De bull market dendert onverkort voort

De Britse zakenkrant de Financial Times pakte vanochtend flink uit en stelde dat een verwachte recessie in de eurozone dood en begraven is. Die recessie, die komt niet: de eurozone stevent af op een nipte groei van 0,1% dit jaar.

Dit positieve scenario hebben beleggers onder meer te danken aan het uitblijven van een energiecrisis vanwege een opvallend zachte winter, actief ondersteunende overheden, een afzwakkende inflatie en een sneller dan verwachte heropening van de Chinese economie. En dat is goed nieuws voor consumenten en beleggers uiteraard.

Damrak

De Nederlandse huizenmarkt draait niet echt lekker, getuige de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen, maar dat zal niet als een verrassing komen. In de VS lieten de zogeheten leading indicators een lichte verdere verzwakking zien.

Op het Damrak trokken vooral Adyen en Philips de aandacht met een fors oplopende koers. Relevant nieuws kon daarbij niet worden gevonden. Philips lijkt langzaam de zorgen rond claims uit de VS van zich af te schudden.

Het sentiment blijft opperbest, feitelijk gezien geldt dit al de gehele maand januari. Stijgers genoeg, los van de hierboven vermelde AEX-fondsen lag binnen de AMX onder meer Basic Fit sterk, evenals AMG. En ook bij de AScX hadden de stijgers de overhand met leuke winsten voor onder andere Accsys, Heijmans, NSI, en Vastned. Alle vastgoedfondsen lager overigens gevraagd vandaag.

De AEX kon wederom een fraaie winst bijschrijven met een plus van 1,3% en heeft op - afgerond - 748 punten de 750-puntengrens in zicht.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

ING Groep

Een recessie betekent bij banken oplopende verliezen op uitstaande leningen. Tot enkele weken geleden was de consensus dat de eurozone een recessie niet kon vermijden. Hoe anders is dat nu - zie ook hierboven - nu zowel economen als instellingen als het IMF hun bearish visie bijstellen.

Dat is uiteraard goed nieuws voor beleggers, maar zeker ook de bankensector. Grote verliezen op non performing loans kunnen daarmee, incidenten daar gelaten, achterwege blijven. Alle reden het advies en koersdoel voor ING Groep nog eens te toetsen:

De gevreesde recessie in de eurozone is van tafel IEX Premium https://t.co/ubdI7Erxmm via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 23, 2023





Sofina

Tot voor kort werd Belgische holdingmaatschappij Sofina verhandeld tegen een stevige premie ten opzichte van de zichtbare intrinsieke waarde. Hoe anders is dat enkele maanden later: de premie is omgeslagen in een stevige discount.

Alle aanleiding voor de Beleggersdesk opnieuw naar het fonds te kijken, aan het rekenen te slaan en te bezien of hier voor beleggers een kans ligt, of dat het aandeel terecht op een discount noteert:

Slecht sentiment rondom Sofina biedt kansen IEX Premium https://t.co/Z7Z8LWwvjN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 23, 2023





Transacties modelportefeuilles

Het zonnige beursklimaat heeft ertoe geleid dat de afgelopen zomer geïntroduceerde IEX Modelportefeuilles goed hebben gepresteerd. Uiteraard groeien de bomen niet tot in de hemel en dat betekent dat er scherp wordt gelet op de waardering van de opgenomen fondsen.

Er is daarom besloten op een tweetal posities winst te nemen, meer bij IEX Premium:

Afscheid nemen van Disney en Prosus IEX Premium https://t.co/QsLW2Jxr6W via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 23, 2023





Bluft de ECB?

Ongebruikelijk krachtige taal vanuit de ECB eind vorige week. Topvrouw Lagarde ging daarbij zelfs zo ver de financiële markten te adviseren hun positie te heroverwegen. Zo zout hebben wij het toch zelden gegeten.

Vraag is wel voor beleggers of zij inderdaad rekening moeten houden met rentetarieven van mogelijk zelfs 4%, of dat de ECB teveel in de achteruitkijkspiegel tuurt terwijl financiële markten vooral vooruit kijken.

De IEX Beleggersdesk heeft nog eens naar zijn eigen renteprojecties gekeken. De conclusie leest u bij IEX Premium:

Stevige taal van de Europese centrale bank over de rente IEX Premium https://t.co/CiX3huVmhB via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 23, 2023

Dan nog even dit

IEX Premium leden is recent al gewezen op de toenemende druk op het management van Bayer. Het is duidelijk dat veel grootaandeelhouders af willen van topman Baumann, in het verlengde dan toch zeker ook de leden van de RvC, na de desastreus uitgepakte overname van Monsanto:

Bayer investor criticizes Bayer chair for lack of initiative - WirtschaftsWoche https://t.co/3PFWfKjc7T — Martin Crum (@martinjancrum) January 22, 2023

Of het - al dan niet noodgedwongen - opstappen van Baumann een game changer is, daarvoor verwijzen wij beleggers graag naar de analyses van de Beleggersdesk rond dit Duitse aandeel.

Dan nog even dit II

De befaamde Deutsche Gründlichkeit is allicht toe aan een vervanging door Deutsche Geschwindichkeit. De Duitse overheid heeft in een indrukwekkend hoog tempo nieuwe LNG-faciliteiten opgetuigd:

Good Morning from Germany where Deutschland-Geschwindigkeit (German speed) is new buzzword. Within 10mths, state has built 3 LNG terminals to replace all gas from Russia. Terminal construction is intended to show that Germany can be fast & unbureaucratic. https://t.co/zQp0nBAOLG pic.twitter.com/8ChuWDnmR7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 22, 2023

Of het genoeg is om voor ál het Russische gas te compenseren, kan betwijfeld worden, maar feit is wel dat die LNG-terminals in recordtijd uit de grond zijn gestampt en dat dit de kansen op serieuze gastekorten danig verkleind.

Smart beta

De koersdalingen van vrijwel alle aandelenmarkten in 2022 ligt nog vers in het geheugen, de fraaie rebound van de financiële markten dit jaar ten spijt. Feitelijk gezien vielen verliezen van zo’n 17 à 18% in 2022 voor breed samengestelde indices nog wel mee.

Veel particuliere beleggers spreiden echter onvoldoende en met een beetje pech – veel populaire tech- en overige groeiaandelen daalden met meer dan 30% - liggen de verliezen aanzienlijk hoger.

En hoewel ook veel professionele partijen de waarde van hun portefeuilles stevig achteruit zagen gaan, wisten sommige beleggingsstrategieën in 2022 wél goed te performen. We gaan het lijstje even kort af.

Value based investing – zeg maar beleggen in ondergewaardeerd geachte waardeaandelen – deed het behoorlijk goed afgelopen jaar en leverde ondanks de koersdalingen zo’n 11% rendement op, zo blijkt uit data van Scientific Beta.

Momentum investing – simpel gezegd meedoen met een duidelijke stijgende of dalende trend in specifieke aandelen - deden het nog een tikje beter en behaalden gemiddeld een rendement van zo’n 14%.

Low investment – investeren in bedrijven waarin weinig kapitaal zit opgesloten – deed het nog het beste met een gemiddelde return van 15%. Een behoorlijke outperformance gezien de weggezakte koersen in 2022.

Markten nog niet ‘normaal’

Beleggers die naar de sterke performance van de aandelenmarkten kijken, zullen allicht al snel geneigd zijn te constateren dat alles weer terug naar ‘normaal’ is, al valt onmogelijk te definiëren wat ‘normaal’ exact inhoudt.

Echter, wie wat dieper inzoomt naar de conditie van de financiële markten, ziet iets opmerkelijks. De Fed’s reverse repo facility – waar professionele beleggers hun overtollige cash overnight kunnen stallen – is onverminderd populair. En dat is op zijn zachtst gesteld opmerkelijk.

Deze maand werd gemiddeld zo’n $2.200 miljard gestald bij de Fed, de gestegen rentes ten spijt. Dat is weliswaar wat lager dan de laatste weken van 2022 toen er zo’n $2.600 miljard werd geparkeerd bij de veilige Fed, maar dit blijft ongebruikelijk hoog. Voor het beeld: vóór maart 2021 was het gebruik van deze Fed faciliteit amper in zwang: slechts enkele overtollige miljarden werden daar weggezet.

Veel geld geparkeerd bij de Fed

Ergens schuurt dit onverminderd uitzonderlijk hoog gebruik van de Fed faciliteit. Immers, Kortlopend schuldpapier van de Amerikaanse overheid biedt een hogere yield. Daar bovenop is de Fed bezig met quantitative tightening: aanbod van staatsobligaties genoeg dus.

Los van het feit dat veel fundmanagers nog onvoldoende zeker zijn van het verdere verloop van de rentes dit jaar geldt dat veel particuliere spaarders in de VS voorlopig nog de voorkeur geven aan money market funds om hun spaargeld te parkeren. De rentes die banken bieden op spaarrekeningen zijn simpelweg nog onvoldoende aantrekkelijk te switchen.

Wall Street

In de VS startte Wall Street de markt voorzichtig optimistisch ondanks een wat tegenvallende leading indicators. De markt is er volgens de laatste peiling voor 99,8% van overtuigd dat de volgende rentestap van de Fed slechts 0,25% zal behelzen.

Ondertussen investeert Microsoft het lieve sommetje van $10 miljard in ChatGTP, een uitdager voor onder andere Alphabet. Tesla lijkt weer omarmd te worden door beleggers, het aandeel noteerde tussentijds een plus van zo'n 5%.

Het is interessant om te zien dat de Nasdaq (+ 1,9%) weer het voortouw lijkt te nemen. de Dow Jones (+ 1,0%) en de S&P 500 (+ 1,3%) blijven - we zouden bijna willen zeggen weer als vanouds - wat achter. Ter nuancering, dit betreft slechts een tussenstandje, opgenomen zo rond marktsluiting van de Europese beurzen.

Rentes

De rentes kruipen verder omhoog. Hoewel, beleggers zijn er de afgelopen maanden aan gewend geraakt dat dit met vele basispunten tegelijk bewoog en zo bezien was het een relatieve rustige rentedag.



Bron: Reuters

Brede markt

De bredere markt oogt positief gestemd, zonder echt grote uitschieters. De lift die de euro versus de Amerikaanse dollar kreeg dankzij uitspraken van Klaas Knot was kortstondig. Opvallend is de aardig teruglopende VIX, goud dat wat inlevert en de olieprijs die zijn opmars voortzet.

Het Damrak

ASML (+ 4,2%) komt later deze week met cijfers en kreeg in aanloop daarvan alvast een flink hoger koersdoel van een zakenbank

(+ 4,2%) komt later deze week met cijfers en kreeg in aanloop daarvan alvast een flink hoger koersdoel van een zakenbank DSM (- 3,7%) heeft de aanmeldingstermijn verlengd en gaf als verklaring dat nog niet alle toezichthouders groen licht hebben gegeven voor de fusie met Firmenich. Mogelijk dat de, nog lopende, BAvA nieuw licht op de zaak weet te werpen

(- 3,7%) heeft de aanmeldingstermijn verlengd en gaf als verklaring dat nog niet alle toezichthouders groen licht hebben gegeven voor de fusie met Firmenich. Mogelijk dat de, nog lopende, BAvA nieuw licht op de zaak weet te werpen Philips (+ 4,9%) blijft beleggers aantrekken, ondanks dat de zorgen rond de medische apparatuur en in het verlengde daarvan mogelijke schadeclaims nog boven het fonds hangen

(+ 4,9%) blijft beleggers aantrekken, ondanks dat de zorgen rond de medische apparatuur en in het verlengde daarvan mogelijke schadeclaims nog boven het fonds hangen JDE Peet's (+ 0,2%) noteerde vandaag ex-dividend, te weten €0,35 p/a

(+ 0,2%) noteerde vandaag ex-dividend, te weten €0,35 p/a Just Eat Takeaway (- 0,8%) kreeg een koersdoelverhoging van €17 naar €30 (!) bij een ongewijzigd houdadvies

(- 0,8%) kreeg een koersdoelverhoging van €17 naar €30 (!) bij een ongewijzigd houdadvies Accsys (+ 5,0%) laat al enkele dagen een stevig koersherstel zien, mogelijk dat de gedaalde gasprijs hierbij een stuwende kracht vormt

(+ 5,0%) laat al enkele dagen een stevig koersherstel zien, mogelijk dat de gedaalde gasprijs hierbij een stuwende kracht vormt Azerion (- 2,5%) heeft de bodem nog altijd niet gevonden, ondanks dat de koers de afgelopen periode al hard onderuit is gegaan

(- 2,5%) heeft de bodem nog altijd niet gevonden, ondanks dat de koers de afgelopen periode al hard onderuit is gegaan Op de lokale markt ging beddenfabrikant Beter Bed (- 10,5%) snoeihard onderuit. Mogelijk een na-ijleffect van de trading update van afgelopen vrijdag. Hier vindt u de analyse van de Beleggersdesk.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €750 van €610 en kopen - ING

UMG: naar €25,50 van €24 en kopen - Credit Suisse

UMG: naar €26,80 van €24 en kopen - Barclays

Galapagos: naar €43,70 van €48 en naar houden van verkopen - Jefferies

Just Eat Takeaway: naar €30 van €17 en houden - Barclays

ArcelorMittal: naar €40 van €43 en kopen - Citi Research

Signify: naar €42 van €47 en kopen - ING

OCI: naar €38 van €44 en kopen - ING

Aedifica: naar €105 van €120 en kopen - UBS

Sofina: naar €459 van €450 en kopen - ING

Netflix: naar $400 van $385 en kopen - Jefferies

Netflix: naar $230 van $200 en verkopen - Goldman Sachs

Porsche: naar €81 van €90 en houden - RBC

Mercedes: naar €84 van €91 en kopen - RBC

Volkswagen: naar €237 van €281 en kopen - RBC

Stellantis: naar €18 van €21 en houden - RBC

BMW: naar €103 van €107 en houden - RBC

Agenda 24 januari

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex Japan - jan

08:00 Consumentenvertrouwen Duitsland - jan

08:45 Ondernemersvertrouwen Frankrijk - jan

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex Frankrijk - jan

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex Duitsland - jan

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex eurozone - jan

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex VK - jan

13:00 3M - Cijfers vierde kwartaal

13:00 General Electric - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Halliburton - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Lockheed Martin - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Verizon - Cijfers vierde kwartaal

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex VS - jan

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal

22:00 Texas Instruments - Cijfers vierde kwartaal