Transacties modelportefeuilles

In de IEX Modelportefeuilles is maandagmiddag op enkele posities winstgenomen. Er wordt nog nagedacht over nieuwe aankopen, voorlopig worden contanten aangehouden.

In de IEX Modelportefeuille Hoog Dividend zijn de posities in het Franse ALD Automotive en het Britse Rio Tinto volledig verkocht.

ALD Automotive is specialist in vlootmanagement en leasing. Een kleine 80% van de aandelen is in handen van de Franse bank Société Générale. ALD beheert een autovloot van zo’n 1,5 miljoen stuks in meer dan 40 landen, met naar eigen zeggen top 3-posities in 26 landen.

Op de aandelen ALD, die al sinds de start op 1 juli 2022 in de portefeuille zaten, werd een rendement behaald van ruim 14%. De toegenomen schuldpositie na de overname van het Nederlandse Leaseplan maakt dat de risico’s in onze ogen wat te groot worden. Bovendien is het koersdoel van €12,50 dat wij in augustus vaststelden, inmiddels ruimschoots bereikt.

Op Rio Tinto was het totaalrendement zelfs 32,5%. Het is een aantrekkelijk dividendaandeel, maar fundamenteel verdient het momenteel hooguit een Hold-advies. Het Britse mijnbouwbedrijf is kwetsbaar voor een neergang in de economische cyclus, een kwetsbaarheid die ervoor zorgt dat je in deze sector altijd een actief portefeuillebeheer moet voeren. Dat doen wij dus bij deze.

De drie modelportefeuilles van IEX presteren zeer goed. In de eerste zes maanden van hun bestaan werd een rendement geboekt dat gemiddeld 5,2% beter was dan de benchmarks. De Nederlandse portefeuille zat 6,4% boven de AEX (total return), het internationale mandje zat 3,6% boven de MSCI World Index, de dividendportefeuille deed het 5,7% beter dan haar benchmark.