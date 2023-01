Philips dus voorbeurs en wat spoken Alibaba, Tencent, TSMC en Adani uit?!

De AEX-indicatie is -0,7%. Er is geen duidelijke aanleiding voor de daling en de networks laten het ook even in het midden.

Het is een beetje een korte morning call, want de Philips-cijfers en reorganisatie vergden even wat tijd en concentratie. Verder is er ook gewoon weinig nieuws dit weekend. Het ASML-bericht las u in feite vrijdag voorbeurs al bij ons. Oh ja, er wacht wel een heel drukke week met Big Tech en kwartjes van Fed en ECB. Zie de vooruitblik.

China is weer open en stijgt iets, maar houd u vast: Alibaba en Tencent doen -7% in Hong Kong (Hang Seng -2,2%). Winst nemen, zegt Reuters. In Taiwan staat TSMC dan weer +8% en ik zie niet zo gauw waarom. Samsung doet -2% in Korea. Alsof het allemaal niks is.

De AEX springt er uit (tech...?) want de Europese futures openen rond -0,3%

Dat staan de Amerikaanse futures ook

In Azië kleurt alles op China, Japan en Taiwan (+3,8%) na alles net rood

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,2% op 18,5

De dollar ligt vlak op 1,0867

Goud staat +0,1, olie doet -0,4% en crypto daalt nu iets, maar bitcoin ligt goed en schuurt tegen $24.000 aan

De rentes dalen alweer flink en dit suggereert toch juist wat upside voor aandelen? Het kan natuurlijk dat die fraaie correlatie van nu al weer ruim een jaar er ook zomaar weer mee op houdt.



Eerst die chippers? Stijgt TSMC soms op die zeg maar anti-China chipovereenkomst VS-Japan-Nederland? Waarom Samsung dan weer daalt? Misschien staat het antwoord onder dit stuk: memory chips in last.



Dit is alles wat Reuters over Hong Kong zegt. Toch ook die chips wellicht?



De Philips cijfers zijn iets beter - of minder slecht - dan verwacht. Het concern handhaaft zowaar een (stock)dividend van €0.85. Te veel om te lezen, er zit nog een heel verhaal van de CEO bij. Die heeft niet stil gezeten de afgelopen drie maanden. Ik citeer Niels Koerts, onze analist:

Q4-cijfers zijn aanzienlijk beter dan verwacht, zowel omzet als marge



Outlook 2023: omzetgroei in low single digits en hoge enkelcijferige ebitamarge. Omzetgroei is voor mij een tegenvaller, maar marges juist een meevaller.



Belangrijkste punt in de strategiewijziging: het bedrijf gaat zich nu vooral focussen op organische groei, in plaats van groei middels overnames



Het draait natuurlijk om het reorganisatieplan, dat het bedrijf om 10:00 uur toelicht. De hele bedrijfsvoering en supply chain gaan op de schop, dit is fors. Verder moeten er nog eens 6000 mensen uit.



Rentebesluitjes deze week en Bloomberg heeft een leuk plaatje. Vinger opsteken wie de vakantie nu omgooit van Italië of Griekenland naar Spanje of Portugal.



De Fed is er een dag eerder met één kwartje (unanieme verwachting) en de markt heeft nog altijd geen verhoging to boven 5% ingeprijsd. Dit zijn de decemberverwachtingen. Kies zelf een leuk en trendy percentage uit, dan maar.



Om het ook nog even over aandelen te hebben, als u vindt dat de AEX - weliswaar in een brede bandbreedte - aan het zijwaartsen is, hebt u de omzet- en winstverwachtingen nog niet gezien. Er zit zeker procentueel gezien amper beweging in en de dalende trend nu mag u vooral aan de zwakke dollar toedichten.

Ja, hoeveel upside of downside heeft de index dan (nog)? Maakt u alstublieft niet de fout dat de AEX op 829,67 heeft gestaan en dat we daar dús weer naar toe moeten, laat staan dat we daar recht op hebben. Zo keken we twintig jaar beteuterd tegen top 703,18 aan. Negen jaar daarna stond er zelfs 194,99...



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:00 Lagere start AEX voorzien

07:29 Philips ontslaat nog meer personeel

07:19 Afzetprijzen Nederlandse industrie stijgen minder hard

07:12 Ondernemers opnieuw iets positiever

07:04 Europese beurzen openen lager

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

29 jan Video: aandeel ASML is goedkoop

29 jan Beursblik: Barclays verhoogt koersdoelen ING en ABN AMRO

29 jan Volgende week rentebesluiten Fed en ECB

29 jan Video: Zet de goede jaarstart van de beurs door?

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Philips - Cijfers vierde kwartaal

22:00 NXP - Cijfers vierde kwartaal (NL)

06:30 Producentenprijzen - December (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Januari (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - januari def. (eur)

En dan nog even dit

Intussen in China:

Scoop: Baidu is planning to launch its own version of ChatGPT for the China market, where OpenAI's service is banned. The internet giant will debut its application in March, initially embedding it into its main search services. More here from @pingroma

https://t.co/aJyAbIE8PX — Peter Elstrom (@pelstrom) January 30, 2023

Fraude, zegt Hindenburg. Nietes, zegt Adani vandaag in 463 pagina's tellend rapport. Koers 4,6% nu:

Paul Volcker conquered double-digit inflation in the 1980s, but at an enormous expense https://t.co/1LWCJXLjyl — Bloomberg Markets (@markets) January 29, 2023

Niet vergeten, dan maar:

This time was supposed to be different for memory chip makers. Better management and broader markets were going to make the cyclical sector more predictable. Now the likes of Samsung and Micron face a historic wipeout @soheefication @ianmking explain ?? https://t.co/AdDZELhtel — Peter Elstrom (@pelstrom) January 30, 2023

Bij deze, we kijken altijd weer verder, niks nieuws:

The ECB’s first interest-rate decision of 2023 is just days away, but the focus has already shifted to what will happen beyond that https://t.co/r4MwARl2JC — Bloomberg Markets (@markets) January 30, 2023

Hullie ook nog:

Paul Volcker conquered double-digit inflation in the 1980s, but at an enormous expense https://t.co/1LWCJXLjyl — Bloomberg Markets (@markets) January 29, 2023

Die 2% is in feite een soort tax op geld, toch? Wie zit daar op te wachten, dat die omhoog gaat?

Top central bankers, who credit the use of a 2% inflation target with anchoring decades of stable prices, are facing the first full-on test of how well that approach to monetary policy works once prices have erupted, and how strictly they'll enforce https://t.co/X6FEd3EZKx — Reuters Business (@ReutersBiz) January 30, 2023

En nog iets met de 1%:

Tesla chief Elon Musk met two top White House officials in Washington to discuss how the car maker and President Joe Biden could work together to advance electric vehicle production and speed up electrification of U.S. vehicle networks. Read more https://t.co/tuDTY9RfBc pic.twitter.com/lFYC3WlEZP — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2023

Veel plezier en succes vandaag.