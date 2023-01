Rood voorbeurs, recessie- en inflatiespook is niet zomaar verdwenen

We zijn er nog niet.

Recessie- en misschien ook wel hernieuwde inflatievrees in de VS is het verhaal (op de networks). De AEX-indicatie is -0,5% na een slecht Wall Street gisteren. Geen paniek: dat het even een dagje uit is met de koerspret is niet zo raar na al dat gestijg al dit jaar. Er staan nullen voor de komma.

Europese futures openen rond 0,5% lager

De Amerikaanse staan toch weer 0,2% lager. Het gaat marktbreed, tech en blue chips

In Azië staan overal bescheiden plusjes op de borden/ Alleen de Nikkei 225 laat het afweten met -1,4%, omdat de yen gisteren in de rebound ging

De volatiliteit (CBOE VIX-iIndex) staat +5,1% op 20,3

De dollar staat vlak op 1,081, nadat die gisteren zowat een cent opliep. Het is nog altijd de vluchthaven bij nervositeit

Goud staat desondanks +0,4, olie doet het met -0,9% en crypto plust nipt

De rentes houden zich nog rustig op die in de VS na:



Veel nieuws is er niet op het Damrak, er zijn alleen adviezen:

Tja, die naam... Toch een Agnelli. Zeg maar of dit impact heeft op AEX-nieuweling Exor. Is er al iemand onder ons die iets met dit fonds heeft?



Normaal wordt er, misschien gek omdat het een voorlopende indicator is, niet op gelet. Dinsdag viel echter collega New York Fed index zwaar tegen (duidde echt op recessie) en daarom is de Philadelphia Fed Index hét cijfer van de dag op de beurs. Of valt het mee? Volgens de Fed is het juist New York waar het slecht gaat.

Lees maar na in het Fed Beige Book van gisteravond, maar de markt liet zich dus niet overtuigen. Eerst morgen de Philly Fed afwachten, was wellicht het devies. Er zijn ook ECB-notulen van het laatste rentebesluit, maar we weten al hoe die club in de wedstrijd zit. Oh ja, aluminiumboer Alcoa ging 5,3% nat op cijfers.



Dit plaatje is net even wat langer dan een jaargrafiek en het zijn rechte lijntjes voor scherper beeld: dit zijn de Nasdaq 100 (oranje) en de SOX (paars). Want Amerikaanse technologie interesseert u toch het meest. Die indices mogen misschien op papier technisch zijn uitgebroken, maar overtuigend is het allerminst.

En vandaag gaan we eraan beginnen: cijfers en vooral outlooks van Amerikaanse technologie.



Om 22:00 uur heeft Netflix (ex-Big Tech) namelijk cijfers en het is precies een jaar ná. Een jaar nadat het fonds twee kwartalen op rij een flinke duikeling van het aantal abonnees meldde. Intussen gaat het beter - wat een rit - maar wordt er ook, net als bij ons bij bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, meer en meer op harde cijfers gelet.

De consensus luidt 4,5 miljoen nieuwe abonnees in Q4, $7,85 miljard omzet en $0,45 winst per aandeel.



Aloude Unileverconcurrent Procter & Gamble heeft ook cijfers en dit is geïndexeerd, herbelegd en in euro's sinds de bodem in 2009. Zeg maar niets meer, zou wijlen André Hazes zeggen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

En dan nog even dit

Het lijkt in de EU misschien allemaal wat mee te vallen, en in de VS wat tegen:

The S&P 500 and the Dow fell more than 1.5%, their biggest daily drops in more than a month, after weak economic data and hawkish comments from Federal Reserve officials fueled recession worries. The Nasdaq dropped 1.2%.



Wat mij betreft is dit nog steeds geen belegging voor kleine particulieren, zoals ook ikzelf die aan de verkeerde kant van 50 jaar zit. Geen positie.

Global bonds extended a rally as weaker-than-expected economic data from the US to Australia bolstered demand for the world's safest assets



Want meer groei en meer inflatie:

China's recovery may mean the Fed will have to hike rates longer



Zoals vorige week aangekondigd:

China tightens media control with tiny stakes in two Alibaba units



Zien of en wat hieruit komt rollen:

Treasury Secretary Yellen and China's Liu He talk U.S. tech policy at their first in-person meeting



235 stuks:

Global shareholder activism sees record number of European campaigns



Er wordt bij Netflix wel op meer gelet.

Netflix is hiring a flight attendant for one of its private jets—and the job pays up to $385,000



Big Tech heeft intussen 60.000 m/v op straat gezet.

Microsoft said it would cut 10,000 jobs and take a $1.2 billion charge to earnings, as its cloud-computing customers reassess their spending and the company braces for a potential recession.



Zaterdag was ik, in de stromende regen, al om 11:00 uur in de Bijenkorf in Amsterdam. Er stond toen al een lange rij mensen om hun geld weg te gooien bij Louis Vuitton. Dat vang ik ook graag op, ik wil best een plukje LVMH, maar dat en de andere luxemerken zijn zo duur en staan zo hoog... Geduld.

Top luxury retailers like Richemont and Burberry expect a strong rebound in demand in China



Deze nog:

Dutch Prime Minister Mark Rutte tells Jake Tapper the Netherlands is in the "top league" of countries providing aid to Ukraine



Veel plezier en succes vandaag.