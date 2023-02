Niels Koerts vrijdag te gast in RTL Z Bulls & Bears Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Stem vrijdagmiddag om 16:30 uur (of bij een van de herhalingen) af op RTL Z, waar IEX-analist Niels Koerts te gast is in hét beursprogramma van Nederland, Bulls & Bears. In de wekelijkse talkshow schuiven elke aflevering verschillende experts op het gebied van beurs, beleggen en cryptocurrency aan. Vrijdag 3 februari zal Beleggersdesk-analist Niels Koerts zijn opwachting maken. In de uitzending zullen het Fed-rentebesluit, de toespraak van Powell, Shell, Meta, Amazon en Apple aan bod komen. Ook beantwoorden de gasten de vraag welk Big tech-aandeel ze het aantrekkelijkst achten. Mis het niet! Bulls & Bears wordt vrijdag live uitgezonden van 16:30 - 17:00 uur. Herhalingen: Zaterdag 4 februari 17:30 uur op RTL Z

Zondag 5 februari 10:00 uur op RTL 7

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.