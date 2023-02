Stemming onder beleggingsexperts slaat om, ASML niet langer topfavoriet

Het positieve sentiment onder beleggingsexperts is omgeslagen, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Bijna de helft verwacht dat de AEX-index deze maand gaat dalen. ASML is van het kooplijstje afgevoerd. In plaats daarvan zetten de marktkenners hun kaarten op waarde-aandelen als Unilever en Ahold-Delhaize.

Bij de vorige peiling overheerste optimisme. Dat bleek terecht: de AEX-index klom in januari op met ruim 8%, en daarmee was sprake van de beste eerste beursmaand in jaren.

Bijna de helft verwacht dat AEX in februari gaat dalen

Die hosannastemming is helaas omgeslagen. Voor februari is bijna de helft van de beursvorsers somber gestemd. Slechts een kwart denkt dat de AEX-index de stijgende lijn voortzet.

Volgens Van Zeijl is een van de genoemde redenen voor dat pessimisme een mogelijk Russisch offensief. Andere experts wijzen op een dreigende recessie. De optimisten denken dat we aan het einde van de rentestijgingen door de centrale banken gekomen zijn.

De stemming voor februari is als volgt:

23,6% is optimistisch (dat was vorige maand nog 45,5%)

27,8% is neutraal (tegen 23,1% vorige maand)

48,6% is pessimistisch (dat was in november 31,4%)

Saldo: -25% (was +14,0%)

... maar de meningen voor de komende zes maanden zijn verdeeld

Voor de komende zes maanden zijn de meningen erg verdeeld, net als bij de vorige peiling. 28% verwacht stijgende koersen en 31% denkt dat de AEX-inde gaat dalen. De rest neemt een neutrale positie in.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

27,8% is optimistisch (dat was vorige maand 32,2%)

41,7% is neutraal (tegen 37,2% vorige maand)

30,6% is pessimistisch (dat was 30,6%)

Saldo: -2,8% (was +1,7%)

IEX-beleggers zijn juist bullish

Lees ook Geen recessie, verwacht meerderheid beleggers

De sombere stemming onder de experts staat in schril contrast met de verwachtingen van de 1.633 particuliere beleggers die deelnamen aan de Nationaal Beleggerssentiment-peiling van IEX.

Maar liefst 46% denkt dat de AEX deze maand zal stijgen en slechts 21,6% mikt op een daling. De verwachtingen voor de komende zes maanden zijn nóg optimistischer. Maar liefst 59,2% van de particuliere beleggers denkt dat de AEX-index omhoog zal gaan en slechts 19,6% denkt dat de index in het rood duikt.

Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat meer dan de helft van de respondenten verwacht dat een recessie in Europa dit jaar uitblijft.

Aandelenkeuzes januari: wisselend succes

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Wisselend, zo blijkt. De toppers en floppers hielden elkaar redelijk in evenwicht. Onder de streep resteert een klein minnetje van 1,6%. Die daling is vooral te wijten aan de negatieve verwachtingen over ArcelorMittal, Besi en Unibail-Rodamco-Westfield. Dit trio zag de koers tegen de verwachting in met dubbele cijfers oplopen. Ook de keuze voor Ahold Delhaize als topper bleek ongelukkig. Dit aandeel bleef achter bij de markt.



ASML en ING deden daarentegen wél wat ze moesten doen: flink oplopen.

Toppers januari

Rendement Floppers januari Rendement ASML +19,6% ArcelorMittal +15,4% ING +16,4% Besi +15,4% KPN +8,7% Randstad +3,0% Adyen +6,9% Unibail-Rodamco-Westfield +21,7% Ahold Delhaize +2,0% Exor +6,2%

Keuzes voor februari: risk-off

Tot slot de keuzes voor februari. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

Het is duidelijk risk-off. ASML is uit het kooplijstje gestoten door Ahold Delhaize en Unilever. De keuze voor Unilever wordt mogelijk ingegeven door de benoeming van een nieuwe CEO. Shell, dat gisteren met cijfers kwam, maakt de top-3 compleet.

Ook het lijstje floppers wordt behoorlijk opgeschud. Alleen Besi en Unibail-Rodamco-Westfield gaan nog een ronde mee. Prosus staat ditmaal bovenaan.

Ook hier staan de professionals en particuliere beleggers lijnrecht tegenover elkaar. Want de particuliere beleggers uit de peiling van IEX hebben nog volop vertrouwen in ASML, net als in brachegenoot ASMI. De enige overeenkomst in het kooplijstje is NN Group.

Bij de floppers zijn beide partijen het alleen eens over Unibail-Rodamco-Westfield. Particuliere beleggers lopen met een grote boog om Philips heen, een naam die in het lijstje van de beleggingsprofessionals niet voorkomt.

Toppers februari

Saldo* Floppers februari Saldo* Ahold Delhaize 5 Prosus -6 Unilever 5 Besi -4 Shell 4 Signify -3 DSM 3 Unibail-Rodamco-Westfield -3 NN Group 3 RELX -3



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.