ASML start nieuwe spurt

In reacties op mijn blog merk ik soms dat het verschil tussen korte en lange termijn niet altijd even duidelijk is.

Dat is recent onder meer gebleken toen de TA voor de Nederlandse beurs nog neutraal was voor de lange termijn en wachtte op een uitbraak, terwijl de beurs er op de korte termijn technisch bezien prima bijligt.

Daarom wil ik deze keer ingaan op het verschil tussen korte, lange en superlange termijn. Ik wil dat doen aan de hand van de grafieken van ASML, met 3 verschillende beleggingshorizons. ASML komt morgen met cijfers.

Eerst de afbakening.

Korte termijn

Met korte termijn bedoelen we een periode van zes weken tot drie maanden. De kortetermijnanalyses van Tostrams richten zich vooral op speculatieve beleggers en traders.

Lange termijn

Met lange termijn bedoelen we een periode van minimaal een jaar; meestal gaan we uit van een beleggingshorizon van twee tot drie jaar. De langetermijnanalyses richten zich vooral op de meer conservatieve en risicomijdende, dus defensieve, beleggers.

Superlange termijn

Met de superlange termijn wordt bedoeld eenperiode langer dan twee tot drie jaar. Vaak kijken we in dit timeframe zelfs meer dan tien jaar terug.

Voorbeeld

Een langetermijngrafiek bestaat altijd uit een patroon van hogere bodems. Dat impliceert dat elke correctie op een hoger niveau wordt opgevangen en dus een hogere bodem oplevert. Op een langetermijngrafiek worden die (hogere) bodems doorgaans gevormd aan het einde van de kortetermijnbewegingen.

Op onderstaande langetermijn-voorbeeldgrafiek worden de correcties op steeds hogere niveaus opgevangen en dat resulteert dus in een patroon met hogere bodems.

Bodem 1 rond 40, aan het einde van de eerste kortetermijncorrectie, wordt gevolgd door bodem 2 rond 60, aan het einde van de tweede kortetermijncorrectie, et cetera.

Indien wordt ingezoomd, via de blauwe rechthoek, is ook in het kortetermijnverloop een patroon met hogere bodems te zien. Je zou via intradaygrafieken ook op dat kortetermijnverloop kunnen inzoomen; dan onstaat een soort Droste-effect. Dat is een visueel effect, waarbij elke afbeelding (grafiek) een verkleinde versie van zichzelf bevat. Voor de verkleinde afbeelding geldt weer hetzelfde, enzovoort.

Enigszins versimpeld zou u kunnen stellen dat de volledige voorbeeldgrafiek hieronder correspondeert met onze langetermijngrafieken. Het ingezoomde deel zou dan corresponderen met onze kortetermijngrafieken van het TA-platform.

ASML bekeken vanuit drie timeframes

En dan nu de ASML-plaatjes met het reële koersverloop.

Uit de diverse timeframes blijkt dat ASML

op korte termijn opwaarts beweegt

op lange termijn nu nipt de zijwaartse fase achter zich laat en aan een nieuwe opwaartse trend begint

op de meerjarengrafiek vanaf 2008 een opwaartse trend blijkt te hebben neergezet, afgebakend door het patroon met steeds hogere bodems

Ik begin met het kortetermijn-koersverloop.

Korte termijn: ASML nadert weerstand 642,00.

ASML vormt rond rond €500,30 een hogere bodem binnen de opwaartse trend. Het laagste punt op de grafiek is de oktoberbodem gevormd rond €375,75, gevolgd door hogere bodems rond €448,55 (begin november) en recent dus rond €500,32 (bodem van 29 december 2022).

Belangrijk is wel dat thans het koersdoel rond weerstand €642 (top van 29 maart 2022) in zicht komt. Dat wordt dus wel spannend met de jaarcijfers in aantocht.

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra ASML boven deze horde weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten richting het all-time high rond €777,50 (top van 19 november 2021).

De stijgende relatieve-sterktelijn (glooiende blauwe lijn) geeft aan dat ASML beter presteert dan de brede markt. De stijgende moneyflow (glooiende zwarte lijn op de onderste helft van de grafiek) die van de beursomzetten wordt afgeleid, suggereert dat er sprake is van instroom van vers kapitaal.

Lange termijn: opwaartse uitbraak gaande



De correctieve fase, die nagenoeg heel 2022 heeft gedomineerd vanaf het all-time high rond €777,50 is inmiddels verlaten. Op de lange termijn is daarmee een trenddraai ingezet.

Het langetermijn-technische plaatje van ASML verbetert nu twee voorgaande koerspieken (rond €575 en €600) opwaarts worden doorbroken. ASML heeft hierdoor ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand €777,50 (top van 19 november 2021. Er vomt zich thans een hogere bodem rond €500,30 (van 30 december 2022), die aangeeft dat kopers actief worden. Pas daaronder treedt een verzwakking op.

De 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) krult opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie. De opwaarts krullende B.O.B.-indicator (doorlopende glooiende blauwe lijn) indiceert dat ASML beter begint te presteren dan de markt.

Meerjarengrafiek

Op de meerjarengrafiek van ASML vanaf 2008 is de opwaartse trend afgebakend met bodemlijn A-B. Duidelijk waarneembaar zijn de steeds hogere bodems in de afgelopen 14 jaar.

De kruisingen van de koers met de 200-dagenlijn, de zogeheten crossings, lijken het begin en het einde van de correcties redelijk goed in te luiden.

Ik zie thans op deze de meerjarengrafiek meerdere positieve signalen:

Een hoger low in 2022 rond€ 400 (punt 2) boven de bodem van maart 2020 rond €177,50 (punt 1), waarmee bodemlijn A-B met succes is getest

Daarna wederom een hoger low, nu rond €500,30 (van december 2022), gemarkeerd met *

De correctieve fase (tussen eind 2021 en eind 2022) is verlaten

De koers van ASML beweegt weer boven de 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn)

De 200-dagenlijn krult bovendien weer opwaarts

