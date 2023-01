Energiemarkten blijven kwetsbaar

De energiemarkten ontwikkelen zich grillig. In de afgelopen weken is de olieprijs eerst hard gedaald en vervolgens flink opgelopen. Aardgas is in de eerste weken van dit jaar met bijna 30% gedaald, terwijl de Dutch TTF Gasfuture ruim 20% moest prijsgeven.

Voor de grillige markten is er geen eenduidige verklaring; de energieprijzen reageren mogelijk op onze zachte winter, wat voor overaanbod kan zorgen. Daarnaast spelen, met een prijsplafond van $60 per vat, de sancties tegen Rusland een rol, wat juist tot schaarste zou kunnen leiden.

Energie blijft grillig

Het is daarom goed om de technische ontwikkelingen in de gaten te houden. Die geven vaak een goede indruk van de stemming.

De gasprijzen ontwikkelen, vanwege de harde daling, een neerwaartse trend op de grafieken. Aardgas had al in 2022 een zwak jaar, waarbij de uptrend is gebroken. Sinds vorig jaar zomer is de prijs van aardgas ruim 65% gekelderd.

De cruciale Dutch TTF Gasfuture is afgelopen maanden eveneens onderuit gegaan. Na een high rond €346,52/MWh in augustus 2022 zagen we eerder deze week een stand van €55/MWh. Een ongelooflijke daling van bijna 85% dus. Er zullen waarschijnlijk niet veel consumenten zijn die dergelijke kortingen in hun energienota terugzien.

Dutch TTF Gasfuture kan nog halveren

Ik heb hier al eerder betoogd dat de Dutch TTF Gasfuture een enorme hoofd & schouder-topformatie heeft voltooid. Op basis daarvan lijkt het er niet op dat we de bodem op de gasmarkten al hebben bereikt. Het berekende koersdoel voor de voltooide hoofd & schouder-formatie ligt tussen €25/MWh en €30/MWh, wat nog een halvering van de koersen impliceert.

De langetermijn-technische plaatjes in de olieprijzen geven evenmin aan dat we de bodem daar al hebben gezien, want over de gehele linie zien we dalende toppen. Overigens lijken olieprijzen op korte termijn wat te stabiliseren.

Vandaag bekijk ik de technische ontwikkelingen van de olie- en gasprijzen.

Brentolie maakt pas op de plaats binnen neerwaartse trend

De koers van Brent-olie heeft de uptrend (vanaf begin 2020) achter zich gelaten. Het patroon van lagere toppen duidt op veel aanbod, dus stevige verkoopdruk.

Het eerste vangnet bevindt zich rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021). Brent moet de top van begin november rond $99,45 zien te breken om de neerwaartse trend te breken.

Op korte termijn is zoals gezegd sprake van wat stabilisatie, die overigens plaatsvindt onder de 200-dagenlijn.

Bovendien tendeert die 200-dagenlijn neerwaarts. Dit bevestigt een zwak technisch beeld.

Light Sweet beweegt neerwaarts

Ook Light Sweet olie tendeert naar onderen. Ten eerste is de uptrend gebroken. Bovendien signaleren lagere toppen in de afgelopen maanden stevige verkoopdruk.

Er ligt een vangnet rond $62,97 (de bodem van 3 december 2021), met wat tussenliggende steun rond 70,16 (bodem van 9 december). Deze olieprijs heeft weerstand rond $93,73 (de top van 11 november).

Light Sweet moet de horde rond $93,73 breken, om de dalende trend achter zich te laten.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

Aardgas naar de kelder

Aardgas heeft een lagere top op $7,34 op de grafiek achtergelaten. Eerder was de uptrend al gebroken. Hierdoor oogt het technische plaatje van Natural Gas zeer zwak. Nu ook de steun rond $3,56 (de bodem van 31 december 2021) is gebroken, is het valluik naar de kelder verder opengezet.

Technisch is begin dit jaar, met de doorbraak onder de rode lijn, een hoofd & schouder-formatie voltooid.

Natural Gas heeft weerstand rond $7,34 (de top van 2 december). Pas daarboven zou de lucht wat opklaren.

Het neerwaartse karakter van de 200-dagenlijn signaleert negatieve technische omstandigheden.

Dutch TTF Gasfuture kan naar €25/MWh en €30/MWh

De Dutch TTF Gasfuture heeft een hoofd & schouder-formatie neerwaarts voltooid met een daling onder neklijn N. Het technische plaatje oogt hierdoor zeer zwak. Technisch zou de gasprijs nog verder kunnen dalen. De Dutch TTF Gasfuture breekt bovendien bodems van eind 2021 rond €63/MWh (trendlijn M)

Technisch blijft de tendens naar onderen gericht. Het berekende koersdoel voor de voltooide hoofd & schouder-formatie ligt tussen €25/MWh en €30/MWh.

