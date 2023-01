Slotcall: De chippers zijn niet te stoppen

Het cijferseizoen is in de VS vandaag officieel van start gegaan. Onder andere Bank of America, Citigroup en Blackrock gaven een inkijkje in de boeken. Het brede beeld is dat de resultaten licht positief worden ontvangen.

Desondanks blijft Wall Street vandaag duidelijk achter ten opzichte van de Europese indices. De Nasdaq en S&P500 noteren circa 0,3% in het rood, terwijl de AEX 0,8% in het groen sluit. Deze stijging hebben we te danken aan Adyen (+3,6%), Relx (+1,3%) en Unilever (+0,9%).

Ook de chippers blijven maar stijgen. ASMI - dat vandaag 3,5% in koers stijgt - noteert year to date liefst 23% in de plus. Dat terwijl beursjaar 2023 slechts twee weken oud is.

Consumentenvertrouwen beter dan verwacht

Op het macrofront was het vandaag relatief rustig. Alleen rond 16:00 uur kwam er een cijfer door over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Er rolde een stand van 64,6 uit de bus en dat was aanmerkelijk beter dan de consensus van 60,5.

Tevens is er sprake van een verbetering ten opzichte van november (59,7). Het algemene niveau blijft echter wel relatief laag. Een stand van tussen de 90 en 100 is gebruikelijk. Maar goed, er valt wat voor te zeggen dat de consument pessimistisch is. Hij heeft immers te maken met een recorddaling van de koopkracht.

De top 3 stijgers en dalers

Zelfs aandelen met barre fundamentals kunnen een keer bovenaan het lijstje stijger eindigen.

Euronext

Het afgelopen beursjaar was voor beleggers een enerverend, maar weinig prettig jaar. Flink lagere beurzen leidden tot een verminderde interesse om - actief - te beleggen. Een fenomeen dat net zo oud is als de beurzen zelf.

De Europese beursuitbater Euronext (+1,5%) zag deze ontwikkeling uiteraard met lede ogen aan. Eerder deze week liet onze huisbaas al weten dat de handelsvolumes over december flink waren gedaald. Daarbovenop, en overigens ook daarmee verband houdend, daalde de koers van het beursgenoteerde Euronext zelf stevig: half oktober noteerde het aandeel zelfs even amper €60.

Voor analist Martin Crum vormde dit destijds aanleiding om een Strong Buy advies op het aandeel te zetten. Inmiddels is de koers met 33% gestegen en is een deel van het opwaarts potentieel als sneeuw voor de zon verdwenen. Of het aandeel na de koersrally alsnog koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Nedap

De koers van Nedap (+4,7%) staat de laatste dagen stevig in de lift. Het bedrijf weet nieuwe klanten als Lululemon en Snipes aan zich te binden en dat komt het aandeel ten goede. Het koersherstel is dusdanig sterk dat het verlies van vorig jaar volledig is ingelopen.

Wat een belegging in Nedap aantrekkelijk maakt is dat het bedrijf schuldenvrij is en een dividend uitkeert van liefst 5%. Een dermate hoge dividenduitkering komt niet vaak voor bij technologiebedrijven.

Momenteel noteert Nedap tegen 17 keer de verwachte winst over boekjaar 2023. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Nedap kan dit jaar positief verrassen #NedapN.V. https://t.co/2VBWF1SQZU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 13, 2023

Rentes

De rentes blijven maar dalen dit jaar. Dit dankzij de afnemende inflatie. Het doet de aandelenmarkt in ieder geval goed.

Nederland: -3 basispunten (2,43%)

Duitsland: -4 basispunten (2,13%)

Italië: -5 basispunten (3,95%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (3,35%)

Verenigde Staten: -1 basispunten (3,44%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +3,3%

AEX deze maand: +8,6%

AEX dit jaar: +8,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +8,6%

Alles gaat omhoog

De beurs lijkt dit jaar alleen maar te kunnen stijgen. De AEX wint deze week 3,3% en dat is in lijn met de Duitse DAX. Ook de Nasdaq100 ligt er met een winst van 3,3% goed bij.

AEX

De chippers gaan deze week aan kop. ASML (+9,7%) profiteert van de meevallende cijferupdate van klant TSMC. Alleen ASMI (+13,5%) doet het nog beter. Onderaan het rechtrijtje valt Randstad (-3,2%) op. De uitzender heeft last van een winstwaarschuwing van een Britse branchegenoot. Daarnaast zette Bank Degroof het aandeel op de verkooplijst.

AMX

Just Eat Takeaway (+17,1%) is on fire. Vanaf de bodem in oktober is het aandeel verdubbeld. Technisch is het aandeel bezig met uitbreken. Als zelfs Air France-KLM zo'n 10% wint dan weet u wat voor week het is geweest. Voor de aandeelhouders van Alfen (-7,9%) zijn daarentegen de druiven zuur. Jefferies is de hoofdschuldige, zo plaatste deze Amerikaanse zakenbank de energiespecialist op de verkooplijst. Het koersdoel werd met 35% verlaagd tot €65.

ASCX

Azerion (-14,0%) is dit jaar iedere beursdag in waarde gedaald. In een jaar als 2023 is dat echt een knappe prestatie. Er zijn maar weinig aandelen die het voor elkaar krijgen om tegen de markt in zo hard te dalen. Het gokfonds Vivoryon (+18,1%) wordt daarentegen juist opgepikt. Hetzelfde geldt voor Pharming (+8,3%).

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen.