Aan ASML ligt het niet voorbeurs, maar er zijn meer tech-bedrijven

De ASML cijfers zijn keurig en de outlook ziet er goed uit, Microsoft is somber en de AEX indicatie is -0,1% na een nikserig Wall Street.

Europese futures openen net als de AEX een pietsie rood

De Amerikaanse futures staan tussen -0,2% voor de S&P 500 mini en -0,6% voor de Nasdaq 100 mini

In Azië is China de hele week dicht en Japan, Korea en Taiwan doen een paar tienden hoger

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -3,1% op 19,2

De dollar zakt 0,2% naar 1,0906

Goud doet -0,1%, olie stijgt 0,2% en crypto kleurt diverse tinten rood, met bitcoin -0,9%

De rentes sluiten zich zowaar een keer bij de rest aan en doen nog bijna niks.



Even heel snel op eerste gezicht in telegramstijl, de Q4's ASML zijn beter dan verwacht en de outlook Q1 is in de prik van de verwachting €6,1-6,5 miljard. En de lange(re) termijn vooruitzichten zijn nog altijd double digit zonnig. Hier leest u het uitgebreide Nederlandse verslag.



Korte en duidelijke taal is er van de CEO. ASML mag geen EUV-systemen naar China verschepen, maar nog wel oudere technieken. Citaat Reuters hierbij:

CEO Peter Wennink said that although the economic outlook for 2023 is clouded by worries over the economy and growing semiconductor inventories, customers also see conditions improving toward the end of the year and China's economy recovering after the end of COVID-19 curbs.

Nu komt het (dit is geen nieuws, maar wel bevestiging):



"That means that the demand is still higher than what we can make," he said.

Verder:

The numbers come after President Joe Biden and Prime Minister Mark Rutte discussed possible new export restrictions on sales of ASML's older equipment to China. But Wennink said that so far "nothing has changed" since the U.S. imposed new export restrictions on its own companies in October.

Onze analist:

Jaarcijfers ASML! Eerste reactie: exact conform onze verwachting op hoofdlijnen. Heel saai dus, maar wel lekker. Outlook: ook conform verwachting qua omzet, marges tikkie soft, mogen wel iets meer dan "slighty" omhoog dit jaar! #ASML #AEX #Beleggen #aandelen pic.twitter.com/WIcF6zpO8d — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) January 25, 2023



Ai, dit valt echt tegen. De cijfers van Microsoft vielen goed, ondanks dat ze geen schim waren van het spektakel van de afgelopen jaren, maar dat verwachtte dan ook niemand. De koers ging in eerste instantie tot zelfs ruim +5,0%, vooral op iets meevallende cloud-resultaten. Amazon ging daar ook pardoes tot wel +3,0% op.

Maar toen kwam de conference call met de outlook... En het aandeel kukelde naar -1,0% en Amazon zelfs -1,5%. Meer cijfers, Texas Instruments deed -0,4% op flauwe cijfers en outlook. CNBC over Microsoft:

Microsoft sees Azure growth slowing down in the next quarters as customers try to save money on their existing applications running in the cloud.

The company’s finance leader said a slowdown in new business that occurred in December will continue across Microsoft’s commercial business.

Microsoft's forecast suggests gloomy tech environment will continue https://t.co/JOkNTHkpwV — CNBC (@CNBC) January 25, 2023

Opgelet om 10:00 uur, dan zien we of de derde van Duitse voorlopende indicatoren over deze maand ook ruim vallen. Ofwel, dat het economisch momentum aantrekt. Eerder was de ZEW vertrouwensindex beter dan verwacht, gisteren kwam de inkoopmanagersindex lekker door en de Ifo Geschäftsklima bevestigt zo hopelijk.



Vanavond zijn er cijfers van Tesla en waarom dan 24 uur vóór dit toch wel stevige bericht? Moet er nog even fantasie in de koers? Speculeren mag u zelf en dat is u wel toevertrouwd met deze firma.

Tesla said it would invest more than $3.6 billion to expand its Nevada Gigafactory complex with two new factories, one to mass produce its long-delayed Semi electric truck and the other to make its new 4680 battery cell. More here: https://t.co/Ijpcx7P9gH pic.twitter.com/GZAUgyxEvW — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2023

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:13 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel JDE Peet's licht

08:04 Lagere opening AEX voorzien

07:43 ASML rekent op meer dan 25% omzetgroei in 2023

07:42 Tesla wil miljardenuitbreiding gigafabriek Nevada

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

24 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

24 jan Minder vraag naar chips Texas Instruments

24 jan Wall Street sluit verdeeld

24 jan Cloud blijft groeien bij Microsoft

24 jan Olieprijs daalt

24 jan Wall Street blijft dichtbij huis

24 jan Novartis krijgt boete voor misbruik marktpositie

24 jan Europese beurzen sluiten verdeeld

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 ASML - Cijfers vierde kwartaal



13:00 AT&T - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Januari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Dit was alles gisteren:

The Dow finished higher Tuesday as investors parsed through the latest batch of corporate earnings reports for insight into the state of the economy.



The Dow gained 0.31%.

The S&P 500 slipped 0.07%.

The Nasdaq shed 0.27%. https://t.co/PCzJLed0tp pic.twitter.com/3EHGY01zri — CNBC (@CNBC) January 24, 2023

Intussen bij...

Advertising spend on Twitter dropped by 71% in December, data from an advertising research firm showed, as top advertisers slashed their spending on the social-media platform after Elon Musk's takeover. Read more: https://t.co/DFJN0iAiaK pic.twitter.com/FcIQWiPhTd — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2023

Een ongeluk komt nooit alleen?

The U.S. Justice Department accused Google of abusing its dominance in digital advertising, threatening to dismantle a key business at the heart of one of Silicon Valley's most successful internet companies https://t.co/pwC0XLMChA pic.twitter.com/xvni45vwkg — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2023

Eindelijk weer eens wat nieuws van Amazon:

Amazon launched a $5 monthly subscription plan for U.S. Prime members, as the e-commerce giant pushes deeper into healthcare. The program named RxPass, will cover doorstep delivery and includes more than 50 generic drugs. Read more https://t.co/QMU2CSVCpV $AMZN pic.twitter.com/eV60NgVrTU — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2023

Walmart heeft meer dan 2 miljoen mensen in dienst, iets met inflatie dus:

Walmart is raising its starting wage by 17% to lure workers, with the hourly average pay rising to $17.50 https://t.co/4iud0TCkT3 — Bloomberg Markets (@markets) January 25, 2023

No deal:

WATCH: Following stiff resistance from investors, Rupert Murdoch has scrapped the proposal to reunite News Corp and Fox Corp https://t.co/d836YVIHLx pic.twitter.com/1aoxH7ikIO — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2023

Dit. Tech kan ook achterblijven, het is niet altijd feest.

Growth stocks underperformed Value stocks last year by 21.6%, the 2nd widest spread on record with data going back to 1979. Only 2000 (dot-com bubble bursting) showed a greater differential (-29.6%), which was followed by 6 more years of Value beating Growth (2001-2006). pic.twitter.com/VdpfxEXwn5 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 24, 2023

Veel plezier en succes vandaag.