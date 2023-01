ASML start nieuwe spurt

Dank Royce weer voor de duiding van het plaatje .

Weet je wie ook een spurt gaat maken ABN AMRO .



Zondag zei Knot zowel in februari als in maart een verhoging van 50 basispunten te verwachten. "En dat er ook nog wel iets gaat volgen in mei en juni enzovoorts."



Dit is in lijn met de verklaring van voorzitter Christine Lagarde vorige week, dat er nog meerdere renteverhogingen met 50 basispunten nodig zullen zijn.



En ook nog eens overname kandidaat gewoon een Win/Win situatie en geen recessie .