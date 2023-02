Januaribarometer springt op groen

Hoewel de afgelopen dagen anders doen vermoeden, gaan we een positief beursjaar tegemoet. Althans dat voorspelt de beroemde beurswijsheid 'As January goes, so goes the year’.

Deze barometer zegt dat het koersverloop in de hele maand januari maatgevend is voor de rest van het jaar. Een goede januarimaand zou dus een voorteken zijn van een sterk beursjaar.

Dit wordt overigens ook bevestigd door die andere beurswijsheid ‘de eerste 5 dagen van het jaar-barometer'. Deze gaf, na de sterke start van dit beursjaar, een positief signaal voor heel 2023, ik memoreerde dat al eerder.

Prestaties in januari

Wereldwijd ogen aandelenmarkten positief, maar wel met wat verschillen.

De Dow steeg 2,245% in de eerste maand van dit jaar, de S&P500 veerde in januari 5,75% op, terwijl de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq Composite 10,1% steeg.

In Europa was het beeld in de eerste beursmaand van 2023 zeer gunstig, met een stijging van 9,75% voor de Eurostoxx.

De resultaten in januari bij de overige beurzen waren:

AEX +8,25%

DAX: 8,55%

Bel20: +4,5%

FTSE100 +4%

CAC40 +9,5%

In Azië zien we de volgende resultaten in januari.

Nikkei in Tokio: 4,75X%

Hang Seng in Hongkong: 10,4%

Op basis hiervan kunnen we voor 2022 meerdere conclusies trekken:

Dit wordt een prima beursjaar;

Europa gaat waarschijnlijk gelijk op met Wall Street;

Azië ontwikkelt zich verdeeld;

Technologie begint dit jaar aan een inhaalmanoeuvre.

Sterk technisch profiel in Europa

Technisch ontwikkelen de meeste Europese beurzen zich prima met opwaartse trends. Op Wall Street is er technisch sprake van bodemvorming, daar moeten de barrières nog gebroken worden.

Beursbarometer positief

Het beursgezegde 'As January goes, so goes the year' wijst dus op een positief beursjaar. Deze barometer zegt dat de beursperformance in januari een goede indicatie vormt voor de rest van het jaar.

Onderzoek van onder andere de beurssite Belegger.nl geeft aan dat dit meestal alleen klopt na positieve januarimaanden. In de jaren dat januari in de plus eindigde, volgde in 80% van de gevallen ook een sterk beursjaar. Maar in 6 van de laatste 8 jaren met een negatief rendement in januari (meer dan de helft dus), eindigde dat beursjaar toch met winst; soms zelfs met een forse winst.

Vandaag bekijk ik de belangrijkste beursindices: AEX, Eurostoxx50, MSCI World, Dow Jones, Nikkei en Hang Seng.

AEX-index weet zich staande te houden boven de steun van 736,34

In de recente terugval maakt AEX-index een pas op de plaats boven de steun van 736,34 punten (de top van 4 augustus 2022). De weerstand ligt rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022). De uptrend is intact.







Euro Stoxx 50 index vormt een hogere koerstop

De Euro Stoxx 50 index ligt er technisch bezien goed bij. Aan de bovenkant is er ruimte richting de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 18 november 2021). De steun ligt op 3.767,26 punten (de bodem van 20 december 2022).





Dow Jones flirt met weerstand 34.278,20

De Dow Jones laat een zijwaarts koersverloop zien. De steun bevindt zich rond 31.725,29 punten (de bodem van 3 november 2022) en de weerstand rond 34.278,20 punten (gevormd op 16 augustus 2022).

De Dow lijkt een hogere koersbodem te vormen. Dit duidt op een technische verbetering. Beleggers durven immers op een hoger niveau in te stappen.

We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 34.278,20 punten. Daarna wordt 36.945,60 het volgende opwaartse koersdoel.

Nikkei 225 index maakt pas op de plaats boven de steun van 25.520,23

De Nikkei 225 index laat een zijwaartse koersbeweging zien. De steun ligt rond 25.520,23 punten (de bodem van 20 juni 2022) en de weerstand rond 29.388,16 punten (gevormd op 5 januari 2022).



Omdat er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt.

MSCI World index klimt op richting weerstand van 2.864,43

De MSCI World index breekt de serie van lagere koerspieken opwaarts af. Hiermee klaart de lucht wat op. Op korte termijn beweegt MSCI World index tussen de steun van 2.367,69 punten (bodem van 12 oktober 2022) en de weerstand van 2.864,43 punten (gevormd op 4 mei 2022).

Voor verdere verbeteringen is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk.

Hang Seng index krult opwaarts

Hang Seng index breekt nipt boven de weerstand van 22.523,64 punten (gevormd op 4 april 2022). De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen, wat op een verbetering duidt. Het technische beeld trekt pas echt aan indien de recente top overtuigend wordt gebroken.

Steun ligt rond 18.885,20 punten (de bodem van 20 december 2022). De Hang Seng index biedt een koersdoel rond 22.523,64 punten (gevormd op 4 april 2022).

Onderstaande tabel laat de bevindingen van de afgelopen 20 jaar zien.

Verloop AEX in januari Verloop AEX in hele beursjaar Maandwinst: 12x Jaarwinst: 10x Jaarverlies: 2x Maandverlies: 8x Jaarwinst: 6x Jaarverlies: 2x

(Bron: Belegger.nl)

