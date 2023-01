Aangename, onaangename en verrassende verrassingen

De AEX indicatie is op +0,2% op de zestigste verjaardag van een beruchte Elfstedentocht. Op de beurs lijkt de kachel echter zachtjes te branden.

Excuses, dat dit een wel erg beknopte morning call is, maar ik hannes met de cijfers. Gaat ie.

Europese futures openen +0,2% na een aardig rondje Wall Street, waar alleen de Dow Jones het lief afweten door ene Goldman Sachs (-6,2%):

De Amerikaanse futures doen +0,2 à +0,3%

In Azië gebeurt bijna niks, maar de Nikkei 225 staat +2,5% op een duivische BoJ

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,7% op 19,4

De dollar ligt valk op 1,0795

Een plusjes hier en een minnetje daar, goud, olie en crypto doen ook bijna niks

De rentes doen ook bijna niks, op een zeker landje even over de oceaan na:



Het persbericht is alleen platte tekst, maar ASMI kwam nabeurs onverwacht met een verrassend sterke update over 2022. Hier leest u het Nederlandse nieuwsbericht. Waar te beginnen? Omzet, met name orders, alles is boven verwachting en supply chain issues verdwijnen. De eerste reacties zijn dan ook lovend, hier en hier.

Niets is zo tricky op de beurs als een koersreactie op cijfers te voorspellen, maar deze... Acht, vult u het zelf maar in :-)







Meer technieuws, de verzamelde Nederlandse chipindustrie wil duidelijkheid van de EU hebben wat betreft geopolitiek.







Just Eat Takeaway heeft ook een trading update. Ze meldt aantal orders en ja, de tijden zijn veranderd voor groeiaandelen. De update benadrukt eens te meer de (verwachte) ebitda en focust minder op aantal orders en over de omzet wordt niets gemeld.



Intussen is de Unilever CEO in Davos en ja, daar is alles prijzig.

CEO van Unilever zegt dat een piek in de prijzen nog niet in zicht is https://t.co/6wfT85b0T0 — Justin Doornekamp (@Jdoornekamp1) January 18, 2023

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

The Firm deed gisteren -6,2% op dramatisch slechte cijfers, verwachtingen compleet gemist. CEO David Solomon moet oppassen dat hij niet zelf bestens het boek in gaat.

U.S. stocks ended mixed, with the Dow falling more than 1% after weak earnings from Goldman Sachs and a disappointing forecast from Travelers dragged the index lower. Read more https://t.co/E60PMaX4rS $GS $TRV pic.twitter.com/wo71MsgmaQ — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2023

Wat hier nog over te zeggen?

The Bank of Japan maintained ultra-low interest rates, including its 0.5% cap for the 10-year bond yield, defying market expectations it would phase out its massive stimulus program. Read more: https://t.co/Yk8op8oTnt pic.twitter.com/67qq6bN73e — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2023

Intussen bij de ECB, het personeel mort over de baas. Geroddel in het printerhok, zeg maar.

Exclusive: ECB staff losing faith in leadership as inflation bites, survey shows https://t.co/QYXo4PMH3L pic.twitter.com/GpC5CdxhS7 — Reuters (@Reuters) January 17, 2023

Zo, word je ook even publiekelijk voor Goofy uitgemaakt. Deze meneer zit ook bij Unilever in de raad van commissarissen:

WATCH: Disney defended its decision to deny Nelson Peltz a board seat, saying he ‘lacked' skills and experience. The activist investor's move came as a challenge to CEO Bob Iger, who recently returned from retirement to lead the company for the second time https://t.co/HFJlc0d8A5 pic.twitter.com/RQZMV26w19 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2023

Het dagelijkse Tesla (+7,2% gisteren) nieuws:

A jury of nine people in San Francisco was chosen to hear a case brought by Tesla shareholders over CEO Elon Musk's 2018 tweets saying he had secured funding to take the electric car maker private https://t.co/icRTPrAeXB pic.twitter.com/77Bow9sadi — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2023

Het is me een puzzel:

Apple/chips: homemade chips does not mean homemade fabs https://t.co/CUbnPLRkuZ | opinion — Financial Times (@FT) January 18, 2023

Check:

The ChatGPT creator talked to investors about selling shares at a $29 billion valuation, the Wall Street Journal reported. This would make ChatGPT one of America's most valuable startups. But despite its power and potential, it has a lot of limitations. https://t.co/v1r4vooi4O — MarketWatch (@MarketWatch) January 18, 2023

Daar hebt u zelf aan meegewerkt met jarenlang ferme taal, meneer Fink:

BlackRock CEO Larry Fink said the narrative around ESG investing has become ugly and is creating "huge polarization" https://t.co/NFZweNSsAB — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2023

Bonk? Bonk...

From why 'bonk' might be the new meme coin, to why Sam Bankman-Fried is one talkative defendant, these are the week's big stories in the world of virtual money https://t.co/gOPn4RjEmK pic.twitter.com/3qMdiTGlZo — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2023

Veel plezier en succes vandaag.