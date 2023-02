Slotcall 2 februari 2023: Opluchtingsrally AEX

De rentebesluiten van de Fed en de ECB zijn in goede aarde gevallen, zo kunnen we wel stellen. Vooral techaandelen waren vandaag niet aan te slepen, terwijl de traditionele waarde-aandelen bleven liggen. De cijfers van Shell en ING vielen in minder goede aarde, waarover later meer.

De AEX-index steeg met 1,5% naar 758,72 punten. De index werd vooral op sleeptouw genomen door indexzwaargewicht ASML (+4,5%%) en mede-chippers ASMI (+5%) en Besi (+6,4%).

Maar de koningin van het bal was toch wel Adyen, dat gisteren de AEX ook al aanvoerde met 4,3% en er vandaag nog eens 13,1% bij kreeg. Dat komt neer op een stijging van maar liefst €188 per aandeel.

Drie rentebesluiten

Het regende kwartjes, want maar liefst drie centrale banken namen een rentebesluit. De Federal Reserve verhoogde het belangrijkste tarief, conform verwachting, met 25 basispunten. Hoewel Fed-president Powell aangaf dat de klus er nog niet op zat, erkende hij wel dat de inflatie duidelijk aan het dalen is. Dat leidde tot opluchting op Wall Street, techindex Nasdaq voorop.

Vandaag was het de beurt aan de ECB en Bank of England (BoE), die beiden de rentetarieven met twee kwartjes optrokken. Christine Lagarde kondigde alvast aan dat de rente ook de volgende keer met 50 basispunten zal worden opgetrokken; dan weet u dat alvast. Maar ze zei ook dat de bank daarna nog eens gaat kijken hoe nu verder, en dat geeft beleggers hoop.

Aan de andere kant van de Noordzee liet BoE doorschemeren op de pauzeknop te kunnen drukken als de inflatie verder daalt. Dit alles is voer voor de aandelenmarkten, die al hoopten op wat meer coulance.

Verder was er niet veel macro-economisch nieuws, met uitzondering van een onverwachte daling van het aantal nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering in de VS. Het banenrapport van morgen geeft een beter zicht op de ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

ING stelt teleur

Het cijferseizoen ging vol gas verder, waarbij de aandacht vooral uitging naar ING en Shell. De kwartaalresultaten van ING, dat diep door het stof moest door een hardnekkige storing in de bankapp, waren beter dan verwacht. De hogere rente is koren op de molen voor de winstmarge (het verschil tussen de rente die de bank ontvangt over uitstaande leningen en wat aan spaarders wordt uitgekeerd). Wel deed ING €269 miljoen in de stroppenpot.

Goed nieuws, zou je zeggen. Toch kelderde de koers met 5%. Dat ING besloot geen aandeleninkoopprogramma aan te kondigen, viel beleggers rauw op het dak. Maar wat niet is, kan misschien nog komen, moet u maar denken.



Shell beloont aandeelhouders rijkelijk

Shell daarentegen beloont zijn aandeelhouders wél rijkelijk. Door de hoge olie- en gasprijzen klotst het geld daar tegen de plinten op. Dat leverde het concern, de hoeksteen van menig Nederlandse aandelenportefeuille, over 2022 een recordwinst op van $40 miljard: een ruime verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Aandeelhouders delen flink mee in de winst, want Shell gaat voor nog eens $4 miljard aan eigen aandelen inkopen en ook het dividend gaat omhoog. Toch de koerst het aandeel 1,7% lager.

Exor-deelneming Ferrari komt met sterke cijfers

Het komt niet vaak voor dat we iets kunnen melden over de Italiaanse investeringsmaatschappij Exor, die onlangs vrij geruisloos de plek van Just Eat Takeaway innam in de AEX-index. Dus als er dan een nieuwtje is, laten we die kans niet aan ons voorbij gaan.

Ferrari (met de mooiste ticker-code ter wereld: RACE) presenteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers en een iets zonniger outlook. De koers van Ferrari ging in de hoogste versnelling: +7,3%. Exor, dat een belang heeft in de autofabrikant (en trouwens ook in voetbalclub Juventus en het Britse magazine The Economist), plust 3,1%.

Meerderheid beleggers verwacht geen recessie

Een meerderheid (53,3%) van de maar liefst 1.633 particuliere beleggers die deelnamen aan het Nationaal Beleggerssentiment, gemeten door IEX, verwacht dit jaar geen recessie meer in Europa.

Ook over de markt zijn beleggers bullish. Bijna 60% denkt dat de AEX-index in het komende jaar zal stijgen. De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gestegen van 51,9 vorige maand naar 53,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

... en dit zijn de favoriete aandelen voor februari

Voor deze maand is ASML wederom de onbetwiste favoriet, gevolgd door ING, ASMI en NN Group. Philips, Unibail-Rodamco-Westfield en het cyclische Randstad en ArcelorMittal kunt u volgens hen beter mijden.

Zitten we in een officieuze bullmarkt?

Over bullish gesproken. Met de huidige stand van de AEX-index mogen we weer van een bullmarkt-spreken. Het zou wel mooi zijn als we dat nog minimaal twee maanden vol zouden houden.

+20%, als #AEX vandaag boven 756,70 sluit (en als het kan twee maanden vol houdt), mogen we weer v #bullmarket spreken. Alleen al vandaag hebben we nog #ECB en olijk trio #Alphabet #Amazon en #Apple met Q4's om boel te verpesten, of juist hefboompje te geven pic.twitter.com/0rfaKCNcbS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2023

Wall Street zet feestje voort

Wall Street zet de rally van gisteravond nog eens dunnetjes voort; op de Dow Jones-index na. Beleggers verkeren nog in een gelukzalige roes na de toelichting van Fed-president Jerome Powell op het rentebesluit en de euforische reactie op de cijfers van Meta Platforms. En dan moeten de Triple A-cijfers (Apple, Alphabet en Amazon) nog komen.

Meta publiceerde omzet- en winstcijfers die beter waren dan werd gevreesd. Ook toverde het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp een extra aandeleninkoopprogramma ter waarde van $40 miljard uit de hoge hoed.

Oei, die rentes

De Europese tienjaarsrentes vliegen omlaag na het rentebesluit van de ECB. Die van Nederland keldert met maar liefst 26 basispunten, een tempo dat we niet vaak zien. Maar dat is nog kinderspel vergeleken met die uit Zuid-Europa. De rente op tienjarig Italiaans staatspapier spant de kroon, met een daling van maar liefst 41 basispunten.

(bron: Reuters)



De brede markt

De AEX (+1,5%) presteert beter dan de Franse CAC 40 (+1,26%), maar moet de Duitse DAX voor zich dulden (+2,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 17,75 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,5%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (+2,4!).

De euro daalt 0,7% en noteert nu 1,074 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,6%) daalt.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,6%) zakken eveneens.

Bitcoin (-0,4%) zit in de lift.

Verder op het Damrak

Adyen steekt met kop en schouders boven de rest uit. Sligro neemt plaats in de bezemwagen.

Aandeelhouders van Sligro Food Group (-8,1%) krijgen eindelijk weer dividend en het operationeel resultaat en de winst zaten in de lift. Toch stond het aandeel onder druk, omdat de markt meer had verwacht. Een analyse van de cijfers vindt u hier.

(-8,1%) krijgen eindelijk weer dividend en het operationeel resultaat en de winst zaten in de lift. Toch stond het aandeel onder druk, omdat de markt meer had verwacht. Een analyse van de cijfers vindt u hier. ASM International (+5,0%) profiteerde van het positieve sentiment rond chipaandelen. Het Almeerse bedrijf meldde verder $100 miljoen extra te investeren in R&D in Zuid-Korea.

(+5,0%) profiteerde van het positieve sentiment rond chipaandelen. Het Almeerse bedrijf meldde verder $100 miljoen extra te investeren in R&D in Zuid-Korea. ABN Amro (-3,0%) daalde in het kielzog van ING

(-3,0%) daalde in het kielzog van ING Basic-Fit zet de rally voort. Gisteren steeg de beurskoers al met 4,5% na een kleine koersdoelverhoging van ING en vandaag komt er nog eens 7,6% bij.

zet de rally voort. Gisteren steeg de beurskoers al met 4,5% na een kleine koersdoelverhoging van ING en vandaag komt er nog eens 7,6% bij. TomTom weet 4% hoger te eindigen aan de vooravond van de cijferpublicatie, morgenochtend.

Adviezen:

ING: naar € 16,60 van € 16,20 en kopen - Jefferies

ABN Amro: naar € 14,60 van € 13,20 en houden - Jefferies

Signify: naar € 42,00 van € 40,00 en kopen - JP Morgan

Agenda vrijdag 3 februari 2023

Morgen opent TomTom de boeken over het vierde kwartaal.

Het volgende richtpunt wordt het Amerikaanse Payroll Report over januari, 14.30 uur Nederlandse tijd. De Fed zal dit cijfer met buitengewone belangstelling volgen, want in tegenstelling tot de ECB heeft zij een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft zij ook maximale werkgelegenheid na. Ook de ontwikkeling van de lonen wordt met argusogen gevolgd, want komt die gevreesde loon-prijsspiraal er nu wel of niet?

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: