Draagvlak onder Nederlandse beurs blijft sterk

Bandbreedte 735/750 en vice versa, dus van 15 punten. Als vanzelf gaan daghandelaren blind long op 735 en weer short op 750.



Zolang we in die range zitten bouwt de spanning zich langzaam maar zeker verder op tot de definitieve uitbraak boven 750 of onder 735. De automatisch ingenomen posities moeten op dat moment halsoverkop terug- of dubbel gedraaid worden, wat de koersbeweging in de richting van de uitbraak versterkt naar 765 of 720.



Even geduld.