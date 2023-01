Hoop gedoe weer voorbeurs en mixed bag aan cijfers en data

Licht herstel op opening, na die sneeuwbui gisteren ook op de beursvloer. De AEX indicatie is +0,5%.

Cijfers Netflix en PPG vallen mee, Beter Bed is door en voor de draad er mee - allemaal! Hebt u al op advies van ECB-president Christine Lagarde vooral uw niet-winstgevende tech en feesten- en partijenaandelen er uit gebonjourd? Want daar komt het praktisch op neer toch, als ze zegt dat ze de rente blijft verhogen?

De Fed is natuurlijk ook niet aan de vrolijke kant, JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon - de koning van Wall Street - denkt ook aan rentes boven 5%, maar desondanks gingen tech en de risicovolle aandelen gisteren niet extra speciaal hard overboord. Ook nu ontloopt alles elkaar niet veel. Het is eigenlijk wel saai.

Europese futures openen allemaal rond 0,5%

De Amerikaanse doen rond +0,1%

In Azië plust alles, de Hang Seng het meest met +1,5%. Tencent doet +2,2%, zie onderaan. China wordt soepeler ten aanzien van games.

Valt dan weer mee, de volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,9% op 20,5

De dollar ligt nagenoeg vlak op 1,0825

Goud doet -0,3%, olie stijgt 0,3% en crypto staat om en nabij het nulpunt. Een Genesis-onderdeel is exodus, gevalletje Chapter 11. Zie ook verderop deze morning call

De EU rentes gedragen zich eindelijk eens op opening, maar de Amerikanen plakken er al weer vier basispunten bij:



Dit is de Bund, de Duitse tienjaars rente. Die was gisteren ook niet echt onder de indruk van Lagarde. Als u niet beter zou weten...



Hier de macrodata van vannacht en vanochtend met Japanse (!) en Duitse (!) inflatie. En wij in de sandwich.

Netflix versloeg gisteravond nabeurs New York met verve de consensus abonneegroei (plus 7,7 miljoen versus 4,5 miljoen consensus), de omzet was in de prik met $7,85 miljard, maar de winst per aandeel was maar $0,12 in plaats van $0,45 én oprichter en CEO Reed Hastings kapt er mee. Vandaar die dip na die opening met verve.

Duidelijk is in ieder geval dat abonneegroei nog altijd het zwaarste weegt bij Netflix. En saai dividendaandeel hoeft echt niet met zo'n winstmisser aan te komen.

Bij ons is er Beter Bed dat de omzetverwachting met €4 miljoen verslaat. Citaat CEO en dan vooral consumentenvertrouwen. In een recessie is een nieuw bed niet het eerste waar u aan denkt, toch?

We continued to deliver solid results both on- and offline in Q4 2022, despite the challenging macro-economic environment with high inflation and low consumer confidence.

Collega Niels Koerts laat weten:

Meevallende omzet, groothandelsactiviteiten wel zwak, maar bedrijf presteert vooral online sterk. De middellange termijndoelstellingen voor 2025 lijken wel onhaalbaar, zowel qua omzet als marge.





Misschien goed nieuws voor AkzoNobel. Grote concurrent PPG meldde gisteren veel beter dan verwachte cijfers en de koers liep op.

En dan nog even dit

De ECB-president adviseert ons zelfs onze posities te herzien, zoals gezegd.

Stocks fell Thursday as investors grew increasingly concerned the Federal Reserve will keep raising rates despite signs of slowing inflation.



The Dow and S&P 500 each fell 0.76%.

The Nasdaq shed 0.96%. https://t.co/nJFF7JNfHm pic.twitter.com/lnX970LMLs — CNBC (@CNBC) January 19, 2023

Intussen folklore op Capitol Hill:

The U.S. government hit its $31.4 trillion borrowing limit, as a deeply divided Congress wrangles over whether to raise the nation's debt ceiling. Read more: https://t.co/cxjyftNqyY pic.twitter.com/njsZ7MWmH6 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2023

Helaas:

Global trade has taken a turn for the worse, the Bloomberg Trade Tracker shows https://t.co/Qk7K1OrLcu — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2023

Voor het eerst sinds de gloriedagen van de samurai :-)

Japan's core consumer prices in December rose 4.0% from a year earlier, double the central bank's 2% target, hitting a fresh 41-year high. Read more: https://t.co/e08pn3U6Wq pic.twitter.com/RypVejSQBl — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2023

Een retailer, recessie en de koers deed nabeurs -5,4% op deze winstwaarschuwing. Siemens Energy waarschuwt ook.

Nordstrom shares sink after retailer posts weak holiday sales https://t.co/wVdIOfzTgs — CNBC (@CNBC) January 19, 2023

Tencent lijkt te profiteren:

China's end to a sweeping crackdown on its video games market is expected to breathe life back into the battered industry this year, but remaining restrictions on some content and economic headwinds will limit the extent of the recovery. Read more: https://t.co/ZFJBmHgpVZ pic.twitter.com/4Q5g3ZXdyI — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2023

Huh?

Google is delaying a portion of employee bonus checks https://t.co/wGS1txTMDm — CNBC (@CNBC) January 19, 2023

Meer Alphabet:

Google lost its fight in India's Supreme Court to block an antitrust order, in a major setback that will force the U.S. tech giant to change the business model of its popular Android operating system in a key growth market https://t.co/CKahaRqugm — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2023

Krak en wie heeft exposure, of is zich daar überhaupt van bewust?

The lending unit of crypto firm Genesis filed for U.S. bankruptcy protection from creditors, toppled by a market rout along with the likes of exchange FTX and lender BlockFi. More here: https://t.co/V7iodKIdEB pic.twitter.com/zHEvEChSE3 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2023

Veel plezier en succes vandaag.