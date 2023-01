AEX klaar om supersprint voort te zetten

Dank Royce voor de duiding weer van het prachtige nieuws op vrijdag de 13e .



AEX op weg naar de 800



De AEX kan op basis van de Elliott Wave juist een aanval gaan doen op de magische grens van 800 in de komende maanden.



De ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie valt mee. De core-inflatie van 5,7% biedt hoop op een monetaire versoepeling. In China daalde de export in december als verwacht met 9,9%. Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat op redelijke termijn eerder sprake zal zijn van een handelstekort dan een overschot, wat de financiering van de groei kan bemoeilijken. De Chinese export zal in toenemende last krijgen van de wijzigingen van geopolitieke machtsverhoudingen.