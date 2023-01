We kijken voorbeurs comfortabel toe hoe in de VS overal de klappen vallen

Zo zakelijk mogelijk dan maar, want vraag niet hoe het kan... De AEX indicatie is +0,3% op en rond 750. Punt.

We doen het vandaag met inkoopmanagersindices, cijfers van onder meer Microsoft en er is even geen verse debt ceiling-herrie in de VS.

Europese futures openen nipt 0,2% hoger

De Amerikaanse staan echt helemaal vlak na een lekker rondje Wall Street gisteren

In Azië kleurt alles net hoger, maar de Nikkei 225 gaat alweer hard: +1,5%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -0,2 op 19,8

De dollar zakt 0,2% naar 1,0898

Goud stijgt 0,5%, olie zakt met een nul voor en achter de komma en crypto stijgt ook een paar tienden. Speelt die gedaalde dollar hier niet ook een rol?

De rentemarkt kan ook eens rustig de ochtendkoffie drinken.



Het begint ze intussen ook in de VS op te vallen: Wall Street blijft achter en de dollar hapert. CNBC schreeuwt het over de daken.



Maar er is een dikke maar, waar CNBC even geen rekening mee houdt.



Het network corrigeert namelijk helemaal niet voor valuta en dan is dit het beeld. Zien we niet zo vaak, dit. De wereldindex staat er niet voor niks bij, want wie belegt daar niet in?



Er is een Amerikaanse index die wel heel hard gaat, maar dat is weer de Nasdaq China Golden Dragon Index:



Om het er even extra in te wrijven? Let u vandaag zeker op de Duitse en vooral de Amerikaanse inkoopmanagersindices! We gaan zien of inderdaad de Europese economie mee- en die over de plas tegenvalt. De consensus voor de VS zit echt op randje recessie, zo rond 45.



Het zijn er niet veel, maar er is wel een indrukwekkend rijtje cijferkandidaten in de VS vandaag. Let u op de outlooks van Halliburton en Lockheed Martin (of wilt u die juist helemaal niet weten), op de outlook en het dividendvoorstel van Dividend Aristocrat Texas Instruments en dan is er ook deze grootmacht nog.

Het lijkt even uit met het jarenlange double digit-groeifeest bij Microsoft. Het aandeel is wel een stuk betaalbaarder geworden.



Is er nog nieuws op het Damrak? Nergens te zien, maar bij dezen. Hier is het persbericht van DSM. Avantium heeft ook een nieuwtje en dat is het wel, op het Damrak.



Dan nog dit, eerst waren huizen veel te duur, bubbel en nog meer, en nu weer dit. Mr. Market heeft geen boodschap aan wat wij van prijzen vinden. Die we ook zelf, met z'n allen, bepalen. Vraag en aanbod - niet met ons mondje, maar met onze portemonnee. En die twee zijn niet altijd in overeenstemming, zacht uitgedrukt.

Blijft grappig - en een veelgemaakte journalistieke fout: marktbewegingen zien als goed of fout (of in dit geval “alarmerend”). https://t.co/rXcM8RkgbF — Jan Maarten Slagter (@JMSlagter) January 23, 2023

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Deutsche Bank verhoogt koersdoel Air France-KLM

08:05 Herstel Duits consumentenvertrouwen valt tegen maar zet door

08:00 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:42 Bloomberg: Justitie VS gaat Google aanklagen om marktmisbruik

07:16 Avantium breidt samenwerking met Henkel uit

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:58 Japanse economie groeit weer

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

23 jan Tech in trek op groen Wall Street

23 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

23 jan Olieprijs stabiel boven 81 dollar

23 jan Ford wil duizenden banen schrappen in Europa - media

23 jan Wall Street koerst hoger

23 jan Europese beurzen sluiten hoger

23 jan Microsoft investeert nog meer in ChatGPT

De agenda:

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Jap)

08:00 Consumentenvertrouwen - Februari (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Januari (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VK)

13:00 3M - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Halliburton - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Debt ceiling op Main Street, ceiling eraf op Wall Street:

U.S. stocks closed sharply higher as investors began an earnings-heavy week with a renewed enthusiasm for market-leading technology stocks that were battered last year. Read more https://t.co/izamppTITF pic.twitter.com/oHs4R6zNPw — Reuters Business (@ReutersBiz) January 24, 2023



Er is even geen nieuw nieuws:

Senate Majority Leader Chuck Schumer dared House Republicans to propose and vote on the deep spending cuts they demand in exchange for lifting the debt ceiling https://t.co/PZG20GR9ie — Bloomberg (@business) January 23, 2023



U verwacht het niet?

Bank funding for renewables stagnates vs oil and gas - report https://t.co/ZeOFlPv4iO pic.twitter.com/WO44Uvv9NO — Reuters Business (@ReutersBiz) January 24, 2023



Vinger opsteken wie denkt dat Alphabet - denk aan OpenAI's ChatGPT- Meta achterna gaat:

Google CEO defends job cuts in animated town hall as employees demand clarity on process https://t.co/fIqQOxeYiX — CNBC (@CNBC) January 24, 2023



Een ongeluk komt nooit alleen:

The US Justice Department is poised to sue Google as soon as Tuesday over the search giant’s dominance of the digital advertising market https://t.co/RAWlhxsDJH — Bloomberg Markets (@markets) January 24, 2023



Apple zit ook niet stil:

EXCLUSIVE: Apple’s anticipated mixed-reality headset is an attempt to create a 3D version of the iPhone’s operating system, with eye- and hand-tracking systems that could set the technology apart from rival products.https://t.co/1QDBYk4KQG — Bloomberg (@business) January 23, 2023



Het gaat maar door:

WATCH: Spotify plans to cut 6% of its workforce, around 600 employees, adding to the massive layoffs in the technology sector in preparation for a possible recession https://t.co/fl6Li00w2i pic.twitter.com/D0wVdIpWV8 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 24, 2023



De gouden jaren voor de grote groeiers zijn echt voorbij:

Salesforce will probably be urged by activist investors Elliott and Starboard to cut more jobs, make changes to the board and spin off big acquisitions in search of greater profit, Wall Street analysts said https://t.co/34es61zqbm — Bloomberg Markets (@markets) January 24, 2023



Jarenlange onderinvesteringen?

NEW: Nuclear reactors are being pushed to operate for more than double their intended lifespans. It's a risky experiment with global consequences.



Read The Big Take ??https://t.co/Eeieoy7cRB — Bloomberg Markets (@markets) January 24, 2023



Veel plezier en succes vandaag.