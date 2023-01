Handelsoorlog VS en China: kansen voor beleggers

De Chinese autoriteiten kunnen vast Veldhoven (ASML) en wellicht ook Eindhoven (NXP Semiconductors), Almere (ASMI) en Duiven (Besi) zo aanwijzen op de kaart.

Concreter dan dit wordt het bericht niet, maar Bloomberg weet dat er is gebeld. Op hoog niveau en de belangen zijn duidelijk. Het zal voor de Chinese MinBuza geen dagelijkse kost zijn om met kleine landjes te bellen. En we mogen hopen dat onze Wopke geen flauwe geintjes over nummer zoveel met witte rijst heeft gemaakt.





Persona non grata

De berichtgeving vorige week, dit weekend, gisteren en ook vandaag weer maakt duidelijk dat het menens is met de technologie-oorlog tussen de VS en het Westen en China en partners. Want Bloomberg meldt ook dit: Huawei dreigt volledig non grata te worden in de VS.

Grilling

En er is nog een naam die de VS steekt. In maart mag niemand minder dan de CEO van ByteDance-dochter TikTok komen opdraven voor een grilling, zoals dat heet, in het Conges in Washington. Meer dan 100 miljoen Amerikanen maken gebruik van TikTok en de Amerikaanse verdenking en beschuldiging luidt dat in China alle data worden getapt.

En TikTok is natuurlijk een meer dan hinderlijke concurrent van vooral Meta, Snap en andere Amerikaanse social media-bedrijven. Terecht of niet, feit is dat Chinese bedrijven wel vrijelijker in het Westen kunnen ondernemen dan andersom.

TikTok's CEO Shou Zi Chew is set to testify before U.S. Congress over concerns that the app knowingly allowed the Chinese government to access American user data https://t.co/4JIHVCCQZk pic.twitter.com/NpMMFKNSLr — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2023



Kans èn risico

Moet u zich als belegger in chippers en aanverwante technologiebedrijven zorgen maken? Altijd in deze cyclische sector, maar het is zowel een kans als een risico. Het (westerse) bedrijfsleven wacht echt niet met de benen op tafel of er nieuwe maatregelen uit de lucht komen vallen en de Tech War misschien wel escaleert.

Het persbericht van ASML dit weekend doet dit misschien vermoeden, maar geloof maar dat er achter de schermen wordt gebeld, gepraat en (worst case-)scenario's worden geschreven. Het bedrijf boekt nu rond 17% (het is nog wachten op het laatste cijfer) van zijn omzet in China, en dat is al zonder de bekende EUV-machines.

Uit de laatste cijfers van ASMI blijkt dat dit bedrijf zijn weggevallen omzet uit China snel compenseert en ook ASML laat zich in soortgelijke termen uit. De onderneming kan de vraag nu al niet aan.

Assertief bedrijfsleven

Bloomberg:

Shutting off sales to Huawei wouldn’t be as devastating for US companies as it once was. The Chinese company has spun off a large chunk of its smartphone business, mostly offers only lower-bandwidth 4G phones under its own name.

Underlining the decline in its importance, Huawei represents less than one percent of revenue for Qualcomm, Intel and AMD, according to Bloomberg supply chain analysis.

Nvidia wist zo vorig jaar ook al binnen enkele weken verboden chips zodanig aan te passen dat ze wel weer naar China mochten. Zeker, er kunnen altijd weer nieuwe restricties uit de lucht komen vallen, maar het bedrijfsleven reageert snel en zal zeker nu proberen maatregelen voor te zijn. Blijft er wellicht nog een grote kans over.

Het is natuurlijk meer dan spijtig dat China steeds meer wegvalt als markt, maar het mes snijdt aan twee kanten. Mochten er geniale Chinese bedrijven en producten komen die het Westen te slim af zijn, dan komt er ongetwijfeld een exportverbod op. Wat dat betreft is de TikTok-hoorzitting interessant om te volgen.

Chinese concurrent

En ASML hoeft niet bang te zijn dat er - à la ChatGPT voor Alphabets Google - zomaar een Chinese chipmachine(fabrikant) verschijnt die een nog mooier en beter (en goedkoper) kunstje kan. Die komt gewoon de grens niet over! Of is dit te kort door de bocht? IEX is benieuwd naar uw opvatting, kennis en inschatting.