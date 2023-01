Het stijgt maar door, groot nieuws over Tesla en crypto en zie alle plaatjes

Vrijdag de dertiende heeft géén significant track record op de beurzen en markt, om maar met de deur in huis te vallen.

De AEX indicatie is +0,4% en kijk het beeld eens versus onze rente. Grote vraag is of de markt nu herstel ná de recessie inprijst, of dat we weer eens in een sucker rally tuinen. Paars is onze tienjaars rente.



En de euro tikt ook al in ons voordeel, Wall Street rekent op 1,10. Dit is wel tegenwind voor de AEX-winsten, vooral Ahold Delhaize, Unilever, Heineken en Wolters Kluwer gelden als dollar-fondsen.



De opening dan:

Europese futures doen +0,3%

De Amerikaanse staan -0,1%

In Azië stijgt op de Nikkei 225 na (-1,1%) alles en iedereen 0,5% à 1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) dan: -10,7% op 18,8! Lang niet gezien zo'n score, goed nieuws voor de bulls. Pas goed op op Flow Traders en

De dollar ligt vlak op 1,0844

Goud, olie en crypto bewegen ook allemaal nagenoeg \rond het nulpunt

De rentes tikken weer lager en bevestigen aandelen:



Er is nog geen nieuws op het Damrak, maar er is meer dan genoeg te doen. Komt net door, Tesla jaagt deflatie aan. En hoe!

The purchase price of a dual motor all-wheel drive Model 3 is now $53,990, a 14% drop from $62,990 previously. The purchase price of a long range Model Y is now $52,990 — a 20% reduction from what had been $65,990.

Tesla drastically slashes the prices of its Model 3 sedan and Model Y SUV in the US — a move that allows more models to qualify for a new federal tax credit https://t.co/noEVXYE52D — Bloomberg Markets (@markets) January 13, 2023

Van en hoe naar oh jee, want ook de Winklevoss-tweeling dus. Het houdt niet op. Ook voor het hekje.

Crypto firms Genesis and Gemini charged by SEC with selling unregistered securities https://t.co/6o8nLdWZCD — CNBC (@CNBC) January 12, 2023

Het nieuws was van gisteravond en zie hier, bitcoin, verblikte of verbloosde niet. Alles went.



Vandaag is het twee jaar geleden, dat de frenzy in meme-aandelen begon met GameStop. Het was de finale van de bull market 2009-2021. Die hype duurde twee weken en daarna ging de meest risicovolle tech in een bear market, die er nog altijd is. Kijk goed, GameStop en ASMC, de fondsen hebben nu weer wat momentum.



Dat heeft te maken met de doodstrijd van Bed Bath & Beyond, waarvan de koers op gepaste wijze dit tweejarig meme-jubileum viert.



Het symbool van die feesten- en partijen-tech is natuurlijk Ark Innovation ETF. Niet-winstgevende tech en dat beert er nog altijd op los. Gezien de veranderde markt - rente! - is het zeer de vraag of die sector als eerste weer herstelt.



Nog even voor de incrowd op de beurs. Vanavond is de nieuwjaarsreceptie van Euronext, maar ik heb geen uitnodiging gehad en ik ben niet de enige. Wie van jullie denkt nu niet even terug aan die festijnen in Krasnapolsky? De echte beursveteranen hebben nóg mooiere herinneringen van die van Van der Moolen :-)

Het verschil loopt op, maar wist u dat in de afgelopen jaren JPMorgan Chase, de grootste, meer waard was dan de Euro Stoxx Banks Index? Nog iets. Strafrechtelijk kwamen topbankiers er mee weg na de Kredietcrisis. Zelfs de grootste criminaliteit werd geschikt. We gaan zien of dat ook voor de crypto-kopstukken geldt.

En dan nog even dit

Weer hoger:

Wall Street's main indexes ended higher as data showing a fall in consumer prices in December bolstered expectations of less aggressive interest rate hikes from the Federal Reserve. Read more https://t.co/nuty4lR8jQ pic.twitter.com/aXuz4pkZTp — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2023

Zo! Dit komt de omzet, winst en marges zeker niet ten goede. Houd u de koers pre-market in de gaten.

Tesla cut the prices of its top-selling electric vehicles for the U.S. market. The price cuts on the Model 3 and Model Y ranged between 6% and 20%. Read more: https://t.co/UdSBG3unup pic.twitter.com/kuc4d3Nz7y — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2023

Bedrijven gaan weg en ontslaan, het doet zich voelen. Texas en Florida zijn het nu.

California is looking at a $20 billion deficit as tech layoffs and losses slam the state's finances. @robtfrank reports. https://t.co/TDnhJN4VSO pic.twitter.com/IZXTBkpxw2 — CNBC (@CNBC) January 13, 2023

Dit gaat herrie geven? Van de Club van Rome, ook uit die tijd, kwam echter niet één voorspelling uit.

Three academics from @Harvard and @unipotsdam in Germany published a study in @ScienceMagazine on Thursday providing evidence that @exxonmobil predicted global warming with incredible accuracy beginning in the late 1970s. @CNBC @CatClifford https://t.co/o0BFakX074 — Ted Kemp (@TedKempCNBC) January 12, 2023

Wie van jullie doet dit ook vandaag? :-)

Apple CEO Tim Cook requests and receives a 40% pay cut after shareholder vote https://t.co/J0v3Tw38WT — CNBC (@CNBC) January 12, 2023

Veel plezier en succes vandaag.