Nieuwe CEO voor Bayer Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Overig

FD: De raad van commissarissen van de Duitse chemiereus Bayer heeft per 1 juni Bill Anderson benoemd tot ceo. Hij volgt Werner Baumann op, die eind mei — een jaar eerder dan gepland — met pensioen gaat. Dat maakte Bayer woensdag bekend. De beslissing was unaniem. [Aandeelhouders] drongen onlangs nog aan om Baumann, die onder meer de rampzalige overname van Monsanto door Bayer bewerkstelligde, snel te vervangen door een externe kandidaat.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.