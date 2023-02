ECB live: twee kwartjes en markt reageert bullish op woorden president

De ECB verhoogt zoals verwacht de beleidsrente met twee kwartjes naar 2,50%. Maar nu: hoewel president Christine Lagarde het niet hardop uitspreekt, blijkt uit haar woorden dat én inflatie én economie (van supply chain tot lonen) én energieprijzen meevallen. En de koersen reageren duidelijk: risk-on:

(Tech)aandelen laten rally zien

Dollar levert een halve cent in

En de rentes leveren 25 (!) basispunten in (twijfelt de markt soms ineens dat er nog drie kwartjes bijkomen....)

Hier EUR/USD en vooral de Bund (10 jaars) geklokt om 15:13 uur. De AEX ziet u zelf al gáán :-)

Aldus de president. Ze praat veel, maar in essentie is dit toch alles tot nu toe. Schrijf maar vast twee kwartjes op ook voor maart. Zo héél duivisch is het allemaal niet, maar de beurs - dit is speculatief - denkt misschien dat we goed wegkomen: geen (dikke) recessie en blijvend hoge inflatie dus. Gewoon opluchting.

02 Feb - 14:53:36 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS ECONOMY MORE RESILIENT THAN EXPECTED, SHOULD RECOVER IN COMING QUARTERS

02 Feb - 14:58:44 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS RISKS TO GROWTH MORE BALANCED

02 Feb - 14:59:36 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS RISKS TO INFLATION OUTLOOK MORE BALANCED'

02 Feb - 15:12:57 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS UNDERLYING INFLATION PRESSURES, FISCAL MEASURES, WAGES ALL WARRANT 50 BPS HIKE IN MARCH

02 Feb - 15:15:07 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS I CAN'T THINK OF SCENARIOS WHERE 50 BPS HIKE WOULD NOT AHAPPEN UNLESS THEY'RE QUITE EXTREME

Hier kijk maar, zo duivisch als de Fed is de ECB niet:

02 Feb - 15:29:08 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS WOULDN'T SAY THAT DISINFLATIONARY PROCESS IS ALREADY AT PLAY

02 Feb - 15:35:58 [RTRS] - ECB'S LAGARDE SAYS WE WON'T BE AT PEAK LEVEL IN MARCH

De live persconferentie van 14:45 tot uiterlijk 15:45 uur.

