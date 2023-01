Slotcall: Saved by the bell, we komen goed weg op slot en ASML stijgt zelfs

Laatste nieuws, ook ontslagen hier in Nederland bij Prosus, maar er staat niet bij hoeveel.

Weer een technologiebedrijf dus. Drama voor de betrokken en de op een na laatste alinea is echt voor de beurs. De tijd van eindeloos groeien en zeg maar nog niet leveren is even niet meer. Economie op randje recessie en we hebben weer met echte rentes te maken. Er moet boter bij de vis.



Aan de tick-by-tick koers is niet meteen duidelijk hoe laat het bericht verscheen. Niet geheel onverwacht dus...? Alle tech draait trouwens sinds uur of 16:00. Zo meer uiteraard.



ASML

Het is altijd spannend als ASML met cijfers komt door haar indexgewicht en ja, hoe belangrijk is het bedrijf wel niet in deze wereld? Dat is misschien ook meteen het grootste risico voor het aandeel. Een paar quotes uit de Reuters feed maakt dit zonneklaar duidelijk:

25 Jan - 07:11:12 [RTRS] (ASML.AS) - ASML CEO SAYS DESPITE POLITICS "WE CAN STILL SHIP DUV" SEMICONDUCTOR TOOLS TO CHINA

25 Jan - 07:02:29 [RTRS] (ASML.AS) - ASML HOLDING NV - ON US/CHINA RESTRICTIONS: THE FACTS ARE THAT NOTHING REALLY CHANGED SINCE OCTOBER REGULATIONS THAT CAME OUT OF UNITED STATES, WHICH ACTUALLY MEANS THAT WE WILL NOT SHIP EUV TO CHINA FOR INSTANCE - CEO

En ook ASML weet heel goed dat er spreekwoordelijk altijd iemand in een garage iets geniaals kan uitvinden. Zie Alphabet maar dat van de een of de andere dag in ChatGPT een uitdager lijkt te hebben voor haar onaantastbaar gewaande zoekmachine Google:

25 Jan - 11:21:00 [RTRS] (ASML.AS) - ASML CEO: AMID THREAT OF DISRUPTION, COUNTRIES INCLUDING CHINA WILL "DOUBLE DOWN" ON CHIP INFRASTRUCTURE

Onze analist Paul Weeteling komt tot de volgende conclusie en hier zijn een paar zinnen van hem:

Resumerend presteerde ASML afgelopen kwartaal exact zoals wij verwacht hadden. Voor de komende twee jaar zal de winstmarge iets lager uitvallen dan wij eerder taxeerden, maar er mag desondanks op hele stevige winstgroei gerekend worden.

Het dividend schuurt inderdaad, maar ASML gaat dat per kwartaal betalen. Dat houdt het flexibel, maar tegelijkertijd wil het concern er voor waken dat ze niet te enthousiast verhoogt. Want dividend verlagen is voor een bedrijf altijd een kleine vernedering en wordt ook bijna altijd afgestraft.

Het dividend is een van de kleine tegenvallers. ASML heeft afgelopen jaar agressief eigen aandelen ingekocht en zal daar dit jaar mee doorgaan. Dat laatste is nog niet concreet gemaakt, maar is wel een vast onderdeel. Voor total shareholder return is dit wat ons betreft de juiste zet.

Microsoft

Intussen is er een flinke sell-off gaande in de Nasdaq 100, maar die draait nu wel ten goede. Het was een procent erger een half uurtje na opening. Alle vingers wijzen naar Seattle. Microsoft gaat niet met procenten nat op haar Q4-cijfers, maar op haar Q1 outlook voor cloud en Azure. Die cloud lijkt echt de boosdoener te zijn.

Buurman Amazon uit Seattle daalt net zo hard en de Global X Cloud Computing ETF staat -3,0%. Microsoft heeft echt last van de conjunctuur (en vorig jaar van de dure dollar), maar er is deze maand fantasie bijgekomen. Citaat van analist Niels Koerts, die niet schrikt van cijfers en outlook zelf, uit zijn recensie van het aandeel.

De cloud-business zal de komende jaren bovengemiddeld blijven groeien en op dit gebied beschikt Microsoft over een ijzersterke marktpositie. Daarnaast toont de investering van $10 miljard in OpenAI (van Chat GPT) aan dat de techgigant niet achterover leunt.



Dankzij de technologie van OpenAI kan Microsoft de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van zijn Office-pakketten sterk verbeteren, waardoor Microsoft hier meer geld voor kan vragen. Wat ons betreft gaat deze investering van $10 miljard zich in de toekomst ruimschoots terugverdienen.

De grafiek van Microsoft kent u wel, OpenAI heeft er (nog) geen, maar dit is die Global X Cloud Computing ETF. Daar is het enthousiasme ook even verdwenen, maar of dat ook voor omzet, winst en marges geldt?



Brede markt

Het goede nieuws vandaag is dat ook de derde voorlopende Duitse indicator deze maand positief draait.



Vanavond om 22:00 uur zijn er nog cijfers Tesla. Dit is de langste logaritmische grafiek. Het fonds dat alles kan van de man die alles kan. Bijna dan. Geldt voor beide.



De AEX daalde vandaag met een één voor de komma en nog wat er achter, maar op het slot valt het allemaal mee. De dollar stijgt weer tot onder 1,09.



Het is zo'n zeldzame dag dat aandelen en rentes elkaar eens niet bevestigen.



Beursplein 5



Er is bitter weinig nieuws op het Damrak, maar gelukkig is onze beleggerdesk er nog. Martin Crum heeft Brunel opnieuw doorgerekend en oordeelt aldus. Hij bespreekt ook nog JDE Peet's en dan weet u of die koers vandaag klopt.

Martin spot in de krochten en donkere hoeken van de Nasdaq ook nog een bijzonder beursverhaal. Zo zo in VPRO's Planet Finance kunnen, iets met naked short-selling, een oud-FBI agent en waar is de SEC?

Ter lering ende vermaak, maar zeker niet om uw geld aan te wagen.



Niels nog even over zijn Duitse stokpaardje:

Dit zijn onder meer de advieswijzingen van de banken en - niet dringen - er is zowel een verhoging als verlaging voor Just Eat Takeaway. Klik op het plaatje voor de details. Wist u trouwens dat Air France-KLM beste hoofdfonds is dit jaar? Niet verder vertellen hoor, anders wordt het daar ook dringen en vooral wachten.

Zonder gekheid, EasyJet verhoogt als volgende carrier de verwachtingen.. Dat is beter dan wachten, inderdaad.



Verder nog iets? Altijd, maar een grote gemene deler aanwijzen is zoeken, of forceren. Defensief, cyclisch en financials houden nog redelijk de voeten droog en tech zette de bijl in het koersenbord, maar levert nog een aardige slot rally af. Harde stijgers van dit jaar met niet de meest stabiele business of balans zakken.

Stijger van de dag is een heel groot woord, maar ArcelorMittal is de winnaar van vandaag. Het fonds zet een mooie opgaande trend neer en doet de koers het dit keer wél, lijkt de de jaargrafiek bijna te zeggen /p>

Stijgt Heineken soms omdat ze iets niet doet?

is een defensief aandeel en die blijven beter liggen op een een dalingsdag, heet het in de boekjes. Dat is Wolters Kluwer echter ook en beide zijn dollar-fondsen. Nee, het is lastig duiden vandaag met zo weinig nieuws

KPN blijft doorgaans wel goed liggen als het rood is, het aandeel heeft de laagste bèta van de AEX-fondsen

DSM en de verlenging van die aanmeldingstermijn, het zit de markt wellicht toch niet helemaal lekker

Vooruit, misschien loopt Flow Traders op de VIX Index (+8,0% op 20,7) op, maar dit is echt te weinig volatiliteit voor dikke handelswinsten

Een week geleden deed Just Eat Takeaway even intradag tot ruim +15% op cijfers. Maar dat was een week geleden, de koers staat nu zelfs onder de koers van voor de cijfers

Opvallend is dat Pharming goed ligt op een dalingsdag, juist nu het momentum weer wat leek weg te ebben

Er is geen nieuws bij PostNL. Er is wel een koers... Idem dito voor Inpost.

Het lijkt dagelijks een loterij wie van de illustere AScX fondsen als Azerion, Accsys, CM.com, Fastned, Marjorel, Ebusco (hier) en Pharming onderaan of bovenaan staan. Bij geen van deze fondsen is nieuw

Accsys dan nog even, na de wonderrally van gisteren - al dan niet op op ticker geharrewar met een een of andere coin - is er vandaag de kater



Tot slot: