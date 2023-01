Technische plaatjes in Europa ogen erg sterk

De recente terugval lijkt slechts een adempauze te zijn, voordat weer hogere koersniveaus kunnen worden opgezocht. De technische plaatjes van de AEX, CAC 40 en DAX.

Het cijferseizoen is de afgelopen week goed op gang gekomen. De resultaten die tot nog toe zijn gepubliceerd, zijn gemengd, maar vallen per saldo zeker niet tegen.

Ondanks dat er, voornamelijk bij de grote techbedrijven, flinke kostenbesparingen worden doorgevoerd en personeel op straat wordt gezet, liggen de resultaten redelijk in lijn met de verwachtingen van beleggers.

De chipsector, die zeer gevoelig is voor schommelingen in de economie, heeft duidelijk de weg omhoog weer gevonden. Dat lijkt te wijzen op de start van een nieuwe economische groeifase.

De meeste beurzen hebben inmiddels een overtuigende draai omhoog gemaakt en zelfs de Nasdaq-index, die tot voor kort ver achter bleef bij de overige beurzen, lijkt de weg omhoog te hebben ingezet.

Sterk opgaande trends

In Europa liggen de aandelenbeurzen er al langer goed bij. Er is sprake van sterk opgaande trends, al zijn deze de afgelopen weken even stil komen te liggen.

Dit heeft vooralsnog geen schade aan het technisch beeld toegebracht en lijkt slechts een adempauze op te leveren voordat er weer hogere koersniveaus worden opgezocht. Ik bespreek vandaag de technische plaatjes van een aantal Europese beurzen.

AEX index is opgevangen

De beurs in Amsterdam is halverwege januari opwaarts uitgebroken boven de toppen van augustus en december vorig jaar. Daarmee heeft de stijgende fase een nieuwe impuls gekregen.

In de recente terugval heeft AEX-index rond 736,34 punten een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

De voormalige weerstand doet nu dienst als steun en kan als springplank gaan werken voor een stijging richting hogere koersniveaus. Het volgende richtpunt wacht rond 772 punten, de top van februari vorig jaar.

CAC 40-index blijft sterk

De Franse beurs is de eerste weken van januari al wat verder opgelopen en lijkt nu een hogere bodem te vormen ruim boven de voormalige weerstand rond 6.815 punten.

Indien de hogere koersbodem wordt bevestigd, kan de stijgende fase worden voortgezet richting de oude hoogtepunten van begin vorig jaar rond 7.384 punten.

Het technisch plaatje oogt erg positief, omdat na iedere forse stijging slechts een beperkte correctie volgt. Dit wijst op koopkrachtige vraag onder beleggers.

DAX-index geeft weinig terrein prijs

Het technische plaatje van de beurs in Duitsland doet niet veel onder voor dat van de Franse beurs. De DAX-index valt wat terug binnen de grenzen van de stijgende trend, maar zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld zeer positief.

Er ligt steun op 14.660,00 punten, gevormd door de toppen van juni en december vorig jaar. Weerstand wacht rond 16.090,29 punten (het all-time high van 13 januari 2022).

De DAX-index moet even nieuwe krachten opdoen, maar blijft technisch erg sterk. Voor een hervatting van de oude uptrend moet de Duitse beurs boven de laatste top breken.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.