollen zijn dit jaar dus precies omgedraaid, want in 2022 wist Bristol-Myers een stevige plus te noteren, terwijl de beurzen het nodige terrein prijs moesten geven.

Dat terwijl de bedrijfscijfers van Bristol-Myers het afgelopen jaar redelijk in de lijn met de verwachtingen waren. Het koersherstel van afgelopen jaar zien we dus vooral als een inhaalslag. In de bull market van 2016-2021 bleef de koers van de farmaceut immers ver achter op de brede markt.

Het aandeel noteert momenteel tegen 9 keer de verwachte winst over boekjaar 2023. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Het komt niet vaak voor dat ik de winst per aandeel van een bedrijf op de cent nauwkeurig goed heb getaxeerd ($7,70 over 2022).



Hoewel #BristolMyers geen glanzend groeibedrijf ben ik er toch best trots op. Hieronder leest u mijn volledige analyse.https://t.co/dxuWCEgzbF pic.twitter.com/sOf0zsoSrj — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 6, 2023

Rentes

De Europese rentes lopen hard op. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt liefst 9 basispunten tot 2,59%.

Brede markt

De AEX zakt 1,5% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de DAX (-0,8%) en CAC (-1,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 5,4% tot 19,3 punten.

Wall Street noteert circa 0,5% in het rood. Een lichtpuntje is dat dit minder slecht is dan een uur geleden.

De euro daalt 0,7% en noteert 1,072 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,3%) doen het niet onaardig. Vooral omdat de dollar vandaag in de lift zit.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+1,0%) herstellen verder.

Bitcoin (-0,1%) blijft stabiel rond de $23.000

Het Damrak

Aegon (-3,0%) en ASR (-1,7%) profiteren niet van de gestegen rente. De twee verzekeraars worden simpelweg meegetrokken in het negatieve sentiment. Van NN Group (-2,3%) is het inmiddels bekend dat het geen baat heeft bij een stijgende rente.

(-3,0%) en (-1,7%) profiteren niet van de gestegen rente. De twee verzekeraars worden simpelweg meegetrokken in het negatieve sentiment. Van (-2,3%) is het inmiddels bekend dat het geen baat heeft bij een stijgende rente. Komende woensdag presenteert Adyen (-4,8%) zijn jaarcijfers. Het is de verwachting dat de betaalvolumes in het tweede halfjaar met 46% zijn gestegen op jaarbasis. Dit betekent een groeivertraging ten opzichte van het eerste halfjaar toen de volumes nog stegen met 53%.

(-4,8%) zijn jaarcijfers. Het is de verwachting dat de betaalvolumes in het tweede halfjaar met 46% zijn gestegen op jaarbasis. Dit betekent een groeivertraging ten opzichte van het eerste halfjaar toen de volumes nog stegen met 53%. ASMI (-2,4%) ontvangt een koersdoelverhoging van zowel Barclays als Morgan Stanley. Beide zakenbanken handhaven het aandeel echter op de verkooplijst. Kepler Cheuvreux is daarentegen een hele andere mening toegedaan.

(-2,4%) ontvangt een koersdoelverhoging van zowel Barclays als Morgan Stanley. Beide zakenbanken handhaven het aandeel echter op de verkooplijst. Kepler Cheuvreux is daarentegen een hele andere mening toegedaan. Besi (-3,5%) kan niet profiteren van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank verhoogt het koersdoel met €5 tot €80 en handhaaft het aandeel op de kooplijst.

(-3,5%) kan niet profiteren van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank verhoogt het koersdoel met €5 tot €80 en handhaaft het aandeel op de kooplijst. Cyclische aandelen als ArcelorMittal (-3,7%) en Signify (-3,3%) liggen ook slecht.

(-3,7%) en (-3,3%) liggen ook slecht. Uitzondering is Aalberts (+2,1%). De bloemen mogen gestuurd worden naar het hoofdkantoor van ABN Amro, want analist Martijn den Drijver verhoogt het koersdoel met bijna 50% tot €59. Tevens wordt het advies met een trede verhoogd naar Kopen.

(+2,1%). De bloemen mogen gestuurd worden naar het hoofdkantoor van ABN Amro, want analist Martijn den Drijver verhoogt het koersdoel met bijna 50% tot €59. Tevens wordt het advies met een trede verhoogd naar Kopen. Flow Traders (-2,4%) stelt vandaag teleur. Wellicht komt het doordat de volatiliteitsbarometer VIX slechts met 6% stijgt tot 19,3 punten.

(-2,4%) stelt vandaag teleur. Wellicht komt het doordat de volatiliteitsbarometer VIX slechts met 6% stijgt tot 19,3 punten. PostNL (-2,4%) duikt weer onder de €2.

(-2,4%) duikt weer onder de €2. Het is mij een compleet raadsel waarom Air France-KLM (+0,9%) er vandaag zo goed bij ligt. Sinds de bodem in juli is het aandeel met ruim 40% in koers gestegen.

(+0,9%) er vandaag zo goed bij ligt. Sinds de bodem in juli is het aandeel met ruim 40% in koers gestegen. TomTom (+1,7%) ligt vermoedelijk goed omdat de analisten van UBS het aandeel hebben gehandhaafd op de kooplijst. Het koersdoel van €10,50 blijft eveneens intact.

(+1,7%) ligt vermoedelijk goed omdat de analisten van UBS het aandeel hebben gehandhaafd op de kooplijst. Het koersdoel van €10,50 blijft eveneens intact. B&S Group (-2,3%) heeft het ook niet. Fundamenteel is het aandeel een drama, maar daar staat tegenover dat het wel een overnamekandidaat is. We volgen de ontwikkelingen bij het bedrijf van grootaandeelhouder Willem Blijdorp op de voet.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aalberts: naar Kopen van Houden en naar €59 van €40 - ABN Amro

ASMI: naar €290 van €230 en Verkopen - Barclays

ASMI: naar €250 van €200 en Verkopen - Morgan Stanley

Besi: naar €80 van €75 en Kopen - Morgan Stanley

ING: naar €16,50 van €17,40 en Kopen - Kepler Cheuvreux

JDE Peet's: naar €37,25 en Kopen - ING

TomTom: handhaven op kopen en €10,50 - UBS

