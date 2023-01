AEX: lichte vermoeidheid, maar geen alarmsignalen

Op de technische plaatjes van de Nederlandse beurs vertoont lichte signalen van vermoeidheid, maar ernstig is het nog niet. Zoals hier eerder is beschreven is de technische schade te overzien.

Ten eerste wijzen de trends nog steeds opwaarts. Bovendien is de trendconsistentie bij de AEX nog prima. Met trendconsistentie wordt bedoeld dat elke bodem boven een voorgaande top wordt gevormd.

VIX-index nog niet in paniekstand

Verder blijkt uit de dalende tendens van de Europese VIX-index, de Europese paniekbarometer, nog geen paniek.

De signalen van vermoeidheid zijn af te leiden uit de OBOS-indicator, die de hoogste stand in ruim acht weken heeft bereikt. Bovendien komt enige aarzeling in het koersverloop niet uit de lucht vallen, na de imposante rally van de afgelopen weken.

Zo heeft de AEX dit jaar sprong gemaakt van meer dan 55 punten (ruim 8%). Vanaf de paniekbodem op 13 oktober rond 611,74 punten is de AEX zelfs meer dan 20% geklommen.

Licht overbought

De overbought-oversold indicator (de OBOS-indicator) beoordeelt dagelijks of de markt nog over voldoende kracht bezit om de opmars voort te zetten. Een uitleg van deze indicator kunt u helemaal onderaan deze column vinden.

Kort-door-de-bocht geeft deze indicator bij een stand van 80 of hoger aan dat de markt iets te hard is gegaan. De stand is nu 82.

Deze keer bekijk ik de overbought-conditie van de AEX en de volatility index. Technisch is er ruimte voor aarzeling binnen de uptrend, maar zie ik nog geen rode seinen.

Omdat ik tegenstrijdige ontwikkelingen zie, hier nog eens alle technische signalen op een rij.

Positief:

Opwaartse trendkanaal is intact

Trendconsistentie AEX is prima

De Europese VIX-index blijft neerwaarts gericht. Hieruit spreekt nog geen onrust

Negatief:

AEX oogt vermoeid met de OBOS-indicator > 80

Mogelijk lager topje (horizontale blauwe lijntje) rond 750,51

Trendconsistentie bij de AEX

De AEX-index dipt wat, maar nog binnen de grenzen van het stijgende trendkanaal. Zolang de AEX een bodem boven de voorgaande top weet neer te zetten, blijft het technische plaatje positief.

Wel is er mogelijk sprake van een lager topje (horizontale blauwe lijntje) rond 750,51 punten. Het topje van 18 januari ligt rond 755,55 punten.

De laatste toppen zijn rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus) gevormd. Daarom zal elke dip geen schade aan het technische plaatje aanbrengen zolang die grens (763,34) niet neerwaarts wordt overschreden.

De OBOS-indicator geeft met een stand van 82 een matige overbought-conditie aan.

Technisch vindt de terugval van de AEX dus plaats binnen de uptrend.

Europese paniekbarometer blijft dalen

De Europese VIX-index blijft neerwaarts gericht. Per saldo is er nog sprake van rust onder Europese beleggers. Hieruit spreekt nog geen paniek

OBOS-indicator ( overbought/oversold indicator)

De OBOS-indicator geeft met de recente waarden boven 80 aan dat de AEX licht voor de muziek vooruit loopt. Dit signaleert wat vermoeidheid, maar deze conditie oogt nog niet gevaarlijk.

De OBOS-indicator wordt gebruikt, zoals vrijwel alle oscillatoren, als overbought/oversold indicator en voor haar divergenties. Hoge waarden (bijvoorbeeld boven 80) worden beschouwd als overgekocht (overbought).

Negatieve divergentie ontstaat als de AEX een nieuwe hogere top neerzet, terwijl de OBOS-indicator een lagere top noteert. Dit is een waarschuwingssignaal.

Als in een later stadium de AEX neerwaarts onder de vorige top zou breken, dan is er sprake van een trendbreuk en wordt het eerdere waarschuwingssignaal bevestigd. Daarom houden we de steun van 736,34 punten goed in de gaten.

Vanwege de vele signalen geeft de OBOS-indicator ook relatief veel onjuiste signalen af, wat bij consequent volgen leidt tot een slecht resultaat. Tostrams past overigens een subtielere beoordeling toe, waarbij ook wordt gekeken of deze indicator net uit de overboughtzone breekt.

