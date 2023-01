Hup AEX en oh, huizenprijzen: flinke mix van goed en slecht nieuws voorbeurs

De AEX-indicatie is liefst +0,6% na een mooi rondje Wall Street.

We gaan cijferseizoenen deze week, met onder meer ASML, Tesla, Microsoft en nog een reeks namen. Activistische aandeelhouders roeren zich, bij Big Tech volgt de ene ontslagronde na de andere, China is de hele week dicht, havikse ECB-functionarissen rollen over elkaar heen en adieu Goldman, leve Citadel?

De grote Europese futures starten +0,4%

De Amerikaanse staan 0,2% hoger

In Azië staat de Nikkei 225 +1,3%, Korea +0,6% en Taiwan doet vlak (TSMC -0,4%)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -3,3% op 19,9

De dollar zakt 0,4% naar 1,0914

Goud doet nu -0,2%, olie ook en crypto stijgt een paar tienden, nadat het vrijdag weer raak was met een stevige rally

Op de rentemarkt is het al dik een jaar iedere dag Feyenoord-Ajax en eigelijk zijn twee basispunten op opening gewoon veel. Ze bevestigen wel aandelen en bewegen misschien wel tegen de ECB-roeptoeters in.



Dan de euro, 1,10 is op schootsafstand. Het is hard gegaan. Hier de hele EUR/USD-historie.



Eerst even huishoudelijk over de US debt ceiling, die dit weekend werd aangetikt. Maak u niet druk op de beurs, dit is intussen folklore. Bloomberg-anchor Joe Weisenthal weet meer:

Debt ceiling solution. No payments go out. Instead, people are given certificates each payment period that can be redeemed for money when the debt ceiling is lifted. In the meantime, the Fed, through the banks, purchases the certificates at par in order to provide liquidity. — Joe Weisenthal (@TheStalwart) January 22, 2023

Geen bedrijfscijfers vandaag, maar wel deze week. Lees mijn vooruitblik van gisteren met heel veel ASML-, Tesla- en Microsoft-data, advies en koersdoelen. Eerst dit, want voor velen en misschien wel de meeste van ons is ons eigen huis onze grootste belegging. Eentje die wel minder groot wordt. Het CBS meldt:







Dit is het langste plaatje dat CBS en Refinitiv geven. Logaritmisch, want anders denkt u nog dat de prijzen de afgelopen tien jaar harder stegen dan in de jaren negentig.



Iets korter, maar dan versus onze bechmark hypotheekrente. Ergo, huizen zijn altijd duur. Of u het geld nou aan de verkoper, of de bank kwijt bent. Krom liggen is de uitdrukking die eerder bij een eigen huis hoort dan recht hebben op.



Er is nog veel meer Nederlans nieuws, dit is een heuse knusse polder-morning call aan het worden. Voor beursbegrippen mist WNL wel even het punt: nog twee keer twee kwartjes, zei de DNB-president gisteren.

DNB-president Klaas Knot: inflatie gaat in 2023 teruglopenhttps://t.co/Nr0lFbd8AY #WNL — WNL Vandaag (@WNLVandaag) January 22, 2023

Voor de liefhebbers, aandeelhouders en haters:

Bekijk het gesprek in #buitenhof met oud-Shell-CEO Jeroen van der Veer over leiderschap, waarom teveel democratie leidt tot vertraging en hoe aandeelhouders een duurzame transitie vertragen. https://t.co/alJfKMtrWy — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 22, 2023

Deze past er wel bij. Shell is natuurlijk weg uit Nedeland. En vandaag volgt er nog eentje. U weet waar de buitengewone aandeelhoudersvergadering DSM over gaat: het bedrijf verlaat ook ons land. Coppypaste van investor relations:

Gelukkig hebben we de AEX nog, dan maar. Versus onze rente, ze blijven maar mooi correleren.



En anders beproeft u uw geluk maar met bitcoin:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 Jefferies haalt Galapagos van verkooplijst

08:02 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:17 Aanmeldingstermijn fusie DSM en Firmenich verlengd

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:53 Prijsstijging koopwoningen neemt flink af

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

22 jan Knot: ECB verhoogt nog minimaal twee keer met 50 basispunten

22 jan Drukke cijferweek in zicht

Analistenadvies:

Galapagos: naar hold van sell en naar €43.70 van €48 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:



Bij Just Eat Takeaway en Alfen is er per saldo niet veel te zien. Wellicht is het goed om deze goed bij te houden.

De agenda stelt vandaag nog niet veel voor, maar deze week des te meer.

09:00 JDE Peet's - €0,35 ex-dividend

14:00 DSM - Bava



00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - December (NL)

16:00 Leidende indicatoren - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Januari vlpg (eur)

En dan nog even dit

Genoeg te doen:

From Washington hitting the debt ceiling to why London traders are eyeing a stock-market record, these are the big stories to watch for in business and finance in the week ahead. Read more: https://t.co/ZnsqQk3dzm pic.twitter.com/gT6qYDpMMk — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2023

Gezeur iedere keer:

The US debt ceiling showdown is a crisis you'd probably rather not know about, but will need to https://t.co/rrQrj4b3gP — Bloomberg (@business) January 22, 2023

Straks krijgen we nog een huizencrisis:

Regulatory changes could make the correction in Europe's property markets steeper and more abrupt https://t.co/5PbmCz0Q3A — Bloomberg Markets (@markets) January 23, 2023

Er kan nog meer bij:

Google's parent company Alphabet is cutting 12,000 jobs, affecting 6% of its workforce, following thousands of layoffs at other tech giants https://t.co/RV58a3ojjv $GOOGL pic.twitter.com/OUjwQQkFNs — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2023

CEO Mark knapt er vast van uit zijn Benioff?

Activist investor Elliott Management has made a multi-billion dollar investment in cloud-based software firm Salesforce, according to people familiar with the matter. Read more: https://t.co/9q3hPqdiqo pic.twitter.com/mCuQvoOmqm — Reuters Business (@ReutersBiz) January 23, 2023

De zakenbank verliest hoe langer hoe meer van haar aura:

Exclusive: Goldman Sachs to cut asset management investments that weighed on earnings https://t.co/W2xfHdVUQc pic.twitter.com/k1KJdh7UDR — Reuters Business (@ReutersBiz) January 23, 2023

Er is een opvolger? Citadel:

LATEST: Ken Griffin’s Citadel made a record $16 billion profit last year, surpassing the “greatest trade ever” to be one of history’s most successful financial plays, estimates show https://t.co/Y3K5Qv9e2z — Bloomberg Markets (@markets) January 23, 2023

Beste uitvinding sinds aandelen zelf:

Thirty years ago, the launch of the first exchange-traded fund ushered in a new era of investing. Now the industry is bringing exotic trading strategies to the masses. https://t.co/VbQj6N2vYz — WSJ Markets (@WSJmarkets) January 22, 2023

Veel plezier en succes vandaag.