De ECB heeft eerder deze week zoals al verwacht de rente opnieuw met 0,5% opgetrokken. En ook de Fed en BoE verhoogden hun belangrijkste rentetarief deze week. Maar waar beide laatstgenoemden inmiddels signalen afgeven dat het wel zo ongeveer welletjes is met de renteverhogingen, toont de ECB zich onveranderd 'hawkish.'

Dat is mogelijk wel het laatste dat beleggers van de ECB zouden verwachten, maar de centrale bank heeft weinig keus. Immers, de Europese centrale bank was immers de laatste om de rente te verhogen.

En dan is het niet zo vreemd dat de ECB ook als laatste het pad van agressieve renteverhogingen zal verlaten. Oftewel, nog een rentestap van 0,5% in maart lijkt in steen gehouwen, maar in een maand tijd kan er nog een hoop veranderen.

Damrak

Het was even schrikken op het Damrak om 14:30 uur. Het Amerikaanse banencijfer kwam naar buiten en die was echt véél beter dan verwacht. De index dook hierop kortstondig in het rood, maar trok weer aan toen een schrikreactie op Wall Street achterwege bleef.

Rode draad in het verhaal deze week is toch dat de meeste centrale banken gas terug zullen nemen en dat is voldoende de koersrally vrolijk te hervatten.

Echt heel grote uitschieters waren er binnen de AEX feitelijk niet te vinden, al corrigeert de markt wel de negatieve koersreactie van gisteren op de prima Q4-cijfers van Shell. Dat wilde vandaag bij ING dan weer niet lukken, maar dat is ook deels rentegerelateerd.

Een divisie lager springt PostNL eruit met een leuke dagwinst, ook CTP lag gevraagd, evenals Arcadis. Bij de smallcaps werd TomTom beloond voor redelijke Q4-cijfers, uit de gratie waren ForFarmers en Sligro.

De AEX kon de week positief afsluiten met een winst van 0,7% bij een slotstand van afgerond 764 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Apple

De donderdag nabeurs gepubliceerde resultaten van Apple waren min of meer conform verwachting, al viel de omzet per saldo toch licht tegen. Maar feitelijk heeft het concern naar omstandigheden meer dan prima gepresteerd.

Het is voor beleggers vooral uitkijken naar de introductie van de VR-bril. Dat staat voor eind dit jaar gepland en de verwachtingen zijn hooggespannen. De Beleggersdesk heeft de cijfers onder de loep genomen en kwam tot de volgende conclusie:

Amazon

Ook de resultaten van e-commerce gigant Amazon wisten niet geheel aan de marktverwachtingen te voldoen. Belangrijkste pijnpunt bij het concern was de zwakke performance van de clouddiensten. De groei zwakt af en de operationele marge zakt flink terug.

De Beleggersdesk houdt rekening met een verdere verzwakking bij de clouddiensten, terwijl bij het wel sterk presterende e-commerce niets verdiend wordt. Een update:

TomTom

Navigatiespecialist TomTom is er eindelijk weer eens in geslaagd beter te presteren dan de verwachtingen. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat viel mee, al was de vrije kasstroom wel lager dan verwacht.

Er lijkt enige ruimte voor optimisme, maar zicht op nettowinst en dividend is er voor beleggers nog niet:

Special holdings

Beursgenoteerde investeringsmaatschappijen - holdings genoemd - zijn behoorlijk populair onder particuliere beleggers. Begrijpelijk, het zijn veelal familiebedrijven met oog op de lange (re) termijn. En met de rendementen van de meeste beursgenoteerde holdings zit het vaak wel goed.

De IEX Beleggersdesk heeft een tweetal holdings met elkaar vergeleken: HAL en Sofina. En dat leidt tot de volgende 'winnaar:'

Risk happens fast

Het leest als een spannend jongensboek: een relatief kleine financiële speler - Hindenburg Research - nam het Indiase Adani op de korrel. En met effect: het concern heeft inmiddels zo'n $118 miljard aan beurswaarde in rook zien opgaan.

En inmiddels druppelen er ook de eerste geluiden naar buiten over tal van bedrijven met exposure naar Adani. De Beleggersdesk volgt een en ander op de voet voor beleggers:

Dan nog even dit

Ook de Amerikaanse techsector weet zich niet geheel te onttrekken aan de moeizame economische omstandigheden in grote delen van de wereld. De resultaten die gisteren nabeurs naar buiten kwamen vielen licht tegen:

Dan nog even dit II

Het zal weinig beleggers zijn ontgaan dat het Indiase Adani zwaar onder vuur is komen te liggen nadat een kritisch analistenrapport van Hindenburg Research vraagtekens bij de waardering van het conglomeraat stelde.

Inmiddels blijkt dat een flink aantal bedrijven exposure heeft, direct danwel indirect, waaronder TotalEnergies met zo'n $3 miljard.

Wall Street

In de VS reageerden beleggers onderkoeld op het blow out number van het Amerikaanse banenrapport: er kwamen ruim een half miljoen banen bij tegen nog geen 200k verwacht.

Wel kwamen techreuzen Amazon (- 4%), Alphabet (- 2%) en Apple (+ 3,5%) gister nabeurs met licht tegenvallende cijfers, maar de koersreacties zijn mild. Tesla (+ 5%) lijkt weer helemaal los: na eerder dit jaar te zijn gedaald tot iets boven de $100 heeft de autobouwer nu alweer de $200 in zicht.

Na een kleine twee uur handel noteerde de Dow Jones op een winstje van een kwart procent, de S&P 500 leverde eentiende in en de Nasdaq stond vlak.

Rentes

Gisteren schoten de obligatiekoersen omhoog - en de rentes dus omlaag - vandaag was er, zij het beperkt, sprake van een omgekeerde beweging.

Tienjaarsrente Nederland 2,49% (plus 12 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,19% (plus 13 basispunten)

Tienjaarsrente Italie 4,04% (plus 14 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,54% (plus 14 basispunten)

Brede markt

De stemming op de meeste aandelenbeurzen in Europa bleef goed, met het VK als positieve uitschieter en een licht negatieve tendens in Duitsland. De VIX daalt weer stevig, evenals goud (- 2%) en zilver (- 4%), terwijl de olieprijs zijn opmars richting de $90 weer probeert op te pakken. De 1,10 rond de euro/dollar is weer even uit beeld op 1,085.

Het Damrak

Adyen (- 0,5%) is de afgelopen twee dagen hard opgelopen dankzij een perceptie van mildere centrale banken en levert van die winst vandaag een bescheiden deel weer in

(- 0,5%) is de afgelopen twee dagen hard opgelopen dankzij een perceptie van mildere centrale banken en levert van die winst vandaag een bescheiden deel weer in ING Groep (- 0,8%) lijkt nog last te hebben van de Q4-cijfers die gisteren werden gepubliceerd. Daar was weinig mis mee, maar de markt was op zoek naar een nieuw groot aandeleninkoopprogramma

(- 0,8%) lijkt nog last te hebben van de Q4-cijfers die gisteren werden gepubliceerd. Daar was weinig mis mee, maar de markt was op zoek naar een nieuw groot aandeleninkoopprogramma Shell (+ 2,3%) kwam gisteren met betere Q4-resultaten dan verwacht, werd daarvoor niet beloond, maar loopt een deel van de daling van gisteren nu toch weer in

(+ 2,3%) kwam gisteren met betere Q4-resultaten dan verwacht, werd daarvoor niet beloond, maar loopt een deel van de daling van gisteren nu toch weer in Basic Fit (+ 0,2%) is ook zo'n fonds dat flink profiteerde van de omgeslagen stemming de afgelopen dagen

(+ 0,2%) is ook zo'n fonds dat flink profiteerde van de omgeslagen stemming de afgelopen dagen PostNL (+ 4,1%) lag gevraagd vandaag bij beleggers, een directe aanleiding voor de stijgende koers hebben wij niet kunnen vinden. Risk on dan maar.

(+ 4,1%) lag gevraagd vandaag bij beleggers, een directe aanleiding voor de stijgende koers hebben wij niet kunnen vinden. Risk on dan maar. Brunel (+ 1,1%) staat zelden in de spotlights maar is ondertussen wel aan een bescheiden sluiprally bezig

(+ 1,1%) staat zelden in de spotlights maar is ondertussen wel aan een bescheiden sluiprally bezig TomTom (+ 4,6%) presteerde wat beter dan verwacht over het vierde kwartaal en werd daarvoor beloond met een aardige koersstijging

(+ 4,6%) presteerde wat beter dan verwacht over het vierde kwartaal en werd daarvoor beloond met een aardige koersstijging Sligro (- 2,8%) stelde gisteren flink teleur met zijn cijfers en dat gaf ook vandaag zijn weerslag op de koers van het aandeel

(- 2,8%) stelde gisteren flink teleur met zijn cijfers en dat gaf ook vandaag zijn weerslag op de koers van het aandeel Op de lokale markt wordt Euronext (- 0,3%) ten onrechte nog te vaak door beleggers over het hoofd gezien



Weeklijstje

Tot slot nog het weeklijstje waar veel beleggers aan gehecht zijn. Binnen de AEX stak Adyen iedereen naar de kroon met een weekwinst van afgerond 18%. Relevant bedrijfsnieuws bij dit fonds ontbrak. Ook andere stevige groeiers als DSM en IMCD mochten stevige winsten bijschrijven. De financials konden dan weer niet meeprofiteren van de marktdraai.

Eenzelfde beeld binnen de AMX, met Basic Fit op kop met een weekwinst van maar liefst 12%, banken en cyclicals deden dan weer niet mee. De AScX als laatste, met er hier en daar wel sprake van relevant bedrijfsnieuws, zoals de tegenvallende cijfers van Sligro en meevallende resultaten van TomTom.

Bron: IEX.nl (klik op vergroten)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €750 van €610 en kopen - ING

ING: naar €14,60 van €13,40 en kopen - UBS

KPN: naar €3,10 van €2,90 en houden - UBS

ING: naar €17 van €15,80 en kopen - UBS

Meta Platforms: naar $215 van $200 en kopen - Goldman Sachs

Agenda 06 februari

00:00 ASML: ex-dividend notering

08:00 Fabrieksorders Duitsland - dec

11:00 Detailhandelsverkopen eurozone - jan

13:00 DuPont cijfers vierde kwartaal

13:00 Tyson Foods cijfers eerste kwartaal

Goed weekend!