Veel namen voorbeurs en gaat de AEX uitbreken aan de bovenkant?

De AEX indicatie is +0,5%.

Doet ze het, of doet ze het niet? Uitbreken aan de bovenkant uit de grote, brede, zijwaartse patroon van zowat een jaar. We gaan zien hoe ambitieus de AEX is.

De actuele brede markt.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse staan een paar tienden lager

In Azië is het beeld wisselend, bescheiden plussen en minnen. Japan doet nog het beste met +1,1%. Tencent staat +2,8% in Hong Kong en wie weet doet Prosus haar voordeel er mee

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -6,3% (let op Flow Traders?) op 20,6

De dollar zakt 0,1% naar 1,075

Goud stijgt 0,2%, olie verliest 0,5% à 0,7% en crypto kleurt nipt rood

Het is op de vroege ochtend weer koffie met basispunten op de obligatiemarkten, dit keer gaat er een zwik af. Als het zo blijft, zou het goed moeten zijn voor aandelen.



AEX +6,4% year to date, wat bezielt de stieren dit jaar? Want zie de grafiek bovenaan, wat als de AEX uitbreekt? Resumerend, het is geen eenduidige kost en het is zeker maar een mening:

Economische malaise en de Wereldbank verlaagt fors de groeiverwachting en ja hoor, aandelen hebben dus momentum en kachelen lekker omhoog

De inflatie(verwachtingen) nemen af, maar de centrale banken blijven zuinig kijken en vingerwappen

De opgaande trend in de rentes is intact, maar het gaat met heel veel up's & down's. Heel vermoeiend

De dollar verzwakt (ten opzichte van onder meer euro, yen en pond)

Welk economisch en winstscenario u ook kiest, er is altijd wel iets wat er tegenin beweegt, of niet logisch is. Dat is ook weer een geruststelling, want dat heurt en is altijd zo. Milde recessie, bescheiden winstdip bedrijven en daarna richting een nieuwe bloeitijd? Misschien is dit geen raar verhaal, maar dit is ook de beursconsensus.

En die komt op z'n zachtst gezegd niet altijd uit. Meest opvallend wellicht is dat de rente stijgt, terwijl de inflatie afneemt. Of gaat de obligatiemarkt ook uit van een betere economie in misschien H2 of daarna? Boekjes erbij en die zeggen inderdaad dat een betere economie meer vraag naar geld en daarmee duurdere doekoe oplevert.

Dit is even uit de losse pols op de vroege ochtend, hoe praat u alles aan elkaar? Laat u horen. Want de Wereldbank in de bocht dus, die een recessie signaleert. Prima, daar kijken wij wel overheen, denken de markten...?

A sharp, long-lasting slowdown is expected to hit developing countries this year. The global economy is projected to grow by just 1.7% in 2023. #WBGEP2023 — World Bank (@WorldBank) January 10, 2023

Intussen in Almere... Oef, dit is fors. Klik op het plaatje voor het hele verhaal. Verder is er amper nieuws op het Damrak, maar het is wel opvallend dat na de Ahold Delhaize CFO gisteren, nu ook die van ABN Amro vertrekt.

Er zijn nog veel meer:

Akzo Nobel NV AKZO.AS: HSBC cuts target price to EUR 57 from EUR 61

Ahold Delhaize NV AD.AS: JP Morgan raises PT to EUR 31.80 from EUR 30

Inpost SA INPST.AS: JP Morgan raises target price to EUR 12.02 from EUR 11.6

Just Eat Takeaway.com JETJ.L: JP Morgan raises target price to 2114p from 2100p

OCI NV OCI.AS: HSBC cuts target price to EUR 41.1 from EUR 47.87

Dan nog even dit, succes collega Niels Koerts die voor het eerst aan het beroemde, jaarlijkse Lynx Beleggersdebat mee doet. Gisteren hield hij zijn pitch van twee aandelen voor mij en dat klonk goed. Klik op de link, u kijkt gratis mee.

?? #LYNXBeleggersdebat 2023. Aanstaande woensdag om 20:00 is het zover: het grootste online beleggersdebat met dé tips en visies voor 2023.



?? Mis het niet en schrijf u in via: https://t.co/UX8GShgD8I#Beleggen kent risico’s. U kunt meer dan uw inleg verliezen pic.twitter.com/MNwL2sQYvK — LYNX Beleggen (@lynxbeleggen) January 9, 2023

Besi staat +16,1% dit jaar, maar op het eerste gezicht lijken de shorters nog niet echt onder de indruk.

De agenda is extreem dun:

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - December (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Koersen hebben die neiging ook wel eens?

Stocks advanced Tuesday as investors continued building on the new year’s early rally while awaiting economic data and corporate earnings coming later this week.



The Dow gained 0.56%.

The S&P 500 rose 0.70%.

The Nasdaq popped 1.01%. https://t.co/96GYRAPzbA pic.twitter.com/CE82komhUg — CNBC (@CNBC) January 10, 2023

De Fed dus:

The Federal Reserve's independence from political influence is central to its ability to battle inflation, but requires it stay out of issues like climate change that are beyond its congressionally established mandate, Fed Chair Jerome Powell said https://t.co/voYSMbhROa pic.twitter.com/X1NdfqSe69 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2023

En de ECB:

ECB must step up efforts to 'green' monetary policy, Schnabel says https://t.co/VOXEpbAAZE pic.twitter.com/sJtz4LI3Wq — Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2023

Amerikaanse gas gaat nu voor het merendeel hier heen en niet meer naar Azië:

Europe is still awash with liquefied natural gas despite a crash in benchmark prices as demand in Asia remains lackluster https://t.co/ovv7Cg9oqY — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2023

De Big Tech sensatie van gisteren:

Microsoft is in discussions to invest as much as $10 billion in OpenAI, the creator of viral AI bot ChatGPT https://t.co/XJk2TB0WCC — Bloomberg (@business) January 11, 2023

Oh, zo nieuw is het nou ook weer niet?

Microsoft is already an OpenAI partner. Now CEO Satya Nadella is looking to step up that relationship https://t.co/cbjtiNp12h — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2023

Eens zien wat Bayer doet vandaag:

Activist investor Bluebell Capital has built a stake in Bayer and is pushing for a breakup of the German pharmaceutical and agriculture company https://t.co/Go2oZPyU1T — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2023

Is er ooit een dag zonder Tesla nieuws (of gedoe)?

Tesla plans to spend more than $770 million on Texas factory expansion https://t.co/NWLGmK7Y4s — CNBC (@CNBC) January 11, 2023

Intussen bij de Hunnen:

WATCH: Despite an almost 5% drop in sales, BMW stayed ahead of arch-rival Mercedes in sales during 2022 https://t.co/TnIH9ijbW4 pic.twitter.com/0AytpWwlJo — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2023

En Coinbase ontslaat 20% personeel.

$12mld in 2 maanden, citaat:

'CEO Changpeng Zhao has previously called the high levels of withdrawals "business as usual".'#Binancehttps://t.co/d1OXje4OP8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 10, 2023

Maak u maar weer op voor het jaarlijkse rondje prietpraat in davos en ophef op de socials:

A record number of government and business leaders will descend on the picturesque Swiss ski resort of Davos this month to pore over global challenges as the World Economic Forum returns to its winter slot. Read more https://t.co/Gcqm0QnbF6 #WEF23 pic.twitter.com/d3uGGgQsVk — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2023

Ach ja, als alles fout gaat en uw al uw geld kwijt bent, kunt u altijd nog ergens in Himalaya op een berg gaan mediteren.

A Harvard brain expert shares 6 things he never does in order to stay "sharp, energized and healthy." (via @CNBCMakeIt) https://t.co/80UXTDDYaG — CNBC (@CNBC) January 11, 2023

Veel plezier en succes vandaag.