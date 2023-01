Het is licht nerveus voorbeurs en de technologieoorlog bijt

Laatste handelsdag van de maand en zo krijgen we het ook niet ieder jaar:



De jaargrafiek is echter zo zijwaarts als een deur en de markt lijkt het momenteel ook even niet meer te weten. Begint dat intussen ook voor onze rente (paars) te gelden? Lijkt er wel een beetje op. Wat dat betreft is dit een belangrijke week met Fed- en ECB rentebesluiten, inflatie en veel jaarcijfers, waaronder Big Tech VS.

Want waar alles eerder deze winter, met name in de EU, misschien meeviel, is het beeld nu wat weer wat somberder met die toch weer hoge inflatie. Krijgen de centrale banken gelijk en bijt die door, waardoor er wat minder ruimte is voor vooral groeiaandelen en misschien ook cyclische?



Laatste nieuws: het Franse BBP Q4 is wel in le prick, maar ook niet meer dan dat.



Droomstart dit jaar, maar de AEX-indicatie is 0,4% na een zeer nerveus Wall Street. De technologiewapenwedloop tussen VS en China komt gegeven economie, inflatie en de rest even niet zo heel gelegen. De Nasdaq 100 daalde met 2,1%, semiconductor index SOX met 2,7% en de Nasdaq Golden Dragon China Index sloot zelfs op -4,1%.

Europese futures openen nipt rood

De Amerikaanse verschieten van kleur, net rood of groen

In Azië kleurt alles rood en dan met name in Hongkong, Taiwan en Korea. Hier een paar scores:

Alibaba -2,8%

Tencent -2,7%

TSMC -3,9%

Samsung -3,6%

Nog een keer onrust in de markt en dan is het hup, in de dollar. Die trekt 0,1% aan naar 1,0839

Goud en olie dalen 0,4% en crypto dikt een paar tienden aan

De rentes houden zich nog gedeisd.



Boring is the bomb! KPN heeft een bèta van slechts 0,34 en zo zijn ook de cijfers, hoewel de outlook wat omhoog gaat. Er is ook boter bij de vis, want het dividend gaat naar €0,15 van €0,143 (dat maakt het dividendrendement 4,8%) en er komt een inkoopprogramma van 2,4% van de market cap.



Gisteravond cijferde ons NXP Semiconductors aan de Nasdaq en dat viel tegen. De cijfers waren op orde, maar de outlook kon beter, zegt CNBC. Hier het Nederlandse verslag en de koers deed nabeurs -3,4%.



Het is ook niet dankbaar om als chipper momenteel met cijfers te komen (vanavond is AMD), want de politiek maakt het er niet gemakkelijker op. Zie ASML maar dit weekend, niemand weet precies waar hij of zij aan toe is. Nu weer dit, AMD wordt ook genoemd. De onzekerheid gaat nog wel even duren ook, zo te zien.

The Biden administration is considering cutting off Huawei Technologies Co. from all of its American suppliers, including Intel Corp. and Qualcomm Inc., as the US government intensifies a crackdown on the Chinese technology sector.

Now, some officials in the Biden administration are advocating for banning all sales to Huawei — long suspected of ties to the Beijing government and Chinese military — as the administration debates whether and how to adjust its licensing policy, according to people familiar with the matter.

The Biden administration is considering cutting off Huawei from all of its American suppliers, including Intel and Qualcomm, as the US government intensifies a crackdown on the Chinese tech sector https://t.co/Jq89RFbuqy — Bloomberg Markets (@markets) January 30, 2023



Semiconductorindex SOX kreeg gisteren dus met 2,7% klop en het plaatje ziet er nog altijd moeizaam uit.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda met heel veel:

07:00 UBS - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

07:30 KPN - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Caterpillar - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:50 Detailhandelsverkopen - December (Jap)

00:50 Industriële productie - December (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Januari (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - December (NL)

07:30 Economische groei - Vierde kwartaal (Fra)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)

08:45 Inflatie - Januari vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)

10:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (eur)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - November (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Januari (VS)

En dan nog even dit

Dag om snel te vergeten:

Major U.S. stock indexes sank, weighed down by declines in technology and other megacap shares, as investors looked toward a major week of events including central bank meetings and a slew of earnings reports https://t.co/3cFGNzypig pic.twitter.com/N1LK02BGuP — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2023



Zo dus:

Germany’s GDP shrank by 0.2% quarter on quarter in adjusted terms, raising concerns that the country may be entering a much-predicted recession. Read more https://t.co/L9b1TGxVqb pic.twitter.com/tO0Ihpa5p9 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2023



Over conjunctuur gesproken:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari opnieuw negatiever.https://t.co/KY3ZjF493v pic.twitter.com/tBwL25Wyo9 — CBS (@statistiekcbs) January 31, 2023



+2,8%:

Led by Asia's richest man Gautam Adani, Indian conglomerate Adani Group's market losses have risen to $65 billion after Hindenburg said in its report the companies had 'substantial debt' https://t.co/RKIrYmSPEe pic.twitter.com/RQ8hz60zrg — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2023



Vaak gnoemd:

NEW: China's economic reboot is good for global economic growth. It also suggests inflation's not going away any time soon.



Read The Big Take ? https://t.co/F6V6nelNNy — Bloomberg Markets (@markets) January 31, 2023



+12,5%:

Exclusive: Bed Bath & Beyond is preparing to seek bankruptcy protection as soon as this week, and has lined up liquidators to close additional stores unless a last-minute buyer emerges https://t.co/WTI4O0XCi6 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2023



Rentes en niet-winstgevende aandelen vormen een riskante combi:

The kind of investment that turned Cathie Wood into a superstar is making a comeback — for now — with BNY Mellon looking to launch an exchange-traded fund focused on the innovation space https://t.co/4KJNPH2ArN — Bloomberg Markets (@markets) January 30, 2023



Kijk nou:

TikTok CEO will testify before the U.S. Congress in March, as the House Foreign Affairs Committee plans to hold a vote next month on a bill aimed at blocking the use of TikTok in the U.S. over national security concerns https://t.co/4JIHVCCQZk pic.twitter.com/XYtBLwAE39 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2023



Veel plezier en succes vandaag.