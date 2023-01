De beurzen lasten vandaag een kleine adempauze in

Helaas beduidend later dan u van ons gewend bent en ook wat minder uitgebreid toch nog de IEX slotcall op deze regenachtige dinsdag. Onze excuses voor het ongemak.

Damrak

De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten, na een meer dan goede jaarstart waarin de AEX zes dagen op rij steeg. De AEX verloor dinsdag 0,4 procent en eindigde op 733,03 punten.

Nadat voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed maandagavond voorspelde dat de rentes naar 5 tot 5,25 procent gaan en lang op dat niveau zullen blijven, kwamen de markten onder druk. Ook voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed verwacht dit.

Beleggers waren daarom op hun qui vive wat voorzitter Jerome Powell van de Fed vanmiddag in Stockholm zou zeggen.

"Prijsstabiliteit is de hoeksteen van een gezonde economie", zei Powell. Maar, zo waarschuwde hij, herstellen van prijsstabiliteit als de inflatie hoog staat "kan maatregelen vergen die niet erg populair zijn op de de korte termijn, zoals de rente verhogen om de economie af te remmen."

Maar omdat de Fed onafhankelijk is, benadrukte Powell, kan ze deze impopulaire maatregelen nemen, zonder zich zorgen te maken over de politieke gevolgen op de korte termijn.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets stipte aan dat Bostic en Daly geen stemrecht hebben in de monetaire beleidscommissie van de Fed dit jaar. De euro/dollar handelde op 1,0733 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,632 procent.

In de AEX gingen ASMI en Aegon aan kop met winsten van 0,9 en 1,2 procent. Verder stegen Wolters Kluwer en KPN 0,4 en 0,2 procent.

Heineken en Unibail-Rodamco leverden 1,9 en 2,6 procent in, maar Randstad daalde zelfs 6,8 procent. Degroof Petercam zette het aandeel van de uitzender op de verkooplijst.

In de Midkap speelde Galapagos zich in de kijker met een winst van 3,3 procent. Flow Traders steeg 2,2 procent. PostNL, TKH en CTP leverden elk meer dan 2 procent in.

Bij de kleinere aandelen in de AScX ging ForFarmers 3,1 procent hoger, maar verloor Azerion 2,9 procent.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Euronav

Belgische olietankerrederij Euronav was vandaag in Brussel de gebeten hond. Onverwachts werd de fusie met het Noorse Frontline afgeblazen. Het kwam het aandeel op een koersdaling van afgerond 18% te staan.

Nu had de Beleggersdesk het fonds al op Strong Sell staan, dus Premium leden zijn de dans ontsprongen. Of het nu tijd is om aan te monsteren bij Euronav, dat leest u in een analyse van de Beleggersdesk:

Koers Euronav keldert na afblazen fusie #Euronav https://t.co/RCx1mwHgl1 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 10, 2023

TSMC

Ook chipfabrikant TSMC ontkomt niet aan de gevolgen van de malaise op de chipmarkt. Dit heeft tot gevolg dat de groeiverwachting voor 2023 omlaag gaat, maar voor 2024 wordt deze juist opwaarts bijgesteld:

Blackrock

's Werelds veruit grootste vermogensbeheerder, het vanuit de VS opererende BlackRock, heeft de afgelopen tijd een scherp koersherstel laten zien. De IEX Beleggersdesk covered het aandeel. Een update van deze financiële moloch valt hier te lezen:

Short sellers

Het afgelopen jaar is voor veel beleggers uitgelopen op een deceptie. De financiele markten moesten een aardige stap terug doen, maar waar verloren wordt, zijn vaak ook winnaars aan te wijzen.

Short sellers hadden een uitstekend jaar en verdienden alleen al in de VS ruim $300 miljard aan koersdalingen van fondsen als Amazon, Apple en Tesla. Hoe dat exact zit, leest u bij IEX Premium:

Zo behaalden shorters hun hoge rendementen in 2022 IEX Premium https://t.co/vJyeRGk6ZR via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) January 10, 2023

Wall Street

In de VS werden bescheiden winsten geboekt, in tegenstelling tot Europa. Na ruim drie uur handel noteerde de Dow Jones een plusje van 0,2%, de S&P 500 steeg met 0,25% en de Nasdaq was opnieuw de best presterende van de drie met een stijging van 0,4%.

Rentes

Obligatiehandelaren namen een afwachtende houding aan vandaag en dat leidde tot niet noemenswaardige uitslagen bij de tienjaarsrentes. Later deze week komt daar allicht nog verandering in als er meer duidelijkheid komt over de inflatie.

Brede markt

Weinig spektakel op de brede markt, de meeste Europese beurzen deden het kalmpjes aan. Olie, bitcoin en goud lieten bescheiden plussen zien. De VIX kruipt weer wat omhoog, maar een stand onder de 20 wijst niet direct op stress.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 11 januari

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - December (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

Een fijne avond toegewenst