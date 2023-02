Beleggers zijn toch niet geheel gerust over het inflatieplaatje

Wekenlang koersten de financiële markten tegen de centrale banken in. De angst voor inflatie nam sterk af en daarmee namen beleggers een voorschot op betere (rente-) tijden.

Inmiddels echter sluipt er toch weer wat twijfel in de markt: is het inflatiespook echt definitief verslagen, of moeten beleggers tóch rekening houden met hogere rentes voor langere tijd.

Volgende week komen nieuwe inflatiecijfers uit de VS, waaronder de ppi, en dat zal duidelijk moeten worden of beleggers niet een te roze bril heben opgezet. Helemaal gerust is de markt er toch niet op als gekeken wordt naar de koersontwikkeling van veel rentegevoelige fondsen.

Damrak

Zowel de IEX Beleggersdesk als analisten van zakenbanken waren er maar druk mee vandaag: volop jaarcijfers en ander relevant bedrijfsnieuws. Het mocht overigens niet baten, de AEX noteerde de gehele handelsdag in het rood.

De jaarcijfers van Aperam vielen niet bijster in de smaak en PostNL kreeg een vers verkoopadvies oppgeplakt die zwaar op de maag viel. Shell deed het koersmatig dan wel weer goed, vermoedelijk (deels) dankzij een hogere olieprijs. De tegen het concern aangespannen rechtszaak maakte alvast weinig indruk.

Toch een wat humeurige laatste dag van de week, met stevige verliezen bij de wat rentegevoeliger fondsen. Chippers waren uit de gratie, maar ook relatief prijzige groeiers als DSM en IMCD. Defensieve fondsen als KPN en Unilever hielden de voeten dan wel weer droog.

Binnen de AMX keken beleggers ongetwijfeld naar ABN Amro, De Nederlandse staat wil zijn belang afbouwen tot onder de 50%. Het zal de belastingbetaler hoe dan ook geld kosten. Het break even niveau voor de overheid ligt (zeer ruim) boven de €25 per aandeel en dat zit er duidelijk niet in. Forse koersdalingen waren er voor (vooral) PostNL en Just Eat Takeaway, terwijl het volgende week cijferende Vopak de €30 grens weer in zicht krijgt.

Bij de kleinere fondsen moest onder andere CM.com het weer ontgelden. Detacheerder Brunel, volgende week cijfers, kon zich aan de mineurstemming onttrekken.

De AEX zakte even weg tot ruim onder de 750 punten, maar kon zich in de namiddag enigszins optrekken aan een relatief vriendelijk geopend Wall Street en sloot de week af op een stand van ruim 752 ounten en leverde vandaag ruim een half procent in.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Wereldhave

Vastgoedfonds Wereldhave heeft opnieuw geleverd, zo luidt de conclusie van de IEX Beleggersdesk. Het beleggen in stenen heeft tot een direct resultaat per aandeel geleid van €1,63 en dat is netjes in het midden van de eerder gegeven outlook:

Wereldhave levert en is positief gestemd





Siemens Healthineers

Hoewel Philips-concurrent Siemens Healthineers niet worstelt met de problemen in Eindhoven, valt er ook op de bedrijfsvoering van de Duitsers het nodige aan te merken. Een dalende omzet en een te hoge schuldenlast bijvoorbeeld.

De Beleggersdesk kijkt kritisch naar de waardering van Siemens en komt tot een helder oordeel:

Torenhoge waardering Siemens Healthineers vraagt om ongelukken





Aperam

Aperam rapporteerde vanochtend een stevige winstdaling van maar liefst 45%, maar werkelijk alles zat dat ook tegen voor het concern. De topman verwacht dat het ergste alweer achter de rug is en beleggers kunnen alvast omzien naar een aantrekkelijk dividend van het metaalfonds. De Beleggersdesk denkt er het zijne van:

Mooie dividenden Aperam niet in gevaar

Euronext

Pan-Europese beursuitbater Euronext heeft een wat zwakker vierde kwartaal achter de rug maar wist dankzij een stringente kostenbeheersing toch met licht meevallende resultaten te komen.

Het aandeel staat bij slechts weinig beleggers op de radar. Wellicht begrijpelijk omdat het een weinig spannend aandeel is, maar bij beleggen geldt juist dat saai zeker geen nadeel hoeft te zijn. Een update bij IEX Premium:

De succesvolle integratie van de Italiaanse beurs smaakt naar meer





Fagron

Medicijnbereider Fagron verraste gisteren met veel beter dan verwachte jaarresultaten en werd daarop ook direct voor beloond met een koersstijging van ruim 20%. En ook de vooruitzichten voor dit jaar ogen rooskleurig. Of beleggers na deze koerssprong alsnog in kunnen stappen, leest u bij IEX Premium:

Fagron verrast met mooi margeherstel





ASML versus TSMC

Eerder al verschenen in het wekelijks uitkomende beleggersmagazine IEX Expert een vergelijking tussen ASML en TSMC. Beide bedrijven kennen een relatief hoge correlatie qua koersvorming, maar de verschillen tussen beide concerns zijn groot. Wie biedt het meeste waarde? U leest het in een analyse van de Beleggersdesk:

ASML versus TSMC



Dan nog even dit

De huizenmarkt piept en kraakt wereldwijd. Ook in Denemarken zien huizenbezitters de waarde van hun woning rap slinken. SInds de top van afgelopen zomer is er al zo'n 10% vanaf:

Denmark's house prices fell for a seventh month as the market suffers from rapidly rising interest rates and high inflation

De Deense centrale bank heeft de rente dan ook stevig opgeschroefd en ook in Denemarken hebben consumenten last van de hoge inflatie.

Dan nog even dit II

Het IMF is somberder gewordne over de verwachte groei van de Chinese economie de komende jaren. Het instituut denkt dat maximaal de helft van de voormalige groeicijfers haalbaar zijn:

The International Monetary Fund expects China's annual economic growth to slow to about half the rate seen in the past decade, likely putting President Xi Jinping's long-term economic ambitions out of reach





Dat is toch een flinke neerwaartse projectie en gezien het toenemende belang van China op de wereldeconomie is dat ook voor de rest van de wereld weinig opbeurend nieuws.

En dan nog even dit III

De- directe - schade die het kritische analistenrapport van Hindenburg heeft opgeleverd bij het Indiase Adani Group is opgelopen tot inmiddels $120 miljard. Dat is echt ongekend hoog:

The selloff in Adani Group stocks deepened as MSCI reduced the amount of shares it considers freely tradable in the public market for four companies in its indexes

Het is duidelijk dat de markt de kritiek van Hindenburg bijzonder serieus neemt. Shorters, vaak gehaat, maar zij hebben wel degelijk een uiterst nuttige functie op de financiële markten.

Loonprijsspiraal

De financiële markten zijn er heilig van overtuigd dat de inflatie op zijn retour is en dat de centrale banken mogelijk dit najaar alweer de rentes zullen verlagen. Daar is het brede beursherstel van de afgelopen weken althans in belangrijke mate op gestoeld.

Een scenario dat zeker realistisch is, maar dan mag er - bijvoorbeeld - geen loonprijsspiraal ontstaan. Daar is in de VS vooralsnog geen sprake van, maar vandaag werd bekend dat Inditex, eigenaar van kledingzaak Zara, Spaanse winkelmedewerkers gemiddeld een loonsverhoging biedt van 20%.

Of dat nu een broodnodige correctie op jarenlang te lage lonen voor winkelmedewerkers, of allicht een wat te royaal gebaar van Inditex, is niet van belang. Feit is dat een dergelijke loonstijging maar beter geen brede navolging zal krijgen, anders dreigt een al eerder gesignaleerde harmonica-inflatie te ontstaan.

En dan wordt het voor de centrale banken een extreem lastig verhaal om de inflatie effectief te bestijden. Immers, een grillig verloop van de geldontwaarding met tussentijdse pieken is een ander verhaal.

Wall Street

Vrij weinig actie in de VS op deze laatste dag van de week, Lyft uitgezonderd (- 35%) dat niet aan de verwachtingen van de markt wist te voldoen. Ook Bed, Bath & Beyond (- 8%) moest stevig inleveren, maar voor nu is een faillissement dankzij een emissie weer (even) afgewend.

De bredere markt bewoog niet zo gek veel, althans de eerste twee uur van de handel, met een marginale winst van 0,4% voor de Dow Jones, een plusje van 0,1% voor S&P 500 en een Nasdaq met een daling van 0,6%.

Rentes

De rentes liepen vandaag toch weer wat op, al was er van echt stevige bewegingen geen sprake, noch in Europa, noch in de VS.

Tienjaarsrente Nederland 2,65% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,37% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,21% (plus 7 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,39% (plus 10 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,70% (plus 2 basispunten)

Brede markt

De mineurstemming hield de meeste Europese beurzen in zijn greep. De olieprijs zette zijn opmars weer voort, goud blijft relatief stabiel, de euro/dollar is alweer weggezakt tot circa 1,07 en de VIX komt weer tot leven. Hoewel, de huidige stand van de VIX verraadt hoogstens enige oplopende nervositeit.

Het Damrak

Adyen (- 1,4%) kreeg enkele koersdoelverlagingen voor zijn kiezen waarbij DZ Bank het wel erg bont maakt. Mogelijk een geval 'achterstallig onderhoud'

(- 1,4%) kreeg enkele koersdoelverlagingen voor zijn kiezen waarbij DZ Bank het wel erg bont maakt. Mogelijk een geval 'achterstallig onderhoud' Besi (- 4,2%) bleek opnieuw de zwakste van de drie in de AEX opgenomen chippers

(- 4,2%) bleek opnieuw de zwakste van de drie in de AEX opgenomen chippers Shell (+ 2,9%) trok de kar op een lichtrood Damrak, in ieder geval deels op basis van een weer stijgende olieprijs

(+ 2,9%) trok de kar op een lichtrood Damrak, in ieder geval deels op basis van een weer stijgende olieprijs Aperam (- 7,4%) presteerde licht boven verwachting, maar een winsthalvering blijft een hard gelag

(- 7,4%) presteerde licht boven verwachting, maar een winsthalvering blijft een hard gelag ABN Amro (- 0,7%) ziet dat de Nederlandse staat zijn belang wil afbouwen tot licht onder de 50%

(- 0,7%) ziet dat de Nederlandse staat zijn belang wil afbouwen tot licht onder de 50% Flow Traders (- 1,6%) mocht niet lang genieten van de impact van duidelijk beter dan verwachte Q4-cijfers

(- 1,6%) mocht niet lang genieten van de impact van duidelijk beter dan verwachte Q4-cijfers Just Eat Takeaway (- 7,4%) testte de zenuwen van beleggers nog maar eens, die dienen bij dit fonds van staal te zijn

(- 7,4%) testte de zenuwen van beleggers nog maar eens, die dienen bij dit fonds van staal te zijn PostNL (- 7,4%) kreeg een afwaardering naar Sell van een zakenbank die beleggers zwaar op de maag viel

(- 7,4%) kreeg een afwaardering naar Sell van een zakenbank die beleggers zwaar op de maag viel Brunel (+ 1,5%) steeg tegen de markt in en zal volgende week met zijn jaarcijfers komen

(+ 1,5%) steeg tegen de markt in en zal volgende week met zijn jaarcijfers komen Wereldhave (- 2,3%) kwam met toch tevredenstellende jaarcijfers naar buiten, al was de markt weinig enthousiast, meer daarover bij IEX Premium

(- 2,3%) kwam met toch tevredenstellende jaarcijfers naar buiten, al was de markt weinig enthousiast, meer daarover bij Op de lokale markt maken de meevallende resultaten van beursuitbater Euronext (+ 1,4%) weinig indruk op beleggers. De Beleggersdesk denkt er het zijne van.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1.050 van €1.125 en verkopen - Citi Research

Unilever: naar £38 van £39 en houden - RBC

Aegon: naar €6,60 van €6,20 en kopen - Berenberg

ArcelorMittal: naar €35 van €33 en kopen - Deutsche Bank

Aegon: naar €6,10 van €5,75 en kopen - UBS

AkzoNobel: naar €69 van €67 en houden - Sanford C. Bernstein

AkzoNobel: naar €76 van €80 en kopen - Credit Suisse

Adyen: naar €1.110 van €2.775 en naar verkopen van kopen - DZ Bank

ABN Amro: naar €20 van €15 en naar kopen van houden - UBS

Fagron: naar 27 van €25 en kopen - Berenberg

OCI: initial coverage houden met koersdoel €31 - Citi Research

PostNL: naar €1,40 van €1,50 en naar verkopen van houden - Barclays

Disney: naar $133 van $170 en kopen - Credit Suisse

Agenda 13 februari

06:30 Faillissementen Nederland - jan