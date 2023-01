Slotcall: AEX doet niks, ASMI en JET des te meer en dat is nog lang niet alles

+0,04%, Met de hakken over de sloot... De fraaie correlatie AEX (oranje) en onze rente is nu al een jaar onverminderd intact dan maar.

Ook vandaag weer, aandelen gaan weer ietsje omhoog en de rente (paars) kiepert weer omlaag. Intradag zette de AEX 755,55 neer, de hoogste stand sinds 17 februari vorig jaar. De reversed eindejaarsrally - ja, want de rit omhoog begon op de laatste beursdag van 2022 - blijft zo wel onverminderd van kracht.

Om met de deur in huis te vallen, het zijn ASMI en JustEatTakeaway die de aandacht trekken met hun trading updates. En de koersreacties daarop! Vers van onze desk, analist Paul Weeteling ziet zeker de plussen uit de ASMI update, maar spot ook minpunten. Hij verandert zijn advies en koersdoel en besluit als volgt:

De extreme upside die we eerder nog zagen is dichtgelopen, maar een plukje ASMI als onderdeel van een gespreide chiphoek in een langetermijnportefeuille blijft interessant, vooral met het oog op de sterke groeivooruitzichten in Automotive.



Ook de rooskleurige outlook voor EUV-technologie van ASML jaagt de verwachte vraag naar de meest geavanceerde ALD machines van ASMI aan. ASMI staat er dus goed voor en dat is terug te zien in de sterk gestegen koers.

Heeft Just Eat Takeway het lek boven, om het zo maar te noemen? Onze analist Martin Crum oordeelt als volgt. Hij wil eerst de precieze opbouw van die positieve ebitda zien voor een definitief oordeel, het speerpunt uit de rapportage:

Een zwaluw maakt nog geen zomer natuurlijk, maar het is duidelijk dat topman Jitse Groen de boodschap van de markt dat de tijd van verliesgevend opereren voor een verdere expansie en het winnen van marktaandeel, voorbij is.



De verbetering van de Ebitda over de tweede jaarhelft is ronduit fors, maar er is meer nodig om de marktwaarde van het concern weer op een reëel niveau te krijgen.



Daarvoor zal Groen eerst met een oplossing moeten komen rond het enkele jaren geleden ingelijfde Grubhub. Kopers staan bepaald niet te dringen, zeker nu (nog) niet in een klimaat met opgelopen rentes en ongebruikelijk hoge onzekerheden over de economie.

De daggrafiek, tja... Er staat een plus, maar het slot is wellicht toch een teleurstelling, want er stond toch echt ruim +15% op het bord. Het is een onvolledige rapportage, misschien is dat de reden voor de onzekerheid en daarmee grote koersuitslagen. Wel een day traders feest dit.

Voor de liefhebbers van humor in de markt, dit is een heus technisch vomiting camel patroon. Inderdaad, de legendarische kotsende kameel.

Het slot valt reuze mee, maar Pharming blaast uit na de rally van een week en dat u niet denkt dat er allemaal maar particulieren volop actief zijn in het boek.

Verder was er vandaag nog een meevallend Amerikaanse inflatiecijfer, de producentenprijzen en kijk stiekem naar de maand-op-maand vergelijking. Omdat niet alles rozengeuren en maneschijn is, de zo belangrijke Amerikaanse detailhandelsverkopen laten het afweten. Zie onderste regel.

Nog een mindere score: het is vandaag zestig jaar geleden dat dé Elfstedentocht van 1963 werd verreden en onze gas future TTF gedenkt die wel heel erg in stijl. Een forse stijging dus:

Marktbreed is de grootste beweger vandaag het niet misselijke valutapaar USD/JPY. Tot verrassing van de markt deed de Bank of Japan waar ze onovertroffen is: n.i.e.t.s. De yen ging daar hard op onderuit, maar intussen zijn we een halve dag verder.

Tot slot nog even makkuluk scoren: er wordt gemopperd en geklaagd in het printerhok in Frankfort, las u al vanochtend hier op IEX en deze moet gewoon nog even. Citaat:

It showed two-thirds of roughly 1,600 respondents said their trust in Lagarde and the rest of the six-member ECB board had been damaged by recent developments such as...

De zin loopt door en nu komt ie:

... high inflation and a pay increase that did not match the rise in prices.

Waarvan akte.

Exclusive: ECB staff losing faith in leadership as inflation bites, survey shows https://t.co/QYXo4PMH3L pic.twitter.com/GpC5CdxhS7 — Reuters (@Reuters) January 17, 2023

De allerlaatste dan, never a dull moment with the Fed:

The Fed says Jay Powell tested positive for Covid and has mild symptoms. pic.twitter.com/BJXUcs6oZl — Nick Timiraos (@NickTimiraos) January 18, 2023

De brede markt dan, het is een beetje een nikserige beursdag. Rent en valuta bewegen nog het hardst. EUR/USD tikte zelfs even 1,089 aan, een nieuwe hoogste stand sinds máánden. Zie echter wat er nu al weer af is.

De rentes dan, het blijft maar gaan hier. Omlaag, recessie, dalende inflatie en minder renteverhogingen is het bekende verhaal.

Onze desk heeft ook nog updates van TKH, Delta Airlines en Peloton. Dit zijn de adviezen van de banken vandaag met onder meer UBS dat PostNL op €1,95 en ArcelorMittal drie eurootjes verhoogt naar €26. Bernstein zet Unilever op sell. Klik op het plaatje voor alles.

Dan mist u Berenberg dat voor dit jaar Alfen mooie kansen ziet.

Verder nog iets? Er is niet echt een grote gemene deler aan te geven op het Damrak, of het moet zijn dat er veel fallen angels het redelijk tot goed doen.

