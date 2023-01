Heftig allemaal, deze morning call moet u gewoon lezen

De AEX-indicatie is +0,6% op 745 punten na een flinke draai op Wall Street, goed ontvangen cijfers van Tesla en groot nieuws van Chevron.

Europese futures openen 0,5% à 0,7% hoger

De Amerikaanse doen het 0,2% tot 0,5% (Nasdaq 100) beter

In Azië is China nog dicht, maar Hongkong (+2,2%) is weer open. Tencent doet +3,6%. Japan, Korea en Taiwan doen bijna niks

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -0,6% op 19,1

De dollar zakt 0,1% naar 1,0920... en vanmiddag is er BBP VS Q4

Goud zakt 0,2%, olie levert dat ook in en crypto... moet u gewoon zien

Dit is bitcoin dit jaar, het was weer feest gisteravond en het hele jaar. Het is nu even minder, maar iedereen lijkt Sam Bankman Fraud allang weer vergeten.



De rentes doen nog... niks.



Dit was Microsoft gisteren en dat vertelt het hele beursverhaal van gisteren op Wall Street. Van dikke daling tot geen cloudje aan de hemel, zullen we maar zeggen.



Eerst dit. Minder marges voor meer marktaandeel, is misschien de beste omschrijving van de cijfers van Tesla, die redelijk in de prik waren. De koers deed in eerste instantie amper iets, maar liep tijdens de conference call op. Elon Musk verhoogde daarin de gecommuniceerde verwachting van 1,8 miljoen auto´s naar 2,0 miljoen.

Is dat niet een beetje raar? De koers ging 5,5% omhoog en dan klinkt er doorgaans weinig geklaag. Hier leest u het Nederlandse verslag en kijk bij het vele nieuws voor alle andere cijferende fondsen. In deze morning call laat ik namelijk mogelijke fantasie spreken.

Tesla reports record revenue and beats on earnings https://t.co/IEE4R4tJ6v — CNBC (@CNBC) January 25, 2023



Want spectaculairder dan Tesla was Chevron misschien: dat gaat 20% van de huidige aandelen inkopen en verhoogt ook nog eens het dividend met 6%. De politieke en maatschappelijke implicaties laten zich waarschijnlijk raden, want zie het Witte Huis al, maar ook Citi. Dat ziet ineens overnamefantasie in de sector.

Eens zien wat inderdaad vandaag BP, Shell en TotalEnergies doen.



De waarderingen laten in ieder geval een flinke spread zien. De Amerikanen zijn twee keer duurder dan de Oudecontinentiërs.



Geldt ook voor de marktwaardes.



En als we het dan toch over foute beleggingen hebben, vanmiddag komt het NOS Radio 1 Journaal langs op het Damrak om mij een paar vragen te stellen over dit wapenaandelenverhaal van mij van drie weken terug. Dat hebt u massaal gelezen, want die (Amerikaanse) fondsen doen het nog véél beter dan technologie.

Ik geef eerlijk toe dat ik een tikje nerveus ben, iets met gevoelig en afbreukrisico. Zelf beleg ik er niet direct in, u wel? Plaatje van toen, even geen tijd voor vers beeld.



Bij ons heeft NSI cijfers en zo kan het ook, mensen: paar regeltjes en géén bla bla bla-verhaal van de CEO :-) Nu serieus, de resultaten zijn minder dan een jaar eerder, maar zijn wel aan de bovenkant van de guidance. Het vastgoedfonds durft nog geen verwachting aan voor de winst per aandeel van dit jaar.



Veel cijfers vandaag en let om 14:30 uur ook even hierop, BBP VS:



Veel plezier en succes vandaag.