Nikserig voorbeurs, maar goed nieuws en we hebben de Fed nog

Gefeliciteerd, zulke goede maanden als afgelopen januari maken we niet al te vaak mee.

Zie de op één na laatste kolom. Plaatje gepikt van Corné van Zeijl, scheelt mij weer. De Italianen trakteren op mooie koffie en iets heel erg lekkers er bij en de Hongkongers serveren vanavond heerlijk street food.

De AEX-indicatie is trouwens een lousy +0,2% na een mooi Wall Street. Wachten op de Fed, heet het weer op de networks.



Misschien hebben onze chippers wel mazzel, want de Nasdaq 100 lag goed en semiconductorindex SOX steeg gisteren 1,9%. De postduif uit Azië komt ook net binnen:

Alibaba +2,6%

Tencent +1,1%

TSMC +1,6%

Samsung +1,3%

(Adani -5,3%)

De brede markt nu:

Europese futures openen net 0,2% hoger

De Amerikaanse kleuren 0,1% rood

In Azië staat alles een paar tienden tot een procent in het groen

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,7% op 18,4

De dollar daalt 0,1% tot 1,0874

Goud, olie en crypto liggen allemaal vrijwel vlak, zelden vertoond

De rentes bewegen ook nog geen hemel en aarde:



Vers van de pers, onze nationale inkoopmanagersindex industrie - de Nevi PMI - over februari laat herstel zien. We schurken alweer tegen de neutrale grens van 50 aan. Daaronder is er sprake van stagnatie en onder 45 echt van recessie. Daarboven is er groei en boven 55 is er zeg maar hoogconjunctuur.



Uit het Nevi persbericht en als iemand die Swart heet het zonnig in ziet - laatste regel - moet het wel goed komen?



Eerste van de maand doen we het met een wereldwijd rondje inkoopmanagersindices. De nationale PMI's van China vallen mee, maar die van Caixin dan weer niet. Taiwan is beroerd, India draait prima en de inkoopmanagersindex van Chicago is te volatiel om iets zinnigs over de ISM Manufacturing Index te zeggen.



Wekker op 20:00 uur vandaag, want dan tikt de Fed volgens unanieme verwachtingen een kwartje rente er bij. In de persconferentie een half uur later praat voorzitter Jerome Powell ons bij over economie, inflatie en werkgelegenheid en krijgt hij vragen over waarom de Fed het anders ziet dan dan de markt.



Wat anders? De beurs denkt dat de rente niet boven 5,00% uitkomt, in tegenstellingen tot quotes van Fed-officials. De markt denkt dat de rente in maart piekt.



Alles valt en staat vooral met inflatie en dit zijn hier weer de marktverwachtingen van. Die stagneren een beetje. In thuistenue de euro en dollar, want morgen hebben we de ECB met een rentebesluit tussen de schuifdeuren.



Intussen in de polder

In januari 2023 was de #inflatie bij de snelle raming 7,6 procent. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers van de #consumentenprijsindex (CPI) van januari worden op 9 februari gepubliceerd. https://t.co/TIpJmM8uv9 pic.twitter.com/wrMvc1H4GP — CBS (@statistiekcbs) February 1, 2023

Over stagneren en thuistenue gesproken, de bars in de AEX grafiek spelen de laatste weken kluitjesvoetbal. Er is even geen duidelijke richting. Onze rente neigt misschien wel weer voorzichtig omhoog en dat is op papier niet goed voor (groei)aandelen.



T-Mobile en Altria zijn er, maar er zijn niet zo veel belangrijke bedrijven met jaarcijfers vandaag. Wel is er om 22:00 uur Meta. OK, de grafiek is een beetje vol, maar is het lek al boven? Het is allemaal zeker minder, maar het is nog altijd heel veel. Hier zijn advies en koersdoel van Niels Koerts en valt de naam TikTok.



Snap ging gisteren alvast 15% nat op wéér [censuur] cijfers... Dat wil zeggen, ze geeft geen outlook af. Niet echt handig voor een groeiaandeel.



Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Prima dagje:

U.S. stock indexes ended over 1% higher as labor-cost data encouraged investors about the Federal Reserve's aggressive approach to taming inflation a day ahead of the central bank's critical policy decision https://t.co/hV3W8ochnz pic.twitter.com/1c6FdJ0tlC — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

Vooruitblikken dan maar:

OPEC+, Meta earnings and, oh yeah, the Fed decision.



Investors, here's your What to Watch for Wednesday https://t.co/EadKy4oDBO pic.twitter.com/f1zAPJzGHS — Bloomberg Markets (@markets) February 1, 2023

Zie mijn stuk van gisteren maar:

Reports that the Biden administration has stopped granting U.S. companies export licenses to China's Huawei has drawn expressions of concern from Beijing https://t.co/nXmzUXVgfQ pic.twitter.com/Jf605sFEQu — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

Het is me wat:

Adani Group stocks resume fall after $2.5 bln share sale goes through https://t.co/0IMtBGvixi pic.twitter.com/0ELsz45SJh — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

+4% gisteren:

Tesla Inc disclosed the U.S. Justice Department has sought documents related to its Full Self-Driving (FSD) and Autopilot driver-assistance systems as regulatory scrutiny intensifies https://t.co/nLt4ckfa2u pic.twitter.com/DE4IUyZWhl — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

Dikke malaise:

Intel is slashing managers' pay, with a 25% cut for the CEO's base salary, to save cash it needs for a turnaround plan https://t.co/e9e1KzJhss — Bloomberg Markets (@markets) February 1, 2023

We mazzelen?

The euro zone eked out growth in the final three months of 2022, avoiding a recession even as sky-high energy costs, waning confidence, and rising interest rates took a toll on the bloc's economy https://t.co/KPSCVTAEhT pic.twitter.com/KI3i1f67Ld — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

Een nieuwe tech-tycoon?

ChatGPT owner launches 'imperfect' tool to detect AI-generated text https://t.co/VdrtWTUSbJ pic.twitter.com/yfZ2mfsmNw — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

Veel plezier en succes vandaag.