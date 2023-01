IEX Expert is nu een weekblad

Beeld: IEX

Net als de beurs begint ook IEX dit jaar vol ambitie. Beleggersblad IEX Expert verschijnt vanaf vrijdag wekelijks. De herlancering van het tweewekelijkse IEX Magazine in de vorm van de gloednieuwe titel IEX Expert werd in 2022 al gunstig ontvangen door de IEX-Premium-abonnees. Met een nieuw formaat, nieuwe rubrieken en veel, héél veel, cijfers en andere informatie over aandelen en economie stoomden we ons beleggersblad klaar voor de toekomst. En die toekomst begint deze week. Want achter de schermen zijn al een poosje de voorbereidingen gaande om IEX Expert niet langer tweewekelijks, maar iedere week te laten verschijnen. En dat betekent dus ook wekelijks: vele pagina's met analyses en adviezen van de IEX Beleggersdesk

interviews en andere feature-artikelen over beleggingstrends en -thema's

een diepgaande vergelijking van twee toonaangevende aandelen in een sector

tussenstanden van en transacties in de IEX Modelportefeuilles

vaste rubrieken als optiestrategieën, sectoranalyses, macro & grondstoffen en Beleggen met Buffett

10 pagina's fundamentele cijfers en ratio's van 250 Nederlandse en internationale aandelen Nog geen abonnee? Dan nodigen we u graag uit om met de nieuwe IEX Expert kennis te maken en gebruik te maken van onze introductie-aanbieding (tot wel 67% korting!) 67% korting? Interessant, vertel me meer En als u wel abonnee bent, dan vindt u vrijdag gewoon het blad op de mat of digitaal in de mailbox. Deze vrijdag, en vanaf nu dus iedere vrijdag. Redactie, vormgevers, drukker en bezorgers zijn er klaar voor. We wensen u veel plezier en beleggingsinzicht met beleggersweekblad IEX Expert.

