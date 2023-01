Kijk nou, misschien is inflatie dé turnaround-kandidaat dit jaar

Hoe kan je de fantasie hebben dat de inflatie dit jaar teruggaat naar de 2% als je onderstaande cijfers ziet die nog steeds oplopen! Wat een ongelofelijke onzin.



De prijzen van kleding en voeding zijn in december verder gestegen. Kleding was in december 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In november was de prijsstijging 6,6 procent. Voedingsmiddelen waren in december 17,0 procent duurder dan een jaar eerder. Vorige maand was de prijsstijging 15,7 procent.