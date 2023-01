Het bullish sentiment sinds de start van 2023 weet van geen wijken

De sancties tegen Russische olie en gas - louter door de G7 en de EU overigens - pakken gunstig uit voor India. Het land heeft de afgelopen maand een record hoeveelheid olie geïmporteerd uit Rusland, maar liefst 33 keer meer dan vorig jaar.

Er werd volgens cijfers van Vortexa ltd dagelijks 1,2 miljoen vaten olie van Rusland afgenomen, dit naar inschatting van datzelfde Vortexa tegen een aantrekkelijke discount ten opzichte van de olieprijs op de internationale oliemarkten.

Of dit ook onder het door de G7 en EU ingestelde prijsplafond van $60 per vat olie gebeurt, is niet bekend. Feit is wel dat Rusland zijn olie ook kwijt kan aan landen zoals India en China die niet meedoen aan de sancties.

Damrak

Beleggers hebben dit jaar tot op heden absoluut geen reden tot klagen. Het sentiment blijft ijzersterk, gedreven door de verwachting dat de inflatiepiek achter ons ligt, de energiecrisis dankzij een zeer milde winter ook weinig kopzorgen geeft en in het verlengde daarvan de hoop dat centrale banken wat gas terug zullen nemen.

Vandaag moesten de financiële markten het wel zonder impulsen van Wall Street doen. Die houdt vandaag de deuren gesloten in verband met een nationale feestdag.

Het waren vandaag vooral de wat kleinere fondsen die de show stalen. Aandelen als Corbion, Pharming en BAM Groep boekten stevige winsten. Een blik op de AEX-fondsen liet vooral een prijshoudend beeld zien, al mocht de winst van Philips er wederom wezen, terwijl Prosus juist een stapje terug deed.

Verwarring was er over Flow Traders dat gedegradeerd leek naar de lokale markt, maar Euronext heeft te kennen gegeven dat daar geen sprake van is.

Al met al opnieuw een prima dag voor beleggers, met een slotstand van de AEX op 748,35 punten, een plusje van 0,04%.

BlackRock

's Werelds veruit grootste vermogensbeheerder, het Amerikaanse BlackRock, voert een uiterst aandeelhoudersvriendelijk beleid. De financiële reus biedt een attractief dividendrendement en maakt flink wat kapitaal vrij om eigen aandelen in te kopen.

Vorige week kwam het concern al met zijn Q4-resultaten naar buiten en die waren licht beter dan verwacht.

Mithra

Het Belgische Mithra mag gerust als grootste zeperd op Euronext Brussel worden betiteld. Het aandeel dook vorig jaar met meer dan 80% omlaag, beleggers nog eens met de neus op de (risico-) feiten drukkend.

Toch is het te vroeg om het fonds compleet af te schrijven. Het heeft immers de eerste, tastbare producten op de markt die omzet genereren. En dat is iets dat de meeste biotechfondsen Mithra niet nadoen, Pharming en Galapagos uitgezonderd.

De Beleggersdesk is nog eens in het Mithra-dossier gedoken voor beleggers om te zien of de koersdaling in 2022 terecht is geweest, of dat er sprake is geweest van marktoverdrijving.







Wanneer de muziek stopt

De afgelopen weken domineerden de headlines over de duizenden banen die geschrapt worden bij de grote zakenbanken. Zo grijpt onder meer Goldman Sachs stevig in en worden een flink aantal zakenbankiers de laan uitgestuurd.

Dat hangt onder andere samen met het restrictieve beleid van de contrale banken, met oplopende rentes tot gevolg, waardoor zakenbanken hun riskante leningen niet langer weten te plaatsen bij institutionele beleggers.

Hoe dat exact zit, hoe groot die exposure is voor de zakenbanken en of dit een significant risico vormt voor de financiële markten, leest u in een bijdrage van de Beleggersdesk bij IEX Premium:







Winst nemen in IEX Modelportefeuille

De drie IEX Modelportefeuilles presteren goed en hebben elle drie een duidelijke outperformance behaald dan de benchmarks. Dat is uiteraard geen reden om lui achterover te hangen.

Er wordt winst genomen op twee posities van de Hoog Dividend Modelportefeuille, te weten ALD Automotive met een behaald rendement van ruim 14% en Rio Tinto waarmee zelfs een rendement werd behaald van afgerond 33%.

IEX Premium leden zullen uiteraard direct op de hoogte worden gebracht zodra er alternatieve kandidaten voor opname in de portefeuille zijn gevonden.

En dan nog even dit

Een opvallend bericht vanuit Bayer: de Duitsers zijn niet te spreken over het Europese beleid rond de gezondheidszorg. Reden voor het concern zijn pijlen te richten op de VS:

Bayer shifts pharma focus away from ‘innovation unfriendly’ Europe https://t.co/y90f73hNrU — Martin Crum (@martinjancrum) January 16, 2023

Volgens Bayer is het in Europa bijkans niet mogelijk om aantrekkelijke returns te halen op hun investeringen in nieuwe medicijnen. Opmerkelijk gezien het feit dat de Duitsers juist in de VS enorme financiële schade hebben geleden als gevolg van torenhoge claims rond Roundup.

Dan nog even dit II

Europa krijgt deze week te maken met een koudegolf (je). De temperaturen zullen kortstondig tot onder het langjarig gemiddelde dalen. En dat betekent de kachel aan, maar de gasprijs ... daalt:

European natural gas prices decline as ample supplies are likely to help avoid any disruptions during a period of below-normal temperatures this week https://t.co/q8ukXBNSwE — Bloomberg (@business) January 16, 2023

De Europese gasvoorraden zijn dankzij een tot heden bijzonder milde winter nog altijd goed op peil, mede ook dankzij fors hogere lng-importen. Bloomberg wist te melden dat ook de Chinese gasvoorraden relatief hoog liggen. De kans op plotselinge prijspieken, disrupties of blackouts is dan ook - gelukkig - beperkt.

Mondiale schuldenberg groeit

Schuld, wie heeft er niet een of andere vorm van krediet in de vorm van een hypotheek, persoonlijke lening, leasecontract et cetera. De mondiale schuldenberg is volgens cijfers van S&P Global Ratings gegroeid tot inmiddels 349% van het bbp. Dit dreigt richting 2030 zelfs op te lopen tot 366% volgens de jongste projecties.

The world is at risk of a crisis as governments, households and financial institutions binge on debt, S&P Global Ratings says https://t.co/O0dXzqGtbb via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) January 15, 2023

Overheden, consumenten en financiële instituten draaien in toenemende mate op schuld om hun huishoudboekje rond te krijgen. Consumenten om de impact van inflatie te compenseren, overheden om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en broodnodige investeringen in infrastructuur te financieren.

Er zal volgens S&P Global Ratings snel een betere balans moeten komen tussen sparen en uitgaves om een nieuwe schuldencrisis te vermijden. Extra actueel nu de rentes wereldwijd stijgen. Grofweg 35% van alle uitstaande leningen geldt als rentegevoelig met betrekking tot de rentes van de centrale banken.

Anders gesteld, het kost daarmee $3.000 miljard extra aan te betalen rente op basis van de jongste rentestanden van de centrale banken. En dat geldt dient uiteraard wel opgehoest te worden linksom of rechtsom.

VS nadert opnieuw schuldplafond

En nu we het toch over schulden hebben: de Amerikaanse overheid nadert – wederom – het schuldplafond. Beleggers die al wat langer actief zijn kunnen zich vast nog wel de situatie herinneren waarbij een deel van de Amerikaanse overheid zijn deuren moest sluiten omdat politici geen akkoord wisten te sluiten over een verhoging van dat schuldenplafond.

“The debt ceiling is no doubt going to be a knife fight,” Tony Gonzales says https://t.co/O9mhsFZYZ7 — Bloomberg Economics (@economics) January 15, 2023

Janet Yellen wees er eind vorige week op dat nog deze week het schuldplafond alweer bereikt wordt. De trukendoos wordt door haar open getrokken, waarmee er tijd wordt gekocht tot ongeveer juni van dit jaar. De Amerikaanse politiek is nu aan zet en gezien de huidige verhoudingen tussen Democraten en Republikeinen moet voor een clash gevreesd worden.

Een default, waarbij de Amerikaanse overheid dus niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen qua betaling van aflossing en rente, zal een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Moody’s berekende in 2021 al eens dat dit tot een krimp van de Amerikaanse economie zou leiden van 4% en het verlies van circa zes miljoen banen.

Inkoop eigen aandelen

Ook gerelateerd aan schulden en oplopende rentes: de inkoop van eigen aandelen door bedrijven. Dat was, vóór de financiële markten in 2022 omsloegen althans, een grote drijvende kracht achter oplopende aandelenkoersen.

Nu de periode van gratis geld weer voorbij is, in ieder geval voorlopig, wordt het ook veel minder aantrekkelijk voor bedrijven om grote aandeleninkoopprogramma’s te starten. En dat geldt dan uiteraard voor bedrijven die dit financierden op basis van leningen.

Het wordt immers duurder om geld te lenen om eigen aandelen in te kopen. Daar bovenop geldt dat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven met een ruime kaspositie om schulden af te lossen en zo de oplopende rentelasten te dempen.

Wall Street

Het is vandaag de alweer derde maandag van januari en dat betekent in de VS dat Martin Luther King Day gevierd wordt en Wall Street zijn deuren gesloten houdt.

Rentes

Weinig actie op het rentevlak, mede vanwegen een gesloten Wall Street. De meeste rentes kropen enkele basispunten op en dat zijn we niet meer gewend.



Bron: Reuters

Brede markt

Vandaag weinig beweging bij bitcoin, maar das was de afgelopen dagen wel anders. De cryptomunt steeg aardig in waarde. Voor de rest viel er weinig op vandaag. Olie kalfde wat af in prijs, de meeste Europese beurzen deden het licht beter dan het Damrak en de VIX wil nog niet echt tot leven komen.

Het Damrak

AkzoNobel (+ 1,3%) profiteert van lagere grondstofkosten, later deze week komt Amerikaanse aartsconcurrent PPG al met zijn Q4-resultaten

(+ 1,3%) profiteert van lagere grondstofkosten, later deze week komt Amerikaanse aartsconcurrent PPG al met zijn Q4-resultaten Exor (+ 1,3%) kreeg een steuntje in de rug dankzij een koopadvies van een Belgische zakenbank met een flink hoger koersdoel (zie verder lager)

(+ 1,3%) kreeg een steuntje in de rug dankzij een koopadvies van een Belgische zakenbank met een flink hoger koersdoel (zie verder lager) Philips (+ 2,7%) is dit jaar aan een indrukwekkende opmars bezig, maar nieuws rond eventuele schadeclaims uit de VS ontbreekt vooralsnog

(+ 2,7%) is dit jaar aan een indrukwekkende opmars bezig, maar nieuws rond eventuele schadeclaims uit de VS ontbreekt vooralsnog Corbion (+ 4,0%) valt als sterk groeifonds al enige tijd weer in de smaak bij beleggers nu de markt rekent op mildere centrale banken

(+ 4,0%) valt als sterk groeifonds al enige tijd weer in de smaak bij beleggers nu de markt rekent op mildere centrale banken Flow Traders (- 2,0%) leek even gedegradeerd naar de lokale markt als gevolg van de gewijzigde bedrijfsstructuur, maar dat is niet aan de orde. Het aandeel blijft 'gewoon' een AMX-fonds

(- 2,0%) leek even gedegradeerd naar de lokale markt als gevolg van de gewijzigde bedrijfsstructuur, maar dat is aan de orde. Het aandeel blijft 'gewoon' een AMX-fonds Just Eat Takeaway (- 3,0%) komt later deze week met cijfers en meldde vandaag een leuke deal met het Britse Sainsbury's. Veel indruk maakte een en ander duidelijk niet

(- 3,0%) komt later deze week met cijfers en meldde vandaag een leuke deal met het Britse Sainsbury's. Veel indruk maakte een en ander duidelijk niet Azerion (- 5,4%) blijft uit de gratie sinds het bericht dat de oprichters hun belang willen verkleinen. Daar bovenop ligt het bedrijf juridisch overhoop met een Brits reclamebureau

(- 5,4%) blijft uit de gratie sinds het bericht dat de oprichters hun belang willen verkleinen. Daar bovenop ligt het bedrijf juridisch overhoop met een Brits reclamebureau Pharming (+ 7,3%) trekt opnieuw fors aan, ditmaal vermoedelijk op een vergroting van het belang door BlackRock dat zéér actief in het fonds handelt

(+ 7,3%) trekt opnieuw fors aan, ditmaal vermoedelijk op een vergroting van het belang door BlackRock dat zéér actief in het fonds handelt Op de lokale markt won HAL (+ 0,8%) opnieuw wat terrein

Unilever: naar £30,50 van £31,70 en verkopen van houden - UBS

Aegon: naar €4,80 van €4 en houden - HSBC

Exor: initial coverage kopen met koersdoel €96 - Degroof Petercam

NN Group: naar €46 van €49 en naar houden van kopen - HSBC

Prosus: naar €72 van €79 en naar houden van kopen - Degroof Petercam

Signify: naar €45 van €60 en kopen - Berenberg

ASR: naar €52,50 van €45 en kopen - HSBC

AB InBev: naar €72 van €69 en kopen - Barclays

AB InBev: naar €60 van €61 en houden - Deutsche Bank

AB InBev: naar €60 van €55 en houden - Jefferies

D'ieteren: naar €215 van €196 en kopen - Degroof Petercam

Euronav: naar €15 van €9,25 en kopen - ING

Mithra: naar €15,50 van €25 en kopen - Portzamparc

Agenda 17 januari

04:00 Industriële productie China - dec

04:00 Detailhandelsverkopen China - dec

04:00 Economische groei China - dec

06:30 Internationale handel Nederland - nov

08:00 Inflatie Duitsland - dec (def.)

11:00 ZEW economisch sentiment Duitsland - jan

13:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q4-cijfers

14:00 BAvA Aegon

14:30 Empire State index - Januari (VS)